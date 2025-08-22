Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Урожай
Урожай
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:49

Огород в августе: что нужно сделать сейчас, чтобы весной собрать богатый урожай

Эксперт раскрыл секреты: как спасти урожай в августе от болезней и вредителей

В августе у дачников по традиции много забот. Нужно собрать урожай, провести обрезку растений и обработать их от болезней, подготовить участок к зиме и следующем. Важно знать, как защитить растения от болезней, подготовить почву к зиме и посеять культуры, которые порадуют вас ранним урожаем весной.

Наиболее часто дачники сталкиваются с грибковыми болезнями растений. Эти заболевания развиваются, когда стоят теплые и влажные ночи. Огурцы, кабачки, лук и виноград часто поражает ложная мучнистая роса: визуально это заболевание выглядит как маслянистые пятна желтого цвета на верхней стороне листьев. Урожай картофеля и других пасленовых (томатов, баклажанов, перцев) может погубить фитофтороз.

Профилактика — лучший способ защиты от болезней

Также в августе растения могут пострадать от бактериальных и вирусных заболеваний.

"Все эти болезни провоцируют сырость, роса и мокрота. При этом заражение может произойти раньше, но проявится лишь в августе. В данном случае самое главное — профилактика. Если ваши овощи заболели, то ничего вылечить уже нельзя", — рассказал изданию председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

Чтобы защитить растения от грибковых инфекций, в августе рекомендуется обработать грядки с посевами специальными средствами — фунгицидами. Важно выбирать фунгициды, безопасные для человека и окружающей среды, и соблюдать инструкции по их применению.

Борьба с монилиозом: обрезка пораженных ветвей

У плодовых деревьев нужно обрезать старые и пораженные болезнями ветви. Семечковые и косточковые культуры часто страдают от такой болезни, как монилиоз — из-за нее сохнут листья и загнивают плоды.

"Немедленно собирайте гнилушки и вырезайте усыхающие ветки. Если оставите все в таком виде на зиму, появятся миллиарды спор на следующий год, растения будут болеть еще чаще. Если все уберете или сожжете ветки, то поможете будущим посадкам", — пояснил Андрей Туманов.

Картофель и другие культуры в августе можно подкормить. Однако важно помнить, что в конце вегетационного периода растениям не нужно набирать зеленую массу, поэтому удобрения не должны содержать азот.

"Всему огороду необходимы прополка, рыхление, поливы и удобрения. Главное — делайте это без азота, главного строительного материала растений, благодаря которому растут листья. Если вы подкормите им посадки, то попрут листья и ветки. Они не успеют подготовиться и зиме и замерзнут. Поэтому не надо провоцировать растения на вторую волну роста", — отметил эксперт.

Сидераты: естественное удобрение и улучшение почвы

Также август — подходящее время для подготовки к будущему сезону. На освободившихся грядках можно высадить сидераты. Они насыщают почву питательными веществами и улучшают ее структуру.

"Перегнивая, они обогащают ваши грядки. Сидераты способны вытягивать из нижних слоев недоступные питательные элементы", — уточнил Андрей Туманов.

Главное, отметил эксперт, следить за чередованием культур: это помогает бороться с вредителями и болезнями растений. Посадка разных культур на одном и том же месте из года в год может привести к истощению почвы и накоплению вредителей и болезней.

Кроме того, в августе можно приступать к посадкам растений, которые взойдут уже в следующем сезоне. Это цветы, некоторые овощные культуры, зелень.

"Сажайте многолетние овощи. Это луки — батун, шнитт-лук, многоярусный лук, лук джусай. Чем больше, тем лучше. Есть люди, которые ничего не сажают в августе, кроме лука. Он весной начнет давать перышки", — подчеркнул Андрей Туманов.

Интересные факты о садоводстве в августе

Август — это время, когда можно собирать второй урожай некоторых овощей, таких как огурцы, кабачки и перец.
В августе необходимо проводить полив растений в жаркую погоду, особенно в вечернее время, чтобы избежать ожогов листьев.
В августе можно начинать заготавливать семена для следующего сезона, выбирая самые здоровые и урожайные растения.

В заключение, август — это важный месяц для дачников, когда необходимо завершить сбор урожая, защитить растения от болезней, подготовить участок к зиме и заложить основу для будущего сезона. Соблюдение рекомендаций специалистов и применение эффективных методов поможет вам получить богатый урожай и сохранить здоровье ваших растений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как правильно размножать клубнику усами в августе: советы для получения обильного урожая сегодня в 7:49

Клубника скажет вам спасибо: раскроем секрет идеальной августовской посадки – ягоды будут размером с яблоко

Узнайте, почему август - лучшее время для посадки клубники. Секреты и преимущества августовской посадки, обеспечивающие ранний и обильный урожай.

Читать полностью » Яблочный уксус в саду: 5 секретов борьбы с вредителями и заболеваниями сегодня в 7:32

Яблочный уксус в борьбе за урожай: 5 способов, которые каждый садовод должен знать

Яблочный уксус - идеальное средство для сада! Узнайте 5 способов его применения для защиты растений от вредителей и болезней без химии. Безопасно и эффективно!

Читать полностью » Октябрина Ганичкина: эти сидераты - лучшее удобрение для почвы осенью сегодня в 6:49

Посейте эти растения — и почва сама станет плодороднее

Главный агроном Октябрина Ганичкина рекомендует сидераты для осенней подкормки. Успейте посеять до конца сентября! Горчица, овес и вика - лучшие!

Читать полностью » Циннии и базилик: идеальное сочетание для насыщенной клумбы — проверенные советы садоводов сегодня в 6:19

Циния и базилик: как создать идеальный союз для вашего сада — не только красиво, но и эффективно

Циннии и базилик — идеальное сочетание для успешного сада. Узнайте, как эти растения гармонируют и защищают друг друга, а также с какими культурами их стоит сочетать.

Читать полностью » Сад без дыр: как спасти урожай от паутинного клеща – 3 эффективных метода сегодня в 5:49

Сорняки побоку, урожай в рост: гениальный метод борьбы с паутинным клещом – ваш сад скажет спасибо

Эффективные методы борьбы с паутинным клещом от садовода-любителя. Регулярный осмотр, мыльный раствор и другие советы для защиты сада от вредителя.

Читать полностью » Почему увядают циннии: 6 основных причин и их решения сегодня в 5:14

Циннии увядают: что делать, чтобы клумба снова зацвела яркими красками

Циннии могут увядать по нескольким причинам. Узнайте, как сохранить их красоту с помощью проверенных советов экспертов и избежать трудностей на вашем участке.

Читать полностью » 7 способов замаскировать мусорные баки и сделать двор привлекательнее сегодня в 4:16

Устали от уродливых контейнеров: 7 креативных решений для их маскировки

Устали видеть уродливые мусорные баки у своего дома? Изучите 7 стильных и креативных решений, которые помогут скрыть их и облагородить ландшафт.

Читать полностью » Плодоносящая финиковая пальма: от семечка до урожая за 4 года сегодня в 3:59

Финиковая пальма из косточки: пошаговый путь к собственному урожаю

Выращивание финиковой пальмы из косточки — это увлекательное занятие! Узнайте, как с нуля получить собственные сладкие плоды с помощью простых шагов.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кошки используют задние лапы для удержания добычи и защиты
Спорт и фитнес

Каролина Араухо объяснила, почему жим за головой повышает риск травмы плеч
Культура и шоу-бизнес

SHOT: Post Malone может дать концерт в России на "Газпром-Арене"
Туризм

Менталитет: в каких странах торговаться обязательно, а где лучше не начинать
Дом

Сколько времени на уборке действительно экономит робот-пылесос за неделю: мой расчёт
Садоводство

Естественные враги гусениц: способы защиты вашего огорода от вредителей
Садоводство

Августовская обрезка малины определяет урожай и зимовку кустов
ДФО

Три важных вопроса при покупке авто через параллельный импорт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru