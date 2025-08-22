Хотели больше ягод малины — а остались с пустыми кустами: опасная ошибка садоводов

Стоять среди высохших кустов малины и понимать, что всё пропало, — неприятное чувство, знакомое многим садоводам. Один неверный срез в неподходящее время, и плантация ослабнет или вовсе погибнет. Между тем именно августовская обрезка играет ключевую роль: она определяет здоровье кустов и щедрость урожая на ближайшие годы.

Почему именно август

В этот период малина начинает готовиться к зиме: ткани побегов одревесневают, срезы заживают быстрее.

Летние сорта уже закончили плодоношение, ремонтантные в это время отдают силы ягодам и корням.

Если опоздать хотя бы на 2–3 недели, молодые побеги не успеют окрепнуть и могут подмерзнуть зимой.

5 ошибок, которые губят малинник

Одинаковая обрезка для всех сортов. Летняя малина плодоносит на двухлетних побегах. Ремонтантная — на однолетних. Методы обрезки должны различаться. Оставленные пеньки. Куски по 5–10 см становятся рассадником грибков и зимующих вредителей. Срез делается строго у почвы. Неправильные сроки. Летнюю обрезают сразу после сбора ягод. Ремонтантную под полное скашивание — только после 20 августа. Тупой секатор. Рваные края долго не заживают, побеги начинают подгнивать. Нет дезинфекции инструментов. Без обработки секатор переносит инфекции от куста к кусту.

Подготовка к обрезке

Инструменты: односторонний острый секатор, сучкорез для толстых побегов.

Дезинфекция: раствор марганцовки (3 г на 1 л воды), обработка лезвий после каждого куста.

Защита: плотные перчатки, одежда с длинным рукавом.

Дополнительно: садовый вар или зелёнка для обработки крупных срезов.

Лучшее время для работы — раннее утро или вечер в сухую погоду.

Три техники обрезки

1. Летняя малина

Срок: первая половина августа, сразу после урожая.

Действия: полностью вырезаются отплодоносившие двухлетки, оставляют 6–8 крепких однолетних побегов на метр ряда.

2. Ремонтантная малина

Для одного осеннего урожая: все побеги срезаются под корень после 20 августа.

Для двойного плодоношения: удаляются только отплодоносившие верхушки (15–20 см), нижняя часть побега остаётся на следующий год.

3. Омоложение старого малинника

Кусты старше 7 лет обрезаются почти полностью, оставляют 3–4 самых сильных побега. Это продлевает срок жизни посадки ещё на 5–7 лет.

Уход после обрезки