Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мини-огород на клумбе
Мини-огород на клумбе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:01

Зеленый конвейер: сажаем в августе и едим свежее до осени – список культур

Секреты августовской посадки: успейте вырастить урожай до холодов

Эксперты рассказали, какие культуры можно высадить в августе, чтобы успеть собрать урожай до закрытия сезона. Это скороспелые сорта редиса, а также зелень: укроп, петрушка, кинза, руккола, кресс-салат и листовой салат, зеленый лук, шпинат. Как сообщает издание, правильный выбор культур и соблюдение агротехнических приемов позволят вам насладиться свежими овощами и зеленью даже в конце лета.

Огородники рекомендовали проводить посадку не позднее 15 августа. Получить урожай от этих культур можно уже через 30 — 40 дней, что позволит вам насладиться свежими овощами и зеленью в конце лета и начале осени.

Скороспелые культуры: редис и зелень

  • Редис: быстро растет и не требует особого ухода. Выбирайте скороспелые сорта, такие как "Французский завтрак” или "18 дней”.
  • Укроп, петрушка, кинза, руккола, кресс-салат и листовой салат: неприхотливые культуры, которые можно выращивать на грядках или в контейнерах. Регулярный полив и прореживание помогут получить обильный урожай.
  • Зеленый лук: легко выращивать из семян или луковиц. Регулярно срезайте зеленые перья, чтобы стимулировать рост новых.
  • Шпинат: быстро растет и богат витаминами и минералами. Собирайте листья по мере необходимости.

Культуры с более долгим сроком созревания: пекинская капуста и листовая свекла мангольд

Культуры с чуть более долгим сроком: это ранние гибриды пекинской капусты и листовая свекла мангольд. Капуста полезна для иммунитета и нервной системы, помогает избавиться от отеков, а свекла содержит большое количество витаминов, магния, железа, калия и бета-каротина.

В августе может держаться жаркая погода. В таком случае посевы следует регулярно поливать и защищать от прямых солнечных лучей. Почву следует разрыхлять и мульчировать, чтобы избежать корок. Укроп и петрушку можно посадить погуще, а затем проредить грядки.

Посев под зиму: подготовка к весеннему урожаю

В конце сентября — октября огородники посоветовали посеять культуры, которые взойдут весной. Это морковь, петрушка, пастернак, лук и чеснок, щавель и шпинат. Они дадут ранние всходы и послужат богатым источником питательных веществ в рационе.

Интересные факты о выращивании овощей и зелени в августе

Некоторые сорта редиса могут созревать всего за 20 дней.
Листовые овощи и зелень лучше всего растут в прохладную погоду, поэтому в августе им требуется защита от жары.
Посев под зиму позволяет получить ранний урожай весной, так как семена прорастают сразу после таяния снега.

В заключение, август — это отличное время для посадки скороспелых овощей и зелени, которые успеют порадовать вас урожаем до наступления холодов. Правильный выбор культур, соблюдение агротехнических приемов и уход за посевами помогут вам получить свежие и вкусные продукты прямо с грядки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Яблочный уксус в саду: 5 секретов борьбы с вредителями и заболеваниями сегодня в 7:32

Яблочный уксус в борьбе за урожай: 5 способов, которые каждый садовод должен знать

Яблочный уксус - идеальное средство для сада! Узнайте 5 способов его применения для защиты растений от вредителей и болезней без химии. Безопасно и эффективно!

Читать полностью » Октябрина Ганичкина: эти сидераты - лучшее удобрение для почвы осенью сегодня в 6:49

Посейте эти растения — и почва сама станет плодороднее

Главный агроном Октябрина Ганичкина рекомендует сидераты для осенней подкормки. Успейте посеять до конца сентября! Горчица, овес и вика - лучшие!

Читать полностью » Циннии и базилик: идеальное сочетание для насыщенной клумбы — проверенные советы садоводов сегодня в 6:19

Циния и базилик: как создать идеальный союз для вашего сада — не только красиво, но и эффективно

Циннии и базилик — идеальное сочетание для успешного сада. Узнайте, как эти растения гармонируют и защищают друг друга, а также с какими культурами их стоит сочетать.

Читать полностью » Сад без дыр: как спасти урожай от паутинного клеща – 3 эффективных метода сегодня в 5:49

Сорняки побоку, урожай в рост: гениальный метод борьбы с паутинным клещом – ваш сад скажет спасибо

Эффективные методы борьбы с паутинным клещом от садовода-любителя. Регулярный осмотр, мыльный раствор и другие советы для защиты сада от вредителя.

Читать полностью » Почему увядают циннии: 6 основных причин и их решения сегодня в 5:14

Циннии увядают: что делать, чтобы клумба снова зацвела яркими красками

Циннии могут увядать по нескольким причинам. Узнайте, как сохранить их красоту с помощью проверенных советов экспертов и избежать трудностей на вашем участке.

Читать полностью » 7 способов замаскировать мусорные баки и сделать двор привлекательнее сегодня в 4:16

Устали от уродливых контейнеров: 7 креативных решений для их маскировки

Устали видеть уродливые мусорные баки у своего дома? Изучите 7 стильных и креативных решений, которые помогут скрыть их и облагородить ландшафт.

Читать полностью » Плодоносящая финиковая пальма: от семечка до урожая за 4 года сегодня в 3:59

Финиковая пальма из косточки: пошаговый путь к собственному урожаю

Выращивание финиковой пальмы из косточки — это увлекательное занятие! Узнайте, как с нуля получить собственные сладкие плоды с помощью простых шагов.

Читать полностью » Эксперты назвали идеи благоустройства двора без больших затрат сегодня в 2:51

Преобразите свой двор: 9 простых шагов, чтобы сделать его уютным и красивым

Узнайте, как быстро и недорого преобразить ваш двор с помощью 9 простых идей. Создайте уютное пространство, о котором мечтали!

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Новые данные о кипу: простолюдины могли быть грамотными в империи Инков
ДФО

Во Владивостоке более 150 гостиниц рискуют потерять легальный статус: причины и последствия
Наука и технологии

"Punctum": ярче сверхновых и магнетаров, но источник энергии остается загадкой
Питомцы

Игры помогают кошкам снять стресс и предотвратить ожирение
Красота и здоровье

Малина и диабет: как ягода влияет на уровень сахара в крови
Красота и здоровье

В США мужчина четыре месяца принимал симптомы лимфомы Ходжкина за простуду
Авто и мото

Ford Mustang GTD Liquid Carbon получил 815-сильный V8 и кузов из голого карбона
Красота и здоровье

150 минут в неделю: секрет здоровья мозга от Виктории Симоновой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru