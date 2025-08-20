Август — не время отдыхать: уделите малине немного внимания, и она одарит вас щедрым урожаем
Август и малина: три шага к урожаю мечты
Многие дачники уверены: собрали ягоды, обрезали ветки — и на этом сезон завершён. Но это ошибка! Именно август — решающий месяц для будущего урожая. Сейчас закладываются плодовые почки, от которых зависит, сколько сладких ягод вы увидите следующим летом. Пропустите момент — и вместо сочных гроздей соберёте горсть кислятины.
Шаг 1. Подкормка — питание для почек
В августе малине нужны не азот и зелёная масса, а фосфор и калий — строительный материал для цветочных почек и залог зимостойкости.
Варианты подкормки:
-
Зола + суперфосфат: классика для укрепления корней и защиты от болезней.
-
Сульфат калия + суперфосфат: быстрый и надёжный минеральный вариант.
-
Монофосфат калия: идеальная "двойка" фосфор+калий, хоть и дороже.
-
Органика (настой коровяка + зола): только для ослабленных кустов.
Запрещено: мочевина, навоз и любые азотные удобрения — они вызовут рост зелени вместо формирования почек.
Шаг 2. Обрезка — освобождаем место
Удалите у самой земли:
-
все отплодоносившие ветки;
-
слабые, больные, поломанные побеги;
-
лишнюю поросль (оставьте 7-10 сильных побегов на метр).
Обрезки сразу сжигайте — в них зимуют вредители. Молодые побеги без конкурентов быстрее вызреют и заложат крепкие почки.
Шаг 3. Полив — закрепляем результат
Через 2-3 дня после подкормки (15-17 августа) обильно полейте кусты: по 30-40 литров на взрослый куст. Полив поможет усвоить удобрения и подготовит растения к зиме.
Как выглядят почки после ухода?
-
Без подкормки: мелкие, бледные, слабые.
-
После ухода: крупные, округлые, яркие — залог мощных цветоносов и +50% урожая.
А что с ремонтантной малиной?
Тут правила другие: в августе она только в разгаре плодоношения.
-
Обрезка — только санитарная (убрать больные или поломанные ветки).
-
Подкормка — половинные дозы калия и фосфора + микроэлементы (бор, магний, цинк).
-
Полив — регулярный, чтобы ягоды оставались крупными и сочными.
Потратьте всего час на уход — и следующим летом ваши кусты будут усыпаны цветом и крупными сладкими ягодами. Августовская малина — это инвестиция в ваше будущее настроение и домашние заготовки.
