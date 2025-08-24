Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© creativecommons.org by Sten Porse is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 2:06

Обрезаем и прореживаем виноград: как правильно сформировать лозу в августе для крупных ягод

Калийный голод винограда утолён: внекорневая подкормка спасёт урожай

Август — важный месяц для ухода за виноградом, когда формируется и созревает урожай. Правильный уход в этот период поможет получить сочные, сладкие и крупные ягоды, а также подготовить лозу к зиме. Узнайте, как правильно поливать, подкармливать, защищать от болезней и вредителей виноград в августе, чтобы обеспечить богатый и качественный урожай.

Переувлажнение грунта провоцирует корневую гниль. В августе поливы сокращают до 2 раз в месяц, но удваивают объем воды. Редкие, но обильные поливы помогают поддерживать оптимальный уровень влажности почвы, не допуская ее переувлажнения.

Внекорневая подкормка калием: спасение от усыхания кистей на бедных почвах

На бедных почвах кисти усыхают из-за дефицита калия. Внекорневая подкормка монофосфатом калия (15 г на 10 л) исправляет ситуацию за 3 дня. Калий играет важную роль в формировании и созревании ягод, а также повышает устойчивость винограда к болезням.

Механическое повреждение гребня при обломке побегов нарушает питание ягод. Раны замазывают садовым варом с добавлением фунгицида. Замазывание ран помогает предотвратить проникновение инфекций и обеспечить нормальное питание ягод.

Загущенные посадки ухудшают вентиляцию. Выламывание листьев вокруг гроздей снижает влажность и улучшает освещенность. Улучшение вентиляции и освещенности помогает предотвратить развитие грибковых заболеваний и ускорить созревание ягод.

При поражении гроздевой листоверткой применяют биопрепараты (Лепидоцид). Гусеницы перегрызают сосудистые пучки кисти. Своевременное применение биопрепаратов поможет защитить урожай от этого опасного вредителя.

Мульчирование: защита корней от перегрева на песчаных почвах

На песчаных почвах мульчирование скошенной травой предотвращает перегрев корней. Слой органики поддерживает стабильную температуру. Мульчирование помогает сохранить влагу в почве, предотвратить перегрев корней и улучшить структуру грунта.

Кольцевание плодоносных побегов медной проволокой замедляет отток питательных веществ. Метод применяют только на сильнорослых сортах. Кольцевание помогает увеличить размер и сладость ягод, но может ослабить растение, поэтому применять его нужно осторожно.

Удаление 30% гроздей в начале созревания снижает нагрузку на лозу. Оставшиеся кисти получают больше ресурсов для налива. Удаление части гроздей помогает улучшить качество оставшихся ягод и предотвратить перегрузку растения.

Своевременная профилактика сохраняет до 90% урожая. Качественные грозди набирают сахар на 2-3 недели раньше срока. Регулярный осмотр растений и своевременное применение профилактических мер помогут защитить урожай от болезней и вредителей.

Интересные факты о винограде

Виноград — одна из самых древних культур, известных человечеству.
Существует более 10 000 сортов винограда.
Виноград используется для производства вина, сока, изюма и других продуктов.

В заключение, правильный уход за виноградом в августе — это залог богатого и качественного урожая. Следуя рекомендациям специалистов, вы сможете получить сочные, сладкие и крупные ягоды, которые порадуют вас своим вкусом и ароматом.

