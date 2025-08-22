Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Малина
Малина
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:27

Хотели больше ягод малины — а остались с пустыми кустами: опасная ошибка садоводов

Августовская обрезка малины определяет урожай и зимовку кустов

Стоять среди высохших кустов малины и понимать, что всё пропало, — неприятное чувство, знакомое многим садоводам. Один неверный срез в неподходящее время, и плантация ослабнет или вовсе погибнет. Между тем именно августовская обрезка играет ключевую роль: она определяет здоровье кустов и щедрость урожая на ближайшие годы.

Почему именно август

  • В этот период малина начинает готовиться к зиме: ткани побегов одревесневают, срезы заживают быстрее.

  • Летние сорта уже закончили плодоношение, ремонтантные в это время отдают силы ягодам и корням.

  • Если опоздать хотя бы на 2–3 недели, молодые побеги не успеют окрепнуть и могут подмерзнуть зимой.

5 ошибок, которые губят малинник

  1. Одинаковая обрезка для всех сортов. Летняя малина плодоносит на двухлетних побегах. Ремонтантная — на однолетних. Методы обрезки должны различаться.

  2. Оставленные пеньки. Куски по 5–10 см становятся рассадником грибков и зимующих вредителей. Срез делается строго у почвы.

  3. Неправильные сроки. Летнюю обрезают сразу после сбора ягод. Ремонтантную под полное скашивание — только после 20 августа.

  4. Тупой секатор. Рваные края долго не заживают, побеги начинают подгнивать.

  5. Нет дезинфекции инструментов. Без обработки секатор переносит инфекции от куста к кусту.

Подготовка к обрезке

  • Инструменты: односторонний острый секатор, сучкорез для толстых побегов.

  • Дезинфекция: раствор марганцовки (3 г на 1 л воды), обработка лезвий после каждого куста.

  • Защита: плотные перчатки, одежда с длинным рукавом.

  • Дополнительно: садовый вар или зелёнка для обработки крупных срезов.

Лучшее время для работы — раннее утро или вечер в сухую погоду.

Три техники обрезки

1. Летняя малина

  • Срок: первая половина августа, сразу после урожая.

  • Действия: полностью вырезаются отплодоносившие двухлетки, оставляют 6–8 крепких однолетних побегов на метр ряда.

2. Ремонтантная малина

  • Для одного осеннего урожая: все побеги срезаются под корень после 20 августа.

  • Для двойного плодоношения: удаляются только отплодоносившие верхушки (15–20 см), нижняя часть побега остаётся на следующий год.

3. Омоложение старого малинника

  • Кусты старше 7 лет обрезаются почти полностью, оставляют 3–4 самых сильных побега. Это продлевает срок жизни посадки ещё на 5–7 лет.

Уход после обрезки

  1. Удаление обрезков. Все побеги нужно вынести или сжечь. В них зимуют вредители и споры грибков.

  2. Обработка срезов. Толстые ветви покрываются садовым варом или зелёнкой.

  3. Подкормка. Под каждый куст вносят 30–35 г суперфосфата и 150–200 г древесной золы, слегка рыхлят почву и обильно поливают.

  4. Полив. В августе малина нуждается в 15–20 л воды под куст 1–2 раза в неделю.

  5. Мульчирование. Солома или перепревшие опилки слоем около 7 см сохраняют влагу и защищают корни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Плодоносящая финиковая пальма: от семечка до урожая за 4 года сегодня в 3:59

Финиковая пальма из косточки: пошаговый путь к собственному урожаю

Выращивание финиковой пальмы из косточки — это увлекательное занятие! Узнайте, как с нуля получить собственные сладкие плоды с помощью простых шагов.

Читать полностью » Эксперты назвали идеи благоустройства двора без больших затрат сегодня в 2:51

Преобразите свой двор: 9 простых шагов, чтобы сделать его уютным и красивым

Узнайте, как быстро и недорого преобразить ваш двор с помощью 9 простых идей. Создайте уютное пространство, о котором мечтали!

Читать полностью » Лучшие белые растения для тенистых участков: 12 многолетников для вашего сада сегодня в 1:48

Как сделать тенистые участки сада ярче: эти 12 белых растений вас удивят

Узнайте о 12 белых многолетниках, которые осветят ваш сад и подчеркнут глубину зелени. Простые в уходе и эффектные в компоновке цветы для тенистых участков.

Читать полностью » Как использовать списанные вещи для украшения дачи в Краснодарском крае сегодня в 0:45

Хлам превращается в декор: что находят на чердаках и используют дачники Краснодарского края

Жителям Краснодарского края предоставляется уникальная возможность создать прекрасный дачный декор, используя особенности местного климата. Узнайте о лучших идеях!

Читать полностью » Современные дачи: умные технологии, минимализм и натуральные материалы в тренде вчера в 23:30

Что ушло в прошлое и что пришло на смену в дачном пространстве

Современная дача уже давно не склад старых вещей. Эксперты рассказали, какие детали интерьера ушли в прошлое и какие тренды сейчас задают тон загородным домам — от умных технологий до натуральных материалов.

Читать полностью » Эксперты назвали главные причины порчи свёклы в конце сезона вчера в 22:26

Ошибки конца сезона, которые лишают урожая свёклы

В конце августа даже одна ошибка может лишить вас всей свёклы. Рассказываем, что чаще всего делают неправильно дачники — от неправильного полива до позднего сбора — и как этого избежать, чтобы сохранить урожай сочным и сладким.

Читать полностью » Пожелтевшие листья и плотные головки — признаки зрелого чеснока вчера в 21:23

Признаки зрелости чеснока: когда собирать урожай

Собрать чеснок вовремя — значит сохранить вкус и лёжкость на всю зиму. Рассказываем, по каким признакам можно точно определить момент зрелости культуры и почему не стоит ориентироваться только на дату в календаре.

Читать полностью » Как отпугнуть насекомых без репеллентов: цитрусовые, травы и чеснок вчера в 21:19

Как спастись от комаров и мух без репеллентов: простые средства из корзинки

Комары и мухи не обязательно должны испортить пикник. Если под рукой нет химического репеллента, помогут лимоны, мята, уксус или даже обычный чеснок. Рассказываем, какие натуральные средства эффективно отпугивают насекомых на природе.

Читать полностью »

Новости
Еда

Приготовление советских трубочек со сливочным кремом
Питомцы

Кошки используют задние лапы для удержания добычи и защиты
Спорт и фитнес

Каролина Араухо объяснила, почему жим за головой повышает риск травмы плеч
Культура и шоу-бизнес

SHOT: Post Malone может дать концерт в России на "Газпром-Арене"
Садоводство

Эксперт раскрыл секреты: как спасти урожай в августе от болезней и вредителей
Туризм

Менталитет: в каких странах торговаться обязательно, а где лучше не начинать
Дом

Сколько времени на уборке действительно экономит робот-пылесос за неделю: мой расчёт
Садоводство

Естественные враги гусениц: способы защиты вашего огорода от вредителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru