Сначала исчезнет Солнце, затем изменится Луна: август превратится в месяц небесных загадок

Россиян ожидает месяц с аномально высокой концентрацией астрономических явлений. О том, какие небесные события станут ключевыми в августе, изданию NewsInfo рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов.

Ранее сообщалось, что россиян ждет месяц с рекордным числом астрономических событий, звездопады и затмения Солнца и Луны.

Центральным событием станет полное солнечное затмение двенадцатого августа. Полоса полной тени пройдет через ряд северных территорий, включая Таймыр, акваторию Северного Ледовитого океана, Ирландию и Исландию, завершившись в районе Канарских островов.

"Частную фазу затмений можно будет увидеть на северо-западе России, в Петербурге. От Солнца останется небольшой серп на закате", — отметил Железнов.

Ранее сообщалось, что в последние годы наблюдается рост интереса к необычным небесным явлениям, при этом специалисты регулярно выпускают рекомендации по изучению метеорных потоков. По словам эксперта, в Москве фаза затмения будет незначительной — около пяти процентов.

Кроме того, в ночь с 12 на 13 августа затмение совпадет с пиком активности метеорного потока Персеиды. Поскольку затмение происходит в фазе новолуния, небо будет лишено лунной засветки, что обеспечит идеальные условия для наблюдения за падающими звездами на всей территории страны. Развитие навыков самостоятельного анализа небесных тел помогают лучше понять циклические изменения полнолуния.

"Ночь будет безлунная, одни звезды и падающие метеоры", — пояснил физик.

Астроном добавил, что август традиционно богат на такие явления. Спустя примерно две недели после солнечного затмения, 25 или 26 августа, ожидается затмение Луны. В профессиональной среде также активно обсуждают особенности редких лунных циклов, которые привлекают внимание как ученых, так и любителей космоса.

Помимо затмений, в августе можно будет наблюдать планеты Солнечной системы, видимость которых в безлунные ночи существенно возрастает. Стоит помнить, что изучение космических объектов бывает весьма непредсказуемым — порой ученые фиксируют необычные оптические иллюзии на поверхности Луны, требующие тщательной научной проверки.

При использовании качественной оптики, например бинокля, в моменты оппозиции возможны наблюдения даже таких удаленных объектов, как Уран. Однако подобные сеансы требуют не только подходящей техники, но и глубоких знаний о расположении планет, что всегда актуально при исследовании данных о составе далеких комет.

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