Трамп планирует создать комиссию по реформированию правительства под руководством Илона Маска

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах он создаст комиссию по реформированию правительства для повышения его эффективности, предложив возглавить ее бизнесмену Илону Маску.

Трамп заявил, что комиссия будет заниматься проверкой финансов и эффективности работы всех правительственных структур, а также разрабатывать рекомендации по необходимым радикальным реформам. В своем выступлении в Нью-Йоркском экономическом клубе он подчеркнул, что Маск согласился возглавить эту комиссию.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что Трамп рассматривает возможность создания специальной комиссии для проведения аудита правительственных программ, в руководство которой может войти Маск, если он победит на выборах в ноябре.

Маск ранее поддержал кандидатуру Трампа, заявив о готовности финансово поддерживать его предвыборную кампанию и занять место в правительстве США. Западные СМИ писали, что в случае победы на выборах Трамп предложит предпринимателю место в своей администрации или должность консультанта.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут Дональд Трамп, а от Демократической партии — вице-президент Камала Харрис.

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