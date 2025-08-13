Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Яблоня
Яблоня
© commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under CC0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:40

Почему август — идеальное время для прививки яблонь: 5 шагов к успеху в вашем саду

Прививка яблонь в августе: как легко и быстро увеличить урожай

Август может стать самым удачным временем для садоводов, решивших увеличить число яблонь и груш в своём саду. Специалисты утверждают, что тёплые дни и максимальная активность деревьев создают идеальные условия для прививки даже у новичков.

По словам садоводов, именно в конце лета сокодвижение в растениях достигает пика. В этот период кора становится эластичнее, а способность к заживлению — выше. Всё это повышает шансы на успешную прививку и облегчает последующий рост молодых побегов. Они отмечают, что при таком подходе можно не ждать несколько лет ради случайного результата, а получить первый урожай уже через два года.

Простая техника для августа

Наиболее доступным вариантом специалисты называют прививку "вприклад" с использованием щитка с почкой — метод, который не требует сложного оборудования.

Для работы понадобится:

  • крепкий подвой (молодое дерево, подходящее под условия почвы),
  • здоровый побег нужного сорта с хорошо сформированной почкой,
  • острый нож или прививочный инструмент,
  • лента или рафия для фиксации,
  • немного воды для увлажнения тканей.

Процесс включает несколько шагов: аккуратное снятие почки с корой в форме щитка, Т-образный надрез на подвое на высоте около 1 м от земли, вставка щитка под кору, фиксация лентой и увлажнение зоны прививки.

Тонкости, повышающие успех

Эксперты советуют заранее продезинфицировать инструменты, выбирать подвои с мощными корнями и побеги текущего года, а сам щиток не оставлять на воздухе надолго, чтобы избежать пересыхания. Ленту нужно затягивать умеренно, а почву держать слегка влажной, но не переувлажнённой.

Уход после прививки

В течение нескольких недель после процедуры землю у подвоя рекомендуется поддерживать во влажном состоянии, а при засухе — мульчировать приствольный круг. Если через 3-6 недель почка прижилась, осенью фиксирующую ленту ослабляют, а побег направляют в нужную сторону. Перед зимой дерево укрепляют компостом, защищают от холода и грызунов.

Экономия и разнообразие

Домашние прививки позволяют не только сэкономить, но и расширить ассортимент сортов. Специалисты подсчитали, что каждый самостоятельно привитый саженец экономит садоводу от 1 500 до 3 000 рублей, а в случае редких сортов — ещё больше. Такой способ даёт возможность быстрее увеличить урожайность, обмениваться с соседями и пробовать новые вкусы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цветоводы назвали три способа размножения фикуса лировидного вчера в 19:42

Фикус, который сам просится на размножение: секрет, о котором знают только цветоводы

Фикус лировидный капризен в уходе, но его можно легко размножить. Три метода, проверенные садоводами, помогут вырастить новое растение дома.

Читать полностью » Садоводы назвали подходящие виды декоративных лиан для Севастополя вчера в 18:19

Лианы, которые в Севастополе растут, как на дрожжах — но есть один нюанс, о котором молчат новички

Севастопольские лианы способны цвести пышно и долго, если учесть климат, сезонность и пару хитростей, которые знают местные дачники.

Читать полностью » Секреты хранения картофеля: как сохранить урожай свежим до весны - пошаговое руководство вчера в 15:27

Когда копать картошку: хитрый прием агрономов для богатого урожая – раскроют не всем

Секреты уборки картофеля: когда копать, как подготовить к хранению и избежать ошибок. Узнайте о правильной сушке и выборе сорта для долгой лежкости

Читать полностью » Какие цветы не выносят соседства: памятка для цветника в Республике Саха вчера в 14:42

Цветы в Республике Саха увядают без причин: одна ошибка в соседстве всё рушит

В коротком северном лете следует помнить о секретах успешного цветника. Избегайте конфликтов между растениями в Якутии с нашими рекомендациями.

Читать полностью » Заставьте петунию цвести нон-стоп: простые правила ухода и подкормки вчера в 14:29

Увядшие петунии? Забудьте об этом: вот что нужно сделать для взрывного роста и цветения

Пышное цветение петуний: раскроем секреты правильного ухода, полива и подкормки. Узнайте, как добиться обильного и продолжительного цветения ваших любимых цветов.

Читать полностью » Чем удобрять цветущие летом растения: рабочие схемы для Самарской области вчера в 13:34

Цветники Самарской области взорвутся красками: одна ложка в лейку — и бутоны не остановить

Узнайте, как правильно подкармливать петунии и розы в Самарской области, чтобы они цвели до самых заморозков.

Читать полностью » Секреты садоводов: как остановить опадение плодов яблони вчера в 13:27

Красный сигнал для яблони: что срочно предпринять, чтобы плоды остались на ветках

Яблоня сбрасывает плоды? Узнайте о 5 основных причинах опадения яблок и эффективных способах защиты вашего урожая от вредителей и болезней уже сейчас!

Читать полностью » Как перестать терять половину грядки чеснока: метод отбора за 5 минут вчера в 12:51

Красивый чеснок — к пустой грядке: ловушка, в которую попадаются даже опытные дачники

Многие дачники сталкиваются с проблемой выбора семенного чеснока. Узнайте три ключевых совета, чтобы избежать пустых грядок и собрать отличный урожай.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить брауни с орехами по классическому рецепту 1893 года
Наука и технологии

Исследование PNAS: ИИ раскрыл влияние размера и температуры на заряд частиц пылевой плазмы
Туризм

Кёльн стал главным конкурентом Берлина по числу туристов в Германии
Красота и здоровье

Сережина: фруктовые монодиеты противопоказаны при диабете и СИБР
Авто и мото

Сергей Целиков: в России насчитывается более 3 тысяч контрактов с китайскими автопроизводителями
Питомцы

Ветеринары: хлеб не вреден для кошек, но может привести к ожирению
Дом

Экологичный способ удаления загрязнений со сковороды с использованием чайных пакетиков
Спорт и фитнес

Комплексная тренировка с гантелями на выносливость: программа на два раунда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru