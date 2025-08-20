Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 8:16

5 секретов обрезки, которые каждая хозяйка должна знать в августе — это изменит ваш сад

Эксперты Северной Каролины рассказали, как продлить цветение и урожай в августе

Август традиционно считается жарким и хлопотным месяцем, но именно сейчас садоводы могут заложить основу для яркой осени. По словам экспертов, при грамотном планировании удастся продлить цветение, защитить растения от жары и своевременно подготовить грядки к новым посадкам до первых заморозков. Университеты Мэриленда, Северной Каролины и Миннесоты отмечают, что соблюдение проверенных рекомендаций помогает сохранить здоровье сада и повысить урожайность.

1. Удаление увядших цветков

Специалисты отмечают: если дать отцветшим бутонам перейти в семена, растения начинают тратить силы не на цветение, а на созревание семян. Регулярное удаление сухих бутонов у рудбекии, циннии, петуний и роз позволяет продлить период цветения. Важно использовать острый секатор и срезать чуть выше здорового узла.

2. Подкормка растений

Жара и частый полив вымывают из почвы полезные вещества. Лёгкая и регулярная подкормка, особенно для контейнерных посадок, помогает сохранить цветение. Рекомендуется выбирать сбалансированные удобрения и избегать избытка азота.

3. Формирующая обрезка

К середине августа многие растения вытягиваются и теряют форму. Лёгкая обрезка на треть длины помогает омолодить петунии, вербены и кустарники, а также улучшить циркуляцию воздуха. При этом весеннецветущие кустарники трогать не стоит, чтобы не лишиться бутонов будущего года.

4. Сбор семян

Семена подсолнухов, маков, нигеллы и трав лучше собирать в сухую погоду. Бутоны срезают и подсушивают в бумажных пакетах, чтобы сохранить сорт и подготовить посадочный материал на следующий сезон.

5. Замена уставших однолетников

После жары и летних штормов многие растения теряют декоративность. Садоводы советуют заменить их культурами прохладного сезона — анютиными глазками, виолами, львиным зевом и декоративной капустой. Для лучшей приживаемости после пересадки почву обновляют компостом и обильно поливают.

6. Уход за пионами

К концу лета их листья часто поражаются грибковыми болезнями. Когда зелень начнёт желтеть, стебли срезают до 2-3 см. Больную листву рекомендуется не компостировать, а утилизировать.

7. Подготовка почвы

Осень считается лучшим временем для посадки многолетников и деревьев. Август подходит для того, чтобы перекопать землю на глубину 20-25 см, внести компост и выровнять грядки. Эксперты напоминают о важности анализа почвы: раз в 2-3 года нужно проверять кислотность и баланс минералов.

8. Обновление мульчи

Слой органики толщиной 3-5 см помогает удерживать влагу и защищает растения от перегрева. При этом важно не насыпать мульчу вплотную к стеблям, чтобы избежать загнивания.

9. Проверка полива

Системы орошения в августе работают на пределе, поэтому стоит проверять исправность распылителей и эмиттеров. Лучшее время для полива — утро. Для большинства растений достаточно 2,5 см воды в неделю.

10. Посадка овощей

Август — время для культур холодного сезона. Морковь, свеклу, редис и шпинат можно сеять сразу в грядку, а брокколи и капусту — пересаживать рассадой. Специалисты подчёркивают: такие посадки не только дадут урожай до заморозков, но и улучшат вкус овощей.

Август требует от садоводов особого внимания, но именно в этом месяце можно продлить летнее цветение, собрать семена и заложить основу для будущего урожая. Лёгкая обрезка, грамотная подкормка, обновление мульчи и посадка осенних культур помогут сделать переход к новому сезону максимально плавным.

