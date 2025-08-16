Не дайте лилиям зачахнуть: вот что им нужно в августе для роскошного цветения в следующем сезоне

Лилии — королевы цветника, и даже когда их роскошные бутоны увяли, растения продолжают работать: накапливают силы и питательные вещества в луковицах, чтобы снова подарить саду красоту. Август — ключевое время, когда можно помочь им заложить основу для будущего цветения.

Почему август важен

В конце лета лилии уходят в период покоя. Листва постепенно желтеет, и задача цветовода — не "разбудить" растение азотом, а, наоборот, помочь ему правильно подготовиться к зиме и следующему сезону.

Азот в августе запрещён — он стимулирует рост зелени и снижает зимостойкость.

Хлор тоже под запретом — лилии его не любят.

Зола: за и против

Зола раскисляет грунт. Для Восточных, Азиатских и ЛА-гибридов, предпочитающих слабокислые почвы, она нежелательна. Если почва на участке нейтральная или щелочная — золу лучше исключить.

Что лилиям нужно сейчас

Главные макроэлементы августа:

Фосфор — отвечает за закладку бутонов и их количество.

Калий — повышает зимостойкость и общую устойчивость растения.

Из микроэлементов выделяется бор — он продлевает цветение, стимулирует образование бутонов и улучшает их качество.

Чем подкормить

Вы можете выбрать любой из этих вариантов:

Сульфат калия — 1,5 ст. ложки на 1 м².

Суперфосфат — 2 ст. ложки на 1 м².

Калимагнезия — 1,5 ст. ложки на 1 м².

Монофосфат калия — 30 г на 10 л воды.

Фосфоритная мука — 150 г на 1 м².

Борная кислота — 2 г на 10 л воды.

Комплексные "осенние" удобрения.

Универсальное решение

Для тех, кто не хочет смешивать составы, отличным вариантом станет борофоска. В ней уже есть нужный набор макро- и микроэлементов. Достаточно внести 1 ст. ложку на 1 м² в сухом виде и слегка заделать в почву.

Совет: подкормка в августе — это инвестиция в будущую красоту. Сытые и здоровые лилии зимуют без проблем, а летом благодарят вас обильным и ярким цветением.