Огород в августе: что нужно сделать сейчас, чтобы весной собрать богатый урожай

В августе у дачников по традиции много забот. Нужно собрать урожай, провести обрезку растений и обработать их от болезней, подготовить участок к зиме и следующем. Важно знать, как защитить растения от болезней, подготовить почву к зиме и посеять культуры, которые порадуют вас ранним урожаем весной.

Наиболее часто дачники сталкиваются с грибковыми болезнями растений. Эти заболевания развиваются, когда стоят теплые и влажные ночи. Огурцы, кабачки, лук и виноград часто поражает ложная мучнистая роса: визуально это заболевание выглядит как маслянистые пятна желтого цвета на верхней стороне листьев. Урожай картофеля и других пасленовых (томатов, баклажанов, перцев) может погубить фитофтороз.

Профилактика — лучший способ защиты от болезней

Также в августе растения могут пострадать от бактериальных и вирусных заболеваний.

"Все эти болезни провоцируют сырость, роса и мокрота. При этом заражение может произойти раньше, но проявится лишь в августе. В данном случае самое главное — профилактика. Если ваши овощи заболели, то ничего вылечить уже нельзя", — рассказал изданию председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

Чтобы защитить растения от грибковых инфекций, в августе рекомендуется обработать грядки с посевами специальными средствами — фунгицидами. Важно выбирать фунгициды, безопасные для человека и окружающей среды, и соблюдать инструкции по их применению.

Борьба с монилиозом: обрезка пораженных ветвей

У плодовых деревьев нужно обрезать старые и пораженные болезнями ветви. Семечковые и косточковые культуры часто страдают от такой болезни, как монилиоз — из-за нее сохнут листья и загнивают плоды.

"Немедленно собирайте гнилушки и вырезайте усыхающие ветки. Если оставите все в таком виде на зиму, появятся миллиарды спор на следующий год, растения будут болеть еще чаще. Если все уберете или сожжете ветки, то поможете будущим посадкам", — пояснил Андрей Туманов.

Картофель и другие культуры в августе можно подкормить. Однако важно помнить, что в конце вегетационного периода растениям не нужно набирать зеленую массу, поэтому удобрения не должны содержать азот.

"Всему огороду необходимы прополка, рыхление, поливы и удобрения. Главное — делайте это без азота, главного строительного материала растений, благодаря которому растут листья. Если вы подкормите им посадки, то попрут листья и ветки. Они не успеют подготовиться и зиме и замерзнут. Поэтому не надо провоцировать растения на вторую волну роста", — отметил эксперт.

Сидераты: естественное удобрение и улучшение почвы

Также август — подходящее время для подготовки к будущему сезону. На освободившихся грядках можно высадить сидераты. Они насыщают почву питательными веществами и улучшают ее структуру.

"Перегнивая, они обогащают ваши грядки. Сидераты способны вытягивать из нижних слоев недоступные питательные элементы", — уточнил Андрей Туманов.

Главное, отметил эксперт, следить за чередованием культур: это помогает бороться с вредителями и болезнями растений. Посадка разных культур на одном и том же месте из года в год может привести к истощению почвы и накоплению вредителей и болезней.

Кроме того, в августе можно приступать к посадкам растений, которые взойдут уже в следующем сезоне. Это цветы, некоторые овощные культуры, зелень.

"Сажайте многолетние овощи. Это луки — батун, шнитт-лук, многоярусный лук, лук джусай. Чем больше, тем лучше. Есть люди, которые ничего не сажают в августе, кроме лука. Он весной начнет давать перышки", — подчеркнул Андрей Туманов.

Интересные факты о садоводстве в августе

Август — это время, когда можно собирать второй урожай некоторых овощей, таких как огурцы, кабачки и перец.

В августе необходимо проводить полив растений в жаркую погоду, особенно в вечернее время, чтобы избежать ожогов листьев.

В августе можно начинать заготавливать семена для следующего сезона, выбирая самые здоровые и урожайные растения.

В заключение, август — это важный месяц для дачников, когда необходимо завершить сбор урожая, защитить растения от болезней, подготовить участок к зиме и заложить основу для будущего сезона. Соблюдение рекомендаций специалистов и применение эффективных методов поможет вам получить богатый урожай и сохранить здоровье ваших растений.