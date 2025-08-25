Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Чабрец
Чабрец
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 7:08

Пять трав, которые нужно обрезать в августе: секреты успеха для сильного урожая

Эксперты напомнили, какие травы важно подстричь в августе на даче

Август — месяц, когда в саду всё кипит: одни растения радуют урожаем, другие требуют ухода. И именно сейчас несколько привычных нам трав нужно срочно обрезать. Сделав это вовремя, вы не только получите более сильные и ароматные листья, но и продлите жизнь своим зелёным помощникам.

Старые традиции и новые знания

"Всякая дикая трава идёт к Святой Анне, ни одна после Святой Анны", — гласит старая поговорка. Дата Святой Анны (26 июля) считалась рубежом: до неё собирали травы, после — растения теряли силу. Конечно, сегодня это правило не столь строго, но в традиционном травничестве конец июля и август действительно были временем перехода. Многие травы либо зацветают и становятся менее полезными, либо требуют обрезки, чтобы не утратить аромат и жизненную силу.

Есть и другой интересный обычай: собирать травы по лунному календарю. Считается, что растущая луна "тянет соки вверх" — значит, время собирать листья и цветы. А убывающая луна "тянет силу к корню" — и тогда лучше заготавливать корни. Научных подтверждений этому пока нет, но миллионы садоводов по всему миру до сих пор ориентируются на фазы луны.

Какие травы нужно обрезать в августе

Август — это не только корзины с урожаем, но и ножницы для ухода. Пять популярных трав особенно благодарно реагируют на своевременную обрезку:

  1. Базилик (священный или индийский)
    Если дать ему зацвести, листья становятся горькими. Чтобы сохранить аромат, обрезайте верхушки побегов над парой листьев. Так куст будет активно ветвиться, а вкус станет ярче. Кстати, именно сейчас лучше всего сушить базилик — он сохранит максимум эфирных масел.
  2. Мята перечная
    Эта ароматная красавица быстро зарастает и теряет свежесть. Смело срезайте её почти "под ноль" — мята обладает удивительной способностью к регенерации. Через пару недель она снова даст пышные побеги. Если мята растёт в горшке, не забудьте обновить субстрат.
  3. Шалфей
    После цветения растение ослабевает. Срежьте отцветшие побеги примерно на треть — это поможет кусту восстановиться. Срезанные листья можно высушить: они пригодятся не только на кухне, но и в домашней аптечке. Шалфейный чай прекрасно помогает при простуде, а из него делают и натуральные леденцы от кашля.
  4. Чабрец (тимьян)
    Если его не обрезать, он быстро одревеснеет и потеряет форму. Аккуратно укорачивайте концы побегов — это омолодит растение и простимулирует рост густой зелени.
  5. Душица (орегано)
    В августе её соцветия начинают увядать. Лучший способ сохранить силу растения — смело обрезать его почти наполовину. Осенью душица снова порадует свежими побегами, а срезанные веточки можно высушить и использовать в кулинарии.

Почему это важно

Обрезка трав — это не просто вопрос эстетики. Она:

  • стимулирует новый рост,
  • сохраняет вкус и аромат,
  • защищает растение от истощения,
  • продлевает срок его жизни.

Кроме того, правильно срезанные травы лучше подходят для заготовки — в них больше эфирных масел и питательных веществ.

Любопытный факт

В Древней Греции базилик считался "королевской травой" (отсюда и название — basileus, "царь"). А мяту, наоборот, посвящали богу подземного мира Аиду: считалось, что её аромат помогает прогонять злых духов. Сегодня мы воспринимаем эти растения скорее как кулинарных союзников, но традиции показывают, что они всегда играли особую роль в жизни человека.

Правильный уход в августе сделает ваши травы крепче и ароматнее, а вам подарит богатый урожай зелени для кухни и здоровья.

