Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Малина
Малина
© commons.wikimedia.org
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:18

Август — не время отдыхать: уделите малине немного внимания, и она одарит вас щедрым урожаем

Уход за малиной в августе: какие побеги обрезать и чем подкармливать

Чтобы текст воспринимался ещё легче и лучше читался (например, в журнале или блоге), я бы предложил слегка "причесать" под формат статьи: сделать вступление более эмоциональным, сохранить пошаговую структуру, но добавить короткие пояснения-подзаголовки и убрать избыточные повторения. Вот как это может выглядеть.

Август и малина: три шага к урожаю мечты

Многие дачники уверены: собрали ягоды, обрезали ветки — и на этом сезон завершён. Но это ошибка! Именно август — решающий месяц для будущего урожая. Сейчас закладываются плодовые почки, от которых зависит, сколько сладких ягод вы увидите следующим летом. Пропустите момент — и вместо сочных гроздей соберёте горсть кислятины.

Шаг 1. Подкормка — питание для почек

В августе малине нужны не азот и зелёная масса, а фосфор и калий — строительный материал для цветочных почек и залог зимостойкости.

Варианты подкормки:

  • Зола + суперфосфат: классика для укрепления корней и защиты от болезней.

  • Сульфат калия + суперфосфат: быстрый и надёжный минеральный вариант.

  • Монофосфат калия: идеальная "двойка" фосфор+калий, хоть и дороже.

  • Органика (настой коровяка + зола): только для ослабленных кустов.

Запрещено: мочевина, навоз и любые азотные удобрения — они вызовут рост зелени вместо формирования почек.

Шаг 2. Обрезка — освобождаем место

Удалите у самой земли:

  • все отплодоносившие ветки;

  • слабые, больные, поломанные побеги;

  • лишнюю поросль (оставьте 7-10 сильных побегов на метр).

Обрезки сразу сжигайте — в них зимуют вредители. Молодые побеги без конкурентов быстрее вызреют и заложат крепкие почки.

Шаг 3. Полив — закрепляем результат

Через 2-3 дня после подкормки (15-17 августа) обильно полейте кусты: по 30-40 литров на взрослый куст. Полив поможет усвоить удобрения и подготовит растения к зиме.

Как выглядят почки после ухода?

  • Без подкормки: мелкие, бледные, слабые.

  • После ухода: крупные, округлые, яркие — залог мощных цветоносов и +50% урожая.

А что с ремонтантной малиной?

Тут правила другие: в августе она только в разгаре плодоношения.

  • Обрезка — только санитарная (убрать больные или поломанные ветки).

  • Подкормка — половинные дозы калия и фосфора + микроэлементы (бор, магний, цинк).

  • Полив — регулярный, чтобы ягоды оставались крупными и сочными.

Потратьте всего час на уход — и следующим летом ваши кусты будут усыпаны цветом и крупными сладкими ягодами. Августовская малина — это инвестиция в ваше будущее настроение и домашние заготовки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бюджетное средство от муравьев — 10 мл нашатыря и вода: инструкция от экспертов сегодня в 7:49

Дедовский рецепт с неожиданным ингредиентом: заставил муравьиную армию ретироваться

Узнайте, как избавиться от муравьев на даче без дорогой химии: бюджетный рецепт с нашатырным спиртом. Простая инструкция, экологично и эффективно — результат за 1-2 дня.

Читать полностью » Эксперты назвали приёмы продления цветения петуний до заморозков сегодня в 7:12

Петунии еще цветут до заморозков: 6 секретов, как вернуть им жизнь

Увядающие петунии? Откройте 6 секретов, как вернуть им жизнь и продлить цветение до первых заморозков, обеспечив вовремя полив и удобрение.

Читать полностью » Агроном Коврижных: соседство вишни с яблоней вызывает монилиоз сегодня в 6:49

Ловушка для садовода: три растения, которые душат вишню в обнимку — проверьте свой участок

Агроном Анастасия Коврижных предупреждает: посадка вишни рядом с яблоней и хвойными провоцирует монилиоз. Узнайте, какие растения-соседи обеспечат обильный урожай, а петрушка и бархатцы станут защитниками сада.

Читать полностью » Три подхода, чтобы ваши подсолнухи цвели дольше: проверьте что думают эксперты сегодня в 6:09

Хотите, чтобы подсолнухи цвели дольше: вот три невероятных способа их высадки

Узнайте, как продлить цветение подсолнухов на всё лето с помощью простых методов последовательной посадки — удивите всех окружающих.

Читать полностью » Агроном Дмитрий Петров предупреждает: инвазивные растения угрожают садовым участкам сегодня в 5:49

Невидимые враги урожая: как зеленые захватчики превращают землю в пустыню

Борщевик, амброзия и клен-чужестранец: агроном раскрыл, как инвазивные растения губят сады и здоровье. 150 тысяч семян с одного куста, ожоги от сока и 40-летняя всхожесть — узнайте, как спасти участок.

Читать полностью » Садоводы: посадка шалфея помогает отпугивать муравьёв без химикатов сегодня в 5:03

Шалфей на страже урожая: узнайте, как это растение отразит нашествие муравьёв

Шалфей не только украсит ваш сад, но и поможет избавиться от муравьёв. Узнайте, как это уникальное растение отпугивает насекомых и улучшает урожай!

Читать полностью » Садоводы сталкиваются с гидрофобной почвой: причины, признаки и методы восстановления сегодня в 4:00

Как спасти пересохший горшок за 15 минут: проверенный приём садоводов

Гидрофобная почва представляется настоящей преградой для садоводов. Узнайте, как вернуть влагу и спасти ваши растения с помощью простых методов и проверенных решений.

Читать полностью » Ручное опыление томатов воздуходувкой признано более эффективным, чем кисточки и ватные палочки сегодня в 3:42

Забудьте о кисточках: новейший метод опыления томатов с помощью воздуходувки взорвёт ваш садовый опыт

Узнайте о новой технике опыления томатов с помощью воздуходувки, которая заменяет традиционные методы и значительно повышает урожай.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Веганский рацион опасен для кошек: слабость, выпадение шерсти и неврологические нарушения
Дом

Организация морозильника: как правильно раскладывать продукты
Туризм

Как я использую заметки и метки на картах в путешествии
Еда

Как приготовить холодец из индейки без желатина
Садоводство

Эксперты Северной Каролины рассказали, как продлить цветение и урожай в августе
Красота и здоровье

Диетолог Антон Поляков: чипсы опасны для детей и подростков
Еда

Как приготовить минтай под сыром в духовке
Спорт и фитнес

Сара Тейлор и Морит Саммерс назвали доступные упражнения для укрепления кора при ожирении
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru