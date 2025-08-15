Смородина осыпется, если в августе совершите эту ошибку — исправляем срочно
Многие думают, что после сбора ягод смородина "отдыхает" до осени.
На самом деле август — самый важный месяц в жизни куста: сейчас формируются почки будущего урожая и закладывается его зимостойкость. Ошибка в уходе может стоить вам 60-70% ягод в следующем сезоне.
Что происходит с кустом в августе
-
Формируются генеративные почки на 2-3-летних ветках.
-
Корни запасают питательные вещества (крахмал) для зимовки.
-
Одревесневают молодые побеги, повышается морозостойкость.
-
Закладывается иммунитет к болезням и вредителям.
Нарушение этих процессов делает куст уязвимым и снижает урожай.
Чего нельзя делать в августе
-
Кардинальная обрезка — спровоцирует рост зелёных побегов, которые не успеют вызреть.
-
Азотные подкормки — смещают подготовку куста к зиме в сторону роста.
-
Чрезмерный полив — провоцирует грибковые болезни и вымокание корней.
Уход в августе: пошаговый план
1-5 августа — санитарная подготовка
-
Уберите опавшие листья, мумифицированные ягоды.
-
Вырежьте сухие и больные ветки.
-
Рыхлите почву (5-8 см), прополите сорняки.
6-12 августа — первая подкормка
-
20 г суперфосфата + 15 г сульфата калия на 10 л воды, по 5-7 л под куст.
-
После — обильный полив и мульчирование (перегной, трава, компост с золой).
13-20 августа — защита от вредителей и болезней
-
Биопрепараты: Фитоспорин-М, Алирин-Б.
-
При необходимости: Фуфанон (тля), Актеллик (почковый клещ), Скор или Хорус (грибки).
21-31 августа — закрепление результата
-
Подкормка зольным настоем (300 г золы на 10 л воды, настоять 2 суток).
-
Повтор биозащиты, полив Триходермином под корень.
Полив в августе
-
В жару выше +25 °C — каждые 5-7 дней, при умеренной температуре — раз в 10 дней.
-
Под взрослый куст — 12-15 л воды, медленно, по кругу в радиусе 1 м.
-
После полива — мульчирование.
Научно доказанный эффект
Исследования ВСТИСП показали:
-
Фосфорно-калийное питание повышает урожай на 45% и зимостойкость на 30%.
-
Своевременная защита от болезней снижает потери на 60%.
Август для смородины — это не отдых, а инвестиция в будущий урожай.
Грамотный уход именно сейчас обеспечит обильное плодоношение и крепкое здоровье куста на следующий год.
