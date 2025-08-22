Хотели больше ягод малины — а остались с пустыми кустами: опасная ошибка садоводов
Стоять среди высохших кустов малины и понимать, что всё пропало, — неприятное чувство, знакомое многим садоводам. Один неверный срез в неподходящее время, и плантация ослабнет или вовсе погибнет. Между тем именно августовская обрезка играет ключевую роль: она определяет здоровье кустов и щедрость урожая на ближайшие годы.
Почему именно август
-
В этот период малина начинает готовиться к зиме: ткани побегов одревесневают, срезы заживают быстрее.
-
Летние сорта уже закончили плодоношение, ремонтантные в это время отдают силы ягодам и корням.
-
Если опоздать хотя бы на 2–3 недели, молодые побеги не успеют окрепнуть и могут подмерзнуть зимой.
5 ошибок, которые губят малинник
-
Одинаковая обрезка для всех сортов. Летняя малина плодоносит на двухлетних побегах. Ремонтантная — на однолетних. Методы обрезки должны различаться.
-
Оставленные пеньки. Куски по 5–10 см становятся рассадником грибков и зимующих вредителей. Срез делается строго у почвы.
-
Неправильные сроки. Летнюю обрезают сразу после сбора ягод. Ремонтантную под полное скашивание — только после 20 августа.
-
Тупой секатор. Рваные края долго не заживают, побеги начинают подгнивать.
-
Нет дезинфекции инструментов. Без обработки секатор переносит инфекции от куста к кусту.
Подготовка к обрезке
-
Инструменты: односторонний острый секатор, сучкорез для толстых побегов.
-
Дезинфекция: раствор марганцовки (3 г на 1 л воды), обработка лезвий после каждого куста.
-
Защита: плотные перчатки, одежда с длинным рукавом.
-
Дополнительно: садовый вар или зелёнка для обработки крупных срезов.
Лучшее время для работы — раннее утро или вечер в сухую погоду.
Три техники обрезки
1. Летняя малина
-
Срок: первая половина августа, сразу после урожая.
-
Действия: полностью вырезаются отплодоносившие двухлетки, оставляют 6–8 крепких однолетних побегов на метр ряда.
2. Ремонтантная малина
-
Для одного осеннего урожая: все побеги срезаются под корень после 20 августа.
-
Для двойного плодоношения: удаляются только отплодоносившие верхушки (15–20 см), нижняя часть побега остаётся на следующий год.
3. Омоложение старого малинника
-
Кусты старше 7 лет обрезаются почти полностью, оставляют 3–4 самых сильных побега. Это продлевает срок жизни посадки ещё на 5–7 лет.
Уход после обрезки
-
Удаление обрезков. Все побеги нужно вынести или сжечь. В них зимуют вредители и споры грибков.
-
Обработка срезов. Толстые ветви покрываются садовым варом или зелёнкой.
-
Подкормка. Под каждый куст вносят 30–35 г суперфосфата и 150–200 г древесной золы, слегка рыхлят почву и обильно поливают.
-
Полив. В августе малина нуждается в 15–20 л воды под куст 1–2 раза в неделю.
-
Мульчирование. Солома или перепревшие опилки слоем около 7 см сохраняют влагу и защищают корни.
