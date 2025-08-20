Капуста не треснет и вырастет сочной: вот что нужно сделать в августе — пошаговая инструкция
Август для капусты — решающий месяц. Именно в это время среднеспелые сорта завершают формирование кочанов, а поздние — активно наращивают массу. От правильного ухода именно сейчас зависит, будут ли ваши кочаны крупными, сочными и хорошо хранящимися всю зиму.
Почему август так важен?
В разгар лета капуста особенно уязвима: жара, перепады влажности и нашествие вредителей могут серьёзно снизить урожай. Оптимальная температура для неё - около +16…+19 °C, при перегреве выше +25 °C рост замедляется, а кочаны могут растрескаться. Поэтому главная задача огородника в августе — поддерживать равномерный полив, вносить фосфорно-калийные подкормки и не забывать о профилактике вредителей.
Подкормки: питание для роста и лёжкости
На этапе формирования кочана растению особенно нужны калий, фосфор, магний и сера. Они укрепляют ткани, помогают закладывать плотную структуру и повышают устойчивость к болезням.
-
В начале августа полезна смесь суперфосфата, сульфата калия и магния. Она стимулирует быстрый рост и образование прочных листьев.
-
В середине месяца акцент смещается на калий, который делает кочаны плотными, сочными и устойчивыми к растрескиванию.
Подкормки всегда вносят после обильного полива, чтобы избежать ожогов корней.
Полив: главный союзник огородника
Капуста очень влаголюбива. В августе полив нужен 2-3 раза в неделю, а в жаркие дни — чаще. На квадратный метр расходуют около 20 литров воды, чтобы увлажнить почву на глубину корней. Важно соблюдать стабильность: пересыхание, а затем обильный полив — частая причина трещин на кочанах.
Борьба с вредителями
Август — время активности капустной белянки, моли, совки, тли и слизней. Здесь помогут простые меры:
-
посадка бархатцев или календулы в междурядьях;
-
мульчирование почвы;
-
регулярный осмотр и удаление сорняков.
При первых признаках нашествия можно использовать настои чеснока, табачную пыль или биопрепараты вроде "Фитоверма".
Когда убирать урожай?
Среднеспелые сорта начинают срезать в конце августа — сентябре, поздние — ближе к октябрю. Готовность определяют по плотности кочана и характерному хрусту при нажатии. Срезают с небольшой кочерыжкой и оставляют несколько наружных листьев — они защитят капусту в хранилище.
