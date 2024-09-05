Трамп планирует создать комиссию по реформированию правительства под руководством Илона Маска

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах он создаст комиссию по реформированию правительства для повышения его эффективности, предложив возглавить ее бизнесмену Илону Маску.
Трамп заявил, что комиссия будет заниматься проверкой финансов и эффективности работы всех правительственных структур, а также разрабатывать рекомендации по необходимым радикальным реформам. В своем выступлении в Нью-Йоркском экономическом клубе он подчеркнул, что Маск согласился возглавить эту комиссию.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что Трамп рассматривает возможность создания специальной комиссии для проведения аудита правительственных программ, в руководство которой может войти Маск, если он победит на выборах в ноябре.
Маск ранее поддержал кандидатуру Трампа, заявив о готовности финансово поддерживать его предвыборную кампанию и занять место в правительстве США. Западные СМИ писали, что в случае победы на выборах Трамп предложит предпринимателю место в своей администрации или должность консультанта.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут Дональд Трамп, а от Демократической партии — вице-президент Камала Харрис.
Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Запад определил, что лучший вариант для Украины — пророссийское правительство
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works высказал тревожный прогноз о будущем Украины, утверждая, что ее будущее зависит от того, кто будет управлять страной.
ФБР проводит обыски у влиятельных чиновников в Нью-Йорке
В ходе текущего следствия Федеральное бюро расследований провело обыски в офисах и домах двух заметных фигур городской администрации Нью-Йорка - заместителей мэра, Шины Райт и Филипа Бэнкса. Об этом информирует местный новостной канал ABC, ссылаясь на свои источники.
Правительство выделило почти 900 миллионов на поддержку ЖКХ
Правительство России выделило из резервного фонда более 822 миллионов рублей на софинансирование региональных программ по развитию предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.
Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники
Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко.