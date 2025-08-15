Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Opioła Jerzy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:20

Омолаживающая стрижка для клубники: 3 секрета августовской обрезки – ягоды будут крупнее

Августовская обрезка клубники: раскрываем секрет богатого урожая

Августовская обрезка клубники является важным агротехническим приемом, направленным на оздоровление и омоложение растений. Старая листва уже не так эффективно фотосинтезирует, но продолжает потреблять питательные вещества, отнимая их у более молодых и перспективных частей растения. Удаление этой листвы перенаправляет соки растения на развитие корневой системы, рост новых листьев и закладку цветочных почек.

Основная цель августовской обрезки — стимуляция роста молодых, здоровых листьев. Именно эти свежие листочки будут активно работать осенью, обеспечивая фотосинтез и накапливая питательные вещества, необходимые для успешной зимовки и обильного плодоношения в следующем сезоне.

Сроки проведения: август — лучшее время

Август выбран для обрезки не случайно. У клубники, после сбора урожая, остается достаточно времени до наступления холодов, чтобы отрастить новую зелень и подготовиться к зимовке. Проводить обрезку позже середины сентября рискованно, так как растения могут не успеть восстановиться и подготовиться к зиме.

Для работы необходимо использовать острые ножницы или секатор, чтобы избежать замятия тканей и снизить риск заражения болезнями. Листовые пластины срезают на высоте 5-7 см от земли, оставляя небольшие "пеньки”. Важно не повредить точку роста (сердечко) в центре куста, поскольку именно оттуда развиваются новые листья и цветоносы.

Что удаляем: только старые и больные листья

Важно понимать, что не всю листву следует удалять. Удаляют только старые, поврежденные, пожелтевшие или пораженные болезнями листья, которые уже не приносят пользы растению и могут служить источником инфекции. Полное скашивание всей листвы практикуют лишь в крайних случаях, когда кусты сильно поражены болезнями, например, серой гнилью или мучнистой росой.

Сразу после обрезки необходимо тщательно очистить плантацию от срезанных листьев и растительных остатков. Эти остатки могут содержать споры грибковых заболеваний или яйца вредителей, поэтому их лучше сжечь или вынести за пределы участка, а не закладывать в компост.

Сопутствующие работы: рыхление и удаление сорняков

Одновременно с обрезкой проводят рыхление почвы вокруг кустов и удаление сорняков. Рыхление улучшает аэрацию корней, обеспечивая доступ кислорода к корневой системе, а также способствует лучшему проникновению влаги и питательных веществ. Сорняки отнимают у клубники влагу и питательные вещества, поэтому их своевременное удаление крайне важно.

Спустя несколько дней после обрезки рекомендуется подкормить клубнику комплексным осенним удобрением, содержащим фосфор, калий и микроэлементы. Фосфор способствует развитию корневой системы, калий повышает зимостойкость, а микроэлементы улучшают общее состояние растений. Это поддержит рост молодой листвы и укрепит растения перед зимовкой, обеспечивая хороший урожай в следующем году.

Выводы: омоложение и подготовка к будущему урожаю

Правильная августовская обрезка — это омолаживающая стрижка для клубники. Она дает растениям запас сил для успешной зимовки и обильного плодоношения в новом сезоне. Соблюдение всех этапов обрезки, от выбора времени до проведения сопутствующих работ, является залогом здоровья клубники и богатого урожая вкусных ягод.

Интересные факты о клубнике:

  • Клубника не является ягодой в ботаническом смысле. Она представляет собой разросшееся цветоложе, а "ягодами” являются маленькие семена, расположенные на поверхности.
  • В дикой природе клубника растет во многих частях света, включая Европу, Азию и Северную Америку.
  • Клубника — один из самых популярных ягодных культур в мире.
  • Клубника содержит много витамина C и антиоксидантов.

