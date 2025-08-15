Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Смородина
Смородина
© commons.wikimedia.org by Burkhard Mücke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:01

Смородина осыпется, если в августе совершите эту ошибку — исправляем срочно

Августовская подкормка фосфором и калием увеличивает урожай смородины почти в полтора раза

Многие думают, что после сбора ягод смородина "отдыхает" до осени.
На самом деле август — самый важный месяц в жизни куста: сейчас формируются почки будущего урожая и закладывается его зимостойкость. Ошибка в уходе может стоить вам 60-70% ягод в следующем сезоне.

Что происходит с кустом в августе

  • Формируются генеративные почки на 2-3-летних ветках.

  • Корни запасают питательные вещества (крахмал) для зимовки.

  • Одревесневают молодые побеги, повышается морозостойкость.

  • Закладывается иммунитет к болезням и вредителям.

Нарушение этих процессов делает куст уязвимым и снижает урожай.

Чего нельзя делать в августе

  • Кардинальная обрезка — спровоцирует рост зелёных побегов, которые не успеют вызреть.

  • Азотные подкормки — смещают подготовку куста к зиме в сторону роста.

  • Чрезмерный полив — провоцирует грибковые болезни и вымокание корней.

Уход в августе: пошаговый план

1-5 августа — санитарная подготовка

  • Уберите опавшие листья, мумифицированные ягоды.

  • Вырежьте сухие и больные ветки.

  • Рыхлите почву (5-8 см), прополите сорняки.

6-12 августа — первая подкормка

  • 20 г суперфосфата + 15 г сульфата калия на 10 л воды, по 5-7 л под куст.

  • После — обильный полив и мульчирование (перегной, трава, компост с золой).

13-20 августа — защита от вредителей и болезней

  • Биопрепараты: Фитоспорин-М, Алирин-Б.

  • При необходимости: Фуфанон (тля), Актеллик (почковый клещ), Скор или Хорус (грибки).

21-31 августа — закрепление результата

  • Подкормка зольным настоем (300 г золы на 10 л воды, настоять 2 суток).

  • Повтор биозащиты, полив Триходермином под корень.

Полив в августе

  • В жару выше +25 °C — каждые 5-7 дней, при умеренной температуре — раз в 10 дней.

  • Под взрослый куст — 12-15 л воды, медленно, по кругу в радиусе 1 м.

  • После полива — мульчирование.

Научно доказанный эффект

Исследования ВСТИСП показали:

  • Фосфорно-калийное питание повышает урожай на 45% и зимостойкость на 30%.

  • Своевременная защита от болезней снижает потери на 60%.

Август для смородины — это не отдых, а инвестиция в будущий урожай.
Грамотный уход именно сейчас обеспечит обильное плодоношение и крепкое здоровье куста на следующий год.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Августовский уход за морковью: как получить сладкий и крупный урожай сегодня в 9:05

Морковь не будет гнить зимой: в августе делаю это — простой, но эффективный способ

В августе уход за морковью определяет вкус и лёжкость. Узнайте, как правильно поливать, подкармливать золой с борной кислотой и ухаживать для большого урожая.

Читать полностью » Полезные свойства тыквенной кожуры: натуральное удобрение для вашего участка сегодня в 8:25

Не выбрасывайте тыквенную кожуру: уникальный метод, который изменит вашу почву

Экологи раскрывают тайну тыквенной кожуры — забытое удобрение, меняющее мир садоводства, обогащающее почву и борющееся с бытовыми отходами. Успейте узнать!

Читать полностью » Уход за пионами в августе: фосфор и калий – залог обильного цветения сегодня в 8:20

Августовский уход за пионами: всего одно простое действие принесет огромный результат

Узнайте, как правильно подкормить пионы в августе для обильного цветения! Фосфор и калий - ключевые элементы. Рекомендации по классическим и органическим удобрениям.

Читать полностью » От иксоры до бегонии: откройте секреты круглогодичного цветения вашего сада сегодня в 3:15

Волшебство непрерывного цветения: три растения, о которых мечтает каждый садовод

Секреты длинного цветения: каким растениям отдать предпочтение, чтобы ваш сад был с цветами круглый год? Узнайте о фаворитах садоводов.

Читать полностью » Как поливать туи летом: 5 простых шагов к сохранению зелени сегодня в 2:08

Тайный метод бабушек: как спасти туи от летней засухи и вернуть им зелень

Узнайте бабушкины секреты ухода за туями в жару. Простые и доступные методы помогут вернуть вашим растениям зеленый цвет и здоровье даже в сорокаградусную жару.

Читать полностью » Эксперты предупреждают о рисках выбора глины для саженцев сегодня в 1:02

Глина или песок: узнайте, какой грунт подходит для персиков и лимонов

Узнайте, какие ошибки в выборе почвы могут стоить дорого. Эксперты советуют, как правильно ухаживать за фруктовыми деревьями на разных типах грунта.

Читать полностью » Как создать клумбу в тени: важные советы для садоводов Башкортостана сегодня в 0:37

Преобразите темный уголок: как создать идеальную клумбу под деревьями в Башкортостане

Обозреваем, как сделать клумбу под деревьями в Башкортостане: выбирайте теневыносливые многолетники и соблюдайте правила агрономии для успешного роста.

Читать полностью » Агрономы назвали 4 обязательных этапа подготовки теплицы осенью вчера в 23:23

Помидоры собрали, а болезни остались: чего нельзя делать после урожая

Уборка урожая — это только начало. Как осенью подготовить теплицу, чтобы весной не начинать всё с нуля? Главное — не оставить ей ни единого шанса заболеть.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья: мнение эксперта
Еда

Свиные рёбрышки в рукаве для запекания: рецепт
Питомцы

Вой собаки ночью связан с инстинктами, болезнями и звуковыми триггерами
Культура и шоу-бизнес

Продюсер Максим Фадеев: искусственный интеллект не вытеснит живых музыкантов
Садоводство

Августовская обрезка клубники: раскрываем секрет богатого урожая
Авто и мото

Строительство 3,2 км трассы A100 в Берлине превысило бюджет на 270 млн евро
Авто и мото

Porsche SE заявила, что не планирует производство танков
Еда

Повар рекомендует рецепт куриного паштета с грецкими орехами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru