Капуста не треснет и вырастет сочной: вот что нужно сделать в августе — пошаговая инструкция

Август для капусты — решающий месяц. Именно в это время среднеспелые сорта завершают формирование кочанов, а поздние — активно наращивают массу. От правильного ухода именно сейчас зависит, будут ли ваши кочаны крупными, сочными и хорошо хранящимися всю зиму.

Почему август так важен?

В разгар лета капуста особенно уязвима: жара, перепады влажности и нашествие вредителей могут серьёзно снизить урожай. Оптимальная температура для неё - около +16…+19 °C, при перегреве выше +25 °C рост замедляется, а кочаны могут растрескаться. Поэтому главная задача огородника в августе — поддерживать равномерный полив, вносить фосфорно-калийные подкормки и не забывать о профилактике вредителей.

Подкормки: питание для роста и лёжкости

На этапе формирования кочана растению особенно нужны калий, фосфор, магний и сера. Они укрепляют ткани, помогают закладывать плотную структуру и повышают устойчивость к болезням.

В начале августа полезна смесь суперфосфата, сульфата калия и магния. Она стимулирует быстрый рост и образование прочных листьев.

В середине месяца акцент смещается на калий, который делает кочаны плотными, сочными и устойчивыми к растрескиванию.

Подкормки всегда вносят после обильного полива, чтобы избежать ожогов корней.

Полив: главный союзник огородника

Капуста очень влаголюбива. В августе полив нужен 2-3 раза в неделю, а в жаркие дни — чаще. На квадратный метр расходуют около 20 литров воды, чтобы увлажнить почву на глубину корней. Важно соблюдать стабильность: пересыхание, а затем обильный полив — частая причина трещин на кочанах.

Борьба с вредителями

Август — время активности капустной белянки, моли, совки, тли и слизней. Здесь помогут простые меры:

посадка бархатцев или календулы в междурядьях;

мульчирование почвы;

регулярный осмотр и удаление сорняков.

При первых признаках нашествия можно использовать настои чеснока, табачную пыль или биопрепараты вроде "Фитоверма".

Когда убирать урожай?

Среднеспелые сорта начинают срезать в конце августа — сентябре, поздние — ближе к октябрю. Готовность определяют по плотности кочана и характерному хрусту при нажатии. Срезают с небольшой кочерыжкой и оставляют несколько наружных листьев — они защитят капусту в хранилище.