Август является месяцем, в котором у детей выше всего риск получения травм, особенно когда они отправляются в лагеря и на отдых. Происшествия с участием детей в августе случаются на 24% чаще, чем в сентябре, и почти треть всех страховых случаев связана с детьми, сообщает Газета.Ру.
Особенно часто травмируются мальчики. Большинство несчастных случаев происходит во время активных игр и занятий на улице, таких как катание на самокатах или велосипедах. Переломы составляют почти половину всех обращений по детским травмам, следующими по частоте являются растяжения и вывихи.
Страховые выплаты чаще всего невелики, так как застрахованы дети обычно организациями, а не родителями.
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