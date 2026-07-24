Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Солнце
Солнце
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eclipse_total_de_sol_02_de_julio_de_2019_Chile_01.jpg by Yastay
Главная / Наука
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:52

Сначала исчезнет Солнце, затем изменится Луна: август превратится в месяц небесных загадок

Россиян ожидает месяц с аномально высокой концентрацией астрономических явлений. О том, какие небесные события станут ключевыми в августе, изданию NewsInfo рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов.

Ранее сообщалось, что россиян ждет месяц с рекордным числом астрономических событий, звездопады и затмения Солнца и Луны.

Центральным событием станет полное солнечное затмение двенадцатого августа. Полоса полной тени пройдет через ряд северных территорий, включая Таймыр, акваторию Северного Ледовитого океана, Ирландию и Исландию, завершившись в районе Канарских островов.

"Частную фазу затмений можно будет увидеть на северо-западе России, в Петербурге. От Солнца останется небольшой серп на закате", — отметил Железнов.

Ранее сообщалось, что в последние годы наблюдается рост интереса к необычным небесным явлениям, при этом специалисты регулярно выпускают рекомендации по изучению метеорных потоков. По словам эксперта, в Москве фаза затмения будет незначительной — около пяти процентов.

Кроме того, в ночь с 12 на 13 августа затмение совпадет с пиком активности метеорного потока Персеиды. Поскольку затмение происходит в фазе новолуния, небо будет лишено лунной засветки, что обеспечит идеальные условия для наблюдения за падающими звездами на всей территории страны. Развитие навыков самостоятельного анализа небесных тел помогают лучше понять циклические изменения полнолуния.

"Ночь будет безлунная, одни звезды и падающие метеоры", — пояснил физик.

Астроном добавил, что август традиционно богат на такие явления. Спустя примерно две недели после солнечного затмения, 25 или 26 августа, ожидается затмение Луны. В профессиональной среде также активно обсуждают особенности редких лунных циклов, которые привлекают внимание как ученых, так и любителей космоса.

Помимо затмений, в августе можно будет наблюдать планеты Солнечной системы, видимость которых в безлунные ночи существенно возрастает. Стоит помнить, что изучение космических объектов бывает весьма непредсказуемым — порой ученые фиксируют необычные оптические иллюзии на поверхности Луны, требующие тщательной научной проверки.

При использовании качественной оптики, например бинокля, в моменты оппозиции возможны наблюдения даже таких удаленных объектов, как Уран. Однако подобные сеансы требуют не только подходящей техники, но и глубоких знаний о расположении планет, что всегда актуально при исследовании данных о составе далеких комет.

Читайте также:

Проверено экспертом: Эксперт в области астрономии Алексей Морозов, Эксперт в области астрономии Наталья Орлова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Парк Юрского периода откладывается: вот где сломалась идея клонирования мамонта 06.07.2026 в 15:26

Генетик Константин Китаев объяснил NewsInfo, почему современные технологии пока не позволяют клонировать вымерших некогда гигантов-мамонтов.

Читать полностью » Минус две сигареты в день: ученые доказали, какие тренировки помогают бросить курить навсегда 03.07.2026 в 17:34

Ученые проанализировали десятки исследований, чтобы понять, какой вклад в избавление от вредной привычки может внести самый доступный вид нагрузки.

Читать полностью » Вузы торопятся отказаться от дипломов: научное сообщество обсуждает новые способы проверки знаний 03.07.2026 в 14:06

Социолог Ирина Гордина-Невмержицкая прокомментировала NewsInfo отказ одного из российских университетов от дипломных работ из-за развития нейросетей.

Читать полностью » Киберолимпиада стала триумфом России: школьники удивили даже подготовленных соперников 02.07.2026 в 16:55

Эксперт по IT-безопасности Алексей Курочкин прокомментировал NewsInfo победу российских школьников на Международной олимпиаде по кибербезопасности.

Читать полностью » Инопланетяне молчат слишком долго: главный парадокс космоса снова поставил науку в тупик 01.07.2026 в 14:58

Физик Марат Абубекеров пояснил NewsInfo, что заставляет научное сообщество пересматривать фундаментальные принципы изучения космоса.

Читать полностью » Диплом под диктовку нейросети: искусственный интеллект поставил вузы перед выбором 30.06.2026 в 14:19

Экономист Татьяна Абанкина прокомментировала NewsInfo предположение об отмене в будущем дипломных и курсовых работ из-за развития искусственного интеллекта.

Читать полностью » Робот с ИИ ушел на дно Байкала: российский подводный беспилотник начал самостоятельную разведку глубин 28.06.2026 в 16:11

На дно озера погрузили технику нового поколения, способную собирать данные в автономном режиме без участия оператора и привычных кабельных соединений.

Читать полностью » Маленький мозг внутри большого: как крошечная зона, отвечающая за движения, управляет вашим интеллектом 28.06.2026 в 14:56

Ученые пересмотрели роль мозжечка в организме, обнаружив, что его состояние напрямую влияет на ясность ума и сохранность памяти в пожилом возрасте.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Скрытая математика ЖКХ: водоотведение рассчитывают не так, как думает большинство жильцов
Авто и мото
Двигатель еще можно спасти: что делать в первые секунды после попадания воды под капот
Недвижимость
Горячая вода только называется горячей: когда управляющая компания обязана вернуть деньги жильцам
Экономика
Безработица почти исчезла: почему рекордная занятость обернулась ловушкой для бизнеса
Садоводство
Банки с пивом можно убрать: слизни массово прячутся в другой ловушке
Садоводство
Безобидное растение погубит весь урожай: правила борьбы с бесконтрольным разрастанием мяты
Недвижимость
Однушка может удивить: три идеи планировки превращают неудобную квартиру в комфортное жильё
Садоводство
Вершинная гниль: как распознать признаки заболевания и защитить будущий урожай
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet