Зеленый конвейер: сажаем в августе и едим свежее до осени – список культур

Эксперты рассказали, какие культуры можно высадить в августе, чтобы успеть собрать урожай до закрытия сезона. Это скороспелые сорта редиса, а также зелень: укроп, петрушка, кинза, руккола, кресс-салат и листовой салат, зеленый лук, шпинат. Как сообщает издание, правильный выбор культур и соблюдение агротехнических приемов позволят вам насладиться свежими овощами и зеленью даже в конце лета.

Огородники рекомендовали проводить посадку не позднее 15 августа. Получить урожай от этих культур можно уже через 30 — 40 дней, что позволит вам насладиться свежими овощами и зеленью в конце лета и начале осени.

Скороспелые культуры: редис и зелень

Редис : быстро растет и не требует особого ухода. Выбирайте скороспелые сорта, такие как "Французский завтрак” или "18 дней”.

: быстро растет и не требует особого ухода. Выбирайте скороспелые сорта, такие как "Французский завтрак” или "18 дней”. Укроп, петрушка, кинза, руккола, кресс-салат и листовой салат: неприхотливые культуры, которые можно выращивать на грядках или в контейнерах. Регулярный полив и прореживание помогут получить обильный урожай.

неприхотливые культуры, которые можно выращивать на грядках или в контейнерах. Регулярный полив и прореживание помогут получить обильный урожай. Зеленый лук: легко выращивать из семян или луковиц. Регулярно срезайте зеленые перья, чтобы стимулировать рост новых.

легко выращивать из семян или луковиц. Регулярно срезайте зеленые перья, чтобы стимулировать рост новых. Шпинат: быстро растет и богат витаминами и минералами. Собирайте листья по мере необходимости.

Культуры с более долгим сроком созревания: пекинская капуста и листовая свекла мангольд

Культуры с чуть более долгим сроком: это ранние гибриды пекинской капусты и листовая свекла мангольд. Капуста полезна для иммунитета и нервной системы, помогает избавиться от отеков, а свекла содержит большое количество витаминов, магния, железа, калия и бета-каротина.

В августе может держаться жаркая погода. В таком случае посевы следует регулярно поливать и защищать от прямых солнечных лучей. Почву следует разрыхлять и мульчировать, чтобы избежать корок. Укроп и петрушку можно посадить погуще, а затем проредить грядки.

Посев под зиму: подготовка к весеннему урожаю

В конце сентября — октября огородники посоветовали посеять культуры, которые взойдут весной. Это морковь, петрушка, пастернак, лук и чеснок, щавель и шпинат. Они дадут ранние всходы и послужат богатым источником питательных веществ в рационе.

Интересные факты о выращивании овощей и зелени в августе

Некоторые сорта редиса могут созревать всего за 20 дней.

Листовые овощи и зелень лучше всего растут в прохладную погоду, поэтому в августе им требуется защита от жары.

Посев под зиму позволяет получить ранний урожай весной, так как семена прорастают сразу после таяния снега.

В заключение, август — это отличное время для посадки скороспелых овощей и зелени, которые успеют порадовать вас урожаем до наступления холодов. Правильный выбор культур, соблюдение агротехнических приемов и уход за посевами помогут вам получить свежие и вкусные продукты прямо с грядки.