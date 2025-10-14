Тюмень не заметила: 56% дружинников самоустранились — но деньги потратили

Счетная палата Тюмени провела проверку использования бюджетных средств, выделенных для народных дружин, и обнаружила ряд недостатков в их деятельности. В частности, проверка показала, что не все дружинники выполняли свои обязанности, указанные в графиках.

Нарушения в графиках дежурств

В ходе проверки выяснилось, что на дежурства выходило лишь от 44% до 80% членов народных дружин от заявленного количества. Некомплект составлял до 56%, что ставит под вопрос эффективность расходования средств на их содержание. Эти данные были озвучены в Счетной палате Тюмени.

"На момент осмотра на дежурстве присутствовали от 44% до 80% членов отрядов от заявленного в графиках количества дружинников", — сообщили в контрольном органе.

Проблемы со списками дружинников

Кроме того, проверка выявила, что в списках народных дружин значились люди, которые давно самоустранились от работы. Однако, несмотря на это, они не получали выплаты, и, как подчеркнули в Счетной палате, бюджетные средства в связи с этим не пострадали.

Реформа и обновление списков

Сейчас в Тюмени проводятся мероприятия по реорганизации и оптимизации работы народных дружин. Ведется работа по актуализации списков действующих дружинников и привлечению новых участников с целью эффективного участия в охране общественного порядка с 1 января 2026 года.

Комментарий мэрии Тюмени

В ответ на результаты проверки, в мэрии Тюмени сообщили, что нецелевых расходов бюджетных средств выявлено не было. Также, по словам представителей администрации, маршруты патрулирования дружинников определяются УМВД России по Тюмени и могут быть изменены в зависимости от криминогенной обстановки.

В случае изменений, оперативный дежурный отдела полиции корректирует маршрут, а по окончанию дежурства командирами отрядов заполняются "Отчеты о выходах", где фиксируются время, место и количество дружинников. Члены народных дружин получают субсидию только за фактически отработанное время, и размер субсидии согласовывается с УМВД, исходя из графика и обстановки.