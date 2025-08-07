Не теряйте время: 4 цветка, которые стоит посадить в августе для осеннего цветения!
Многие считают, что пик садового сезона завершается в июле, однако специалисты утверждают обратное. По их словам, начало августа — благоприятный период для посадки цветов, которые успеют укорениться до холодов, а некоторые даже порадуют цветением уже осенью.
Эксперты подчёркивают: если правильно выбрать растения, клумба будет цвести до самых заморозков, а весной — буквально взорвётся красками.
Какие цветы стоит посадить уже сейчас?
Астры - отличный выбор для тех, кто хочет наслаждаться цветами уже в сентябре. Рекомендуется выбирать ранние сорта и уделять особое внимание поливу, поскольку август нередко бывает по-летнему жарким.
Фиалки сорта Виола и маргаритки считаются неприхотливыми и стойкими к осенним холодам. При августовской посадке они хорошо приживутся, а весной дадут яркое и дружное цветение.
Незабудки, хотя обычно их сеют под зиму, прекрасно приживаются и при августовской посадке. Они образуют розетку листьев и успешно зимуют, обеспечивая уверенное цветение в следующем сезоне.
Хризантемы, как утверждают садоводы, легко переносят сокращение светового дня и устойчивы к похолоданиям. Если рассада уже готова, то август — идеальное время для её высадки.
Время для многолетников
Август — подходящий период для деления и пересадки многолетних растений. Особенно это актуально для:
- ирисов,
- флоксов,
- пионов,
- лилий.
Как поясняют специалисты, пересаженные растения успеют укорениться до заморозков, а весной покажут мощный рост и обильное цветение.
Как ухаживать за цветами, посаженными в августе?
Чтобы обеспечить комфортные условия для приживания, важно соблюдать несколько простых, но обязательных правил:
- Регулярно поливайте растения, особенно в сухую погоду — это помогает сохранить листву свежей и стимулирует образование бутонов.
- Притеняйте нежные саженцы от палящего солнца, чтобы избежать ожогов.
- Не забывайте удалять сорняки — они мешают росту культурных растений.
- Вносите органические удобрения — они способствуют формированию сильной корневой системы и ускоряют адаптацию цветов к новому месту.
В результате даже поздняя посадка может стать основой для настоящего цветочного шоу — и осенью, и весной. Главное — подобрать подходящие сорта и уделить немного внимания уходу.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru