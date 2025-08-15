Смородина осыпется, если в августе совершите эту ошибку — исправляем срочно

Многие думают, что после сбора ягод смородина "отдыхает" до осени.

На самом деле август — самый важный месяц в жизни куста: сейчас формируются почки будущего урожая и закладывается его зимостойкость. Ошибка в уходе может стоить вам 60-70% ягод в следующем сезоне.

Что происходит с кустом в августе

Формируются генеративные почки на 2-3-летних ветках.

Корни запасают питательные вещества (крахмал) для зимовки.

Одревесневают молодые побеги, повышается морозостойкость.

Закладывается иммунитет к болезням и вредителям.

Нарушение этих процессов делает куст уязвимым и снижает урожай.

Чего нельзя делать в августе

Кардинальная обрезка — спровоцирует рост зелёных побегов, которые не успеют вызреть.

Азотные подкормки — смещают подготовку куста к зиме в сторону роста.

Чрезмерный полив — провоцирует грибковые болезни и вымокание корней.

Уход в августе: пошаговый план

1-5 августа — санитарная подготовка

Уберите опавшие листья, мумифицированные ягоды.

Вырежьте сухие и больные ветки.

Рыхлите почву (5-8 см), прополите сорняки.

6-12 августа — первая подкормка

20 г суперфосфата + 15 г сульфата калия на 10 л воды, по 5-7 л под куст.

После — обильный полив и мульчирование (перегной, трава, компост с золой).

13-20 августа — защита от вредителей и болезней

Биопрепараты: Фитоспорин-М, Алирин-Б.

При необходимости: Фуфанон (тля), Актеллик (почковый клещ), Скор или Хорус (грибки).

21-31 августа — закрепление результата

Подкормка зольным настоем (300 г золы на 10 л воды, настоять 2 суток).

Повтор биозащиты, полив Триходермином под корень.

Полив в августе

В жару выше +25 °C — каждые 5-7 дней, при умеренной температуре — раз в 10 дней.

Под взрослый куст — 12-15 л воды, медленно, по кругу в радиусе 1 м.

После полива — мульчирование.

Научно доказанный эффект

Исследования ВСТИСП показали:

Фосфорно-калийное питание повышает урожай на 45% и зимостойкость на 30%.

Своевременная защита от болезней снижает потери на 60%.

Август для смородины — это не отдых, а инвестиция в будущий урожай.

Грамотный уход именно сейчас обеспечит обильное плодоношение и крепкое здоровье куста на следующий год.