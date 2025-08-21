Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:59

Черное золото для оранжевой моркови: забытый трюк 1920-х годов возвращается на грядки

Августовская подкормка корнеплодов: точные рецепты золы, соли и калия для урожая

Август — последний летний месяц — пора активного роста и созревания корнеплодов: свеклы, моркови, редьки и репы. В этот период корнеплоды особенно нуждаются в подкормке. Она поможет им не только набрать массу, но и повлияет на их вкусовые качества и способность к сохранению пищевых и питательных свойств.

Лучшее время для подкормки корнеплодов — последняя неделя июля и первая декада августа. Если промедлить, растения могут не успеть усвоить ценные питательные вещества, если же внести подкормку раньше срока, растения пустят ее на наращивание зеленой массы, а сами корнеплоды останутся маленькими и невкусными.

Свекла: зола и соль для сладости и долгого хранения

Свекла в конце июля начинает набирать сахара. Чтобы корнеплоды стали слаще и дольше хранились, можно подкормить их зольным или солевым раствором.

  • Зольный раствор: две столовые ложки золы на 10-литровое ведро воды. Вносить в последнюю неделю июля.
  • Солевой раствор: одна столовая ложка соли на ведро воды. Вносить в период с 5 по 10 августа.

Поливать растения такой подкормкой рекомендуется в вечерние часы либо в пасмурные дни, чтобы избежать ожогов листьев.

Морковь: калий и бор для сладости и защиты от растрескивания

Морковь в конце июля — начале августа подкармливают калийными удобрениями и бором. В это время корнеплод также накапливает сахара.

  • Корневая подкормка: смесь сульфата калия и суперфосфата (по одной столовой ложке на ведро воды). Вносить в последнюю неделю июля вечером, после полива или дождя.
  • Внекорневая подкормка: один грамм борной кислоты развести в литре воды и опрыскать ботву моркови в период с 1 по 5 августа.

Бор защищает корнеплоды от растрескивания и образования пустот.

Редька: сульфат калия и суперфосфат для развития корнеплодов

В конце июля нужно подкормить и представителей рода Редька (редис, дайкон и собственно редьку). Лучше поторопиться и сделать это не позднее 28 июля. Для подкормки приготовьте раствор из 10 литров воды, чайной ложки сульфата калия и такого же количества суперфосфата. В начале августа рекомендуется замульчировать грядки с этими культурами, чтобы корнеплоды не потрескались.

Репа и пастернак: нитрофоска и травяной настой для лежкости и питания

А для репы и пастернака августовские подкормки — гарантия хорошей лежкости.

  • Первая подкормка (1-5 августа): нитрофоска (одна столовая ложка на ведро воды).
  • Вторая подкормка (6-10 августа): травяной настой (растительные остатки настаивают в течение недели), разбавленный водой в пропорции 1:10.

Интересные факты о корнеплодах

Корнеплоды являются ценным источником витаминов, минералов и клетчатки.
Некоторые корнеплоды, такие как свекла и морковь, содержат антиоксиданты, которые полезны для здоровья.
Корнеплоды можно использовать для приготовления различных блюд, включая супы, салаты, гарниры и десерты.

В заключение, правильная подкормка корнеплодов в августе является важным фактором для получения богатого урожая, улучшения их вкусовых качеств и обеспечения долгого хранения. Соблюдение рекомендаций специалистов и выбор подходящих удобрений помогут вам получить максимальную пользу от своего огорода.

