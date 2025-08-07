Не теряйте время: 4 цветка, которые стоит посадить в августе для осеннего цветения!

Многие считают, что пик садового сезона завершается в июле, однако специалисты утверждают обратное. По их словам, начало августа — благоприятный период для посадки цветов, которые успеют укорениться до холодов, а некоторые даже порадуют цветением уже осенью.

Эксперты подчёркивают: если правильно выбрать растения, клумба будет цвести до самых заморозков, а весной — буквально взорвётся красками.

Какие цветы стоит посадить уже сейчас?

Астры - отличный выбор для тех, кто хочет наслаждаться цветами уже в сентябре. Рекомендуется выбирать ранние сорта и уделять особое внимание поливу, поскольку август нередко бывает по-летнему жарким.

Фиалки сорта Виола и маргаритки считаются неприхотливыми и стойкими к осенним холодам. При августовской посадке они хорошо приживутся, а весной дадут яркое и дружное цветение.

Незабудки, хотя обычно их сеют под зиму, прекрасно приживаются и при августовской посадке. Они образуют розетку листьев и успешно зимуют, обеспечивая уверенное цветение в следующем сезоне.

Хризантемы, как утверждают садоводы, легко переносят сокращение светового дня и устойчивы к похолоданиям. Если рассада уже готова, то август — идеальное время для её высадки.

Время для многолетников

Август — подходящий период для деления и пересадки многолетних растений. Особенно это актуально для:

ирисов,

флоксов,

пионов,

лилий.

Как поясняют специалисты, пересаженные растения успеют укорениться до заморозков, а весной покажут мощный рост и обильное цветение.

Как ухаживать за цветами, посаженными в августе?

Чтобы обеспечить комфортные условия для приживания, важно соблюдать несколько простых, но обязательных правил:

Регулярно поливайте растения, особенно в сухую погоду — это помогает сохранить листву свежей и стимулирует образование бутонов.

Притеняйте нежные саженцы от палящего солнца, чтобы избежать ожогов.

Не забывайте удалять сорняки — они мешают росту культурных растений.

Вносите органические удобрения — они способствуют формированию сильной корневой системы и ускоряют адаптацию цветов к новому месту.

В результате даже поздняя посадка может стать основой для настоящего цветочного шоу — и осенью, и весной. Главное — подобрать подходящие сорта и уделить немного внимания уходу.