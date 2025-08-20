Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Капуста
Капуста
© en.wikipedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована вчера в 8:49

Капуста не треснет и вырастет сочной: вот что нужно сделать в августе — пошаговая инструкция

Август — ключевой месяц для капусты: подкормки и полив влияют на урожай и лёжкость

Август для капусты — решающий месяц. Именно в это время среднеспелые сорта завершают формирование кочанов, а поздние — активно наращивают массу. От правильного ухода именно сейчас зависит, будут ли ваши кочаны крупными, сочными и хорошо хранящимися всю зиму.

Почему август так важен?

В разгар лета капуста особенно уязвима: жара, перепады влажности и нашествие вредителей могут серьёзно снизить урожай. Оптимальная температура для неё - около +16…+19 °C, при перегреве выше +25 °C рост замедляется, а кочаны могут растрескаться. Поэтому главная задача огородника в августе — поддерживать равномерный полив, вносить фосфорно-калийные подкормки и не забывать о профилактике вредителей.

Подкормки: питание для роста и лёжкости

На этапе формирования кочана растению особенно нужны калий, фосфор, магний и сера. Они укрепляют ткани, помогают закладывать плотную структуру и повышают устойчивость к болезням.

  • В начале августа полезна смесь суперфосфата, сульфата калия и магния. Она стимулирует быстрый рост и образование прочных листьев.

  • В середине месяца акцент смещается на калий, который делает кочаны плотными, сочными и устойчивыми к растрескиванию.

Подкормки всегда вносят после обильного полива, чтобы избежать ожогов корней.

Полив: главный союзник огородника

Капуста очень влаголюбива. В августе полив нужен 2-3 раза в неделю, а в жаркие дни — чаще. На квадратный метр расходуют около 20 литров воды, чтобы увлажнить почву на глубину корней. Важно соблюдать стабильность: пересыхание, а затем обильный полив — частая причина трещин на кочанах.

Борьба с вредителями

Август — время активности капустной белянки, моли, совки, тли и слизней. Здесь помогут простые меры:

  • посадка бархатцев или календулы в междурядьях;

  • мульчирование почвы;

  • регулярный осмотр и удаление сорняков.

При первых признаках нашествия можно использовать настои чеснока, табачную пыль или биопрепараты вроде "Фитоверма".

Когда убирать урожай?

Среднеспелые сорта начинают срезать в конце августа — сентябре, поздние — ближе к октябрю. Готовность определяют по плотности кочана и характерному хрусту при нажатии. Срезают с небольшой кочерыжкой и оставляют несколько наружных листьев — они защитят капусту в хранилище.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Декоративные кустарники для осеннего сада: бересклет и снежноягодник сегодня в 8:19

Секрет неувядающего сада: три кустарника с огненной листвой, которые справятся с любой непогодой

Агератум, астры, хризантемы и декоративные кустарники украсят ваш сад до первых морозов. Узнайте, какие растения цветут до декабря, не боятся холода и становятся ярким акцентом осеннего ландшафта.

Читать полностью » Почему зола от угля и кошачий помёт не должны попадать в компостную кучу — объяснение биолога сегодня в 7:41

Этот кухонный отход превратит компост в яд для растений — проверьте, не делаете ли вы эту ошибку

Узнайте, какие популярные кухонные отходы и бытовые материалы превращают компост в опасное удобрение. Цитрусовые корки, мясо, глянцевая бумага и зола от угля — почему их нельзя добавлять? Советы биологов для идеального урожая.

Читать полностью » 5 ошибок обрезки: что происходит с деревьями после топпинга сегодня в 7:38

Не топпируйте ваши деревья: 4 серьезные ошибки, которые могут стоить здоровья растений

Топпинг деревьев кажется простым решением, но на самом деле он наносит непоправимый вред. Узнайте, как правильно ухаживать за кронами деревьев!

Читать полностью » Октябрь — ноябрь: золотое окно для подготовки газона к зиме — когда косить и чем удобрять сегодня в 7:11

Не коси на автопилоте: когда последний раз трогать газонокосилку, чтобы весной трава взошла ковром

Эксперты раскрыли правила последней стрижки газона осенью: оптимальные сроки (октябрь-ноябрь), критическая высота 7 см, удаление травы для профилактики плесени и обязательная аэрация с подкормкой.

Читать полностью » Перегной и зола вместо химии: агрономы раскрыли схему идеальной посадки картофеля сегодня в 6:41

Перегной и зола против любых удобрений: рецепт идеальной лунки для картофеля

Эксперты раскрыли главные ошибки при посадке картофеля: яичная скорлупа, опилки и свежая органика губят урожай. Узнайте, чем заменить вредные добавки для здоровых клубней.

Читать полностью » Использование сосновой коры в саду повышает плодородие и уменьшает потребность в поливе сегодня в 6:40

Как кора в саду превращает растения в крепышей — неужели всего за несколько недель

Откройте для себя, как мульчирование корой меняет здоровье вашего сада, влияет на почву и удерживает влагу. Узнайте все тайны этого удивительного метода!

Читать полностью » Корневые барьеры и обрезка: как остановить малину на участке сегодня в 6:11

Не дайте ягоднику захватить участок: трюк с металлом и ножницами, о котором молчат дачники

Агроном Анастасия Коврижных раскрыла 4 метода контроля малины: корневые барьеры глубиной 60 см, обрезка побегов, мульчирование и 30-см ряды. Как остановить захват участка и повысить урожайность ягод.

Читать полностью » Как приготовить безопасный гербицид из мыла, масла и буры — пошаговая инструкция сегодня в 5:41

Гербицид из кухонных ингредиентов: как обычная бура и калий уничтожат сорняки на пять лет

Эффективный домашний гербицид из мыла, масла, буры и хлористого калия уничтожает сорняки за 3 дня и работает до 5 сезонов. Безопасен для растений, превращаясь в калийное удобрение. Рецепт и меры предосторожности.

Читать полностью »

Новости
Дом

Как правильно хранить овощи и фрукты в холодильнике: секрет влажности
Спорт и фитнес

Учёные Университета Южной Каролины связали дыхательные техники с улучшением качества сна после тренировок
Культура и шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин анонсировал выход своей первой книги
Садоводство

Советы по ландшафтному дизайну: как аккуратно спрятать садовый шланг
Садоводство

Когда и как делить разросшуюся хосту — инструкция от экспертов
Туризм

В каких городах России лучше всего любоваться золотой осенью
Авто и мото

Lexus представит спорткар LFR на базе концепта Sport Concept — СМИ
Авто и мото

Россия вошла в топ-3 автомобильных рынков Европы в июле 2025 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru