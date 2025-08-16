Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://www.flickr.com/photos/nekonomania/4674703680/ by Yoko Nekonomania is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:30

Укрепите свои грядки: 7 сидератов августом, которые изменят вашу почву

Август — идеальный месяц, чтобы засеять сад сидератами, способными укрепить почву, повысить её плодородие и подготовить грядки к будущим урожаям. Эти растения не только улучшают структуру и насыщают грунт питательными веществами, но и эффективно подавляют сорняки, закрывая пустующие участки земли.

Специалисты отмечают, что сидераты можно сеять сейчас, чтобы они принесли пользу уже осенью или перезимовали до весны, когда их заделывают в почву. Рассмотрим семь культур, которые особенно полезны для августовского посева.

  1. Люцерна
    Многолетник из семейства бобовых с мощными корнями, которые разрыхляют даже тяжёлые почвы и вытягивают минералы из глубины. Благодаря клубенькам на корнях люцерна обогащает грунт азотом, а также отпугивает сорняки и привлекает пчёл. Семена заглубляют на 1,3 см, поливают для проращивания, а после цветения срезают и заделывают в почву.
  2. Малиновый клевер
    Подходит для как больших, так и небольших грядок. Быстро разрастается, создаёт плотный ковёр, насыщает землю азотом и препятствует росту сорняков. В тёплых регионах может перезимовать, а весной зацветает ярко-красными головками, привлекая опылителей. После цветения зелёную массу закапывают, и она быстро перегнивает.
  3. Фацелия
    Быстрорастущее и холодоустойчивое растение с голубыми или фиолетовыми цветами, любимыми пчёлами. Хорошо заполняет пустые участки и эффективно подавляет сорняки. Семена можно сеять с весны до начала осени. После цветения растения срезают и заделывают в грунт, а если их погубит мороз, оставляют как естественное покрытие до весны.
  4. Горчица
    Отличный вариант для быстрого улучшения структуры почвы. Формирует плотный покров, насыщает грунт азотом и рыхлит его благодаря стержневым корням. Особенно полезна на тяжёлых почвах, подверженных уплотнению. В большинстве регионов не перезимует, но и за короткий срок даёт ощутимый эффект.
  5. Озимая рожь
    Выносливый зимний сидерат с мощной корневой системой, предотвращающей эрозию и вымывание питательных веществ. Хорошо растёт даже на бедных почвах, помогает разрушать уплотнённые слои. Семена заглубляют на 2,5 см, а зелёную массу срезают за месяц до весенней посадки культур.
  6. Вика волосатая
    Быстро разрастается, подавляя сорняки, и активно накапливает азот. Создаёт густой покров, который защищает землю всю зиму. Весной зелёную массу срезают и заделывают в почву, чтобы насытить её питательными веществами.
  7. Редька дайкон
    Культура прохладного сезона, которую можно выращивать ради корнеплодов или использовать как сидерат. Глубокие корни длиной до 30 см и толщиной около 5 см разрушают плотные слои почвы. Если оставить дайкон в земле на зиму, после морозов корни перегнивают и улучшают структуру грунта.

