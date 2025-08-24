Главный лайфхак августа: 5 дел, которые крадут силы и не приносят пользы

Август для садовода — горячая пора. Урожай собрать, за посадками ухаживать, теплицы держать под контролем… Но есть работы, которые только забирают силы, а толку от них мало или вовсе вред. Давайте разберёмся, что в августе лучше не делать.

1. Лечить фитофтору пузырьком йода

Развешивание пузырьков с йодом или опрыскивание растений йодным раствором — популярный "народный метод". Увы, он не спасает от фитофторы.

слабый раствор бесполезен;

крепкий оставит ожоги на листьях.

Если хотите реально защитить посадки, используйте биофунгицид.

2. Подкармливать суперфосфатом "на скорую руку"

Суперфосфат полезен, но работает медленно. Сейчас он не закроет дефициты и не ускорит налив плодов — эффект будет только в следующем сезоне. В августе для текущего урожая используйте более доступные калийно-фосфорные удобрения.

3. Заливать томаты водой

Совет "обильный полив для наливания плодов" в августе может навредить:

избыток влаги вызывает растрескивание плодов;

влажная теплица — идеальная среда для грибков.

В этот период лучше умеренный полив, учитывая, что корни уже глубокие.

4. Сеять редис и горох в жару

Если август стоит тёплый, толку от таких посевов не будет:

редис любит прохладу;

горох с трудом стартует в жарких условиях.

Ждите похолодания или сейте в теплицу.

5. Перекармливать дрожжами

Дрожжевые настои любят многие, но есть нюансы:

они "раскармливают" зелёную массу, а не плоды;

на бедной почве бесполезны;

выводят из грунта калий и кальций, нужные растениям именно сейчас.

Если используете дрожжи — обязательно давайте и калийные подкормки.

В августе важно тратить силы на действительно полезные работы — прополку, умеренный полив, калийно-фосфорные подкормки и защиту от вредителей. А вот перечисленные выше "советы" смело можно вычеркнуть из дачного списка.