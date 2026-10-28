Врач сказал одно, пациент услышал другое: это нововведение может положить конец давним спорам

Внедрение обязательной аудиофиксации приемов в медицинских учреждениях позволит эффективно разрешать конфликтные ситуации, возникающие из-за отсутствия объективных доказательств слов участников диалога, рассказал адвокат Александр Бенхин. В беседе с NewsInfo юрист пояснил, что наличие записи предотвратит необоснованные обвинения в адрес врачей и защитит права пациентов при недобросовестном поведении персонала.

Ранее сообщалось, что в Государственную Думу был внесен законопроект, предлагающий наделить пациентов правом на информирование о проведении аудиозаписи в государственных клиниках и возможность отказа от нее. Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что инициатива требует дополнительного обсуждения, несмотря на предложенные изменения в профильное законодательство.

По мнению юриста, отсутствие записей врачебного приема в настоящий момент создает условия, при которых в суде сталкиваются исключительно противоположные показания сторон. Юрист подчеркнул, что наличие аудиофайла в подобных кейсах могло бы мгновенно снять все вопросы о виновности или невиновности медика.

"Однозначно это решает спорные ситуации, потому что сейчас тут слово против слова. Закон об аудиозаписи приема решил бы все вопросы", — отметил Бенхин.

Специалист добавил, что технический контроль также поможет в борьбе с коррупцией и навязыванием ненужных платных услуг. В российской законодательной базе уже предусмотрены штрафы за навязывание дополнительных товаров, и медицинская сфера не является исключением.

Однако, как заметил адвокат, аудиозапись не является панацеей от низкой квалификации кадров, поскольку техническая фиксация беседы сама по себе не способна повысить уровень профессионализма конкретного специалиста.

"Естественно, это решает вопрос с вымогательством, когда врачи просят деньги за что-то, решает вопрос с навязыванием дополнительных услуг. Но это не решит вопрос с качеством медицины", — пояснил эксперт.

Важным аспектом новой системы должен стать внутренний контроль качества и обязательное уведомление граждан о работе записывающих устройств. Юрист подчеркнул, что отсутствие предупреждающих табличек или устного информирования может трактоваться как нарушение конституционных прав.

Подобные строгости продиктованы защитой частной жизни — эксперты ранее указывали, что даже публикация видео из чужой квартиры без согласия владельца влечет ответственность. Обеспечение прозрачности процедур необходимо и в контексте того, что в стране ежегодно через Госуслуги записываются к врачу десятки миллионов человек, формируя огромный массив данных. При этом пациентам важно помнить, что в правовых конфликтах доказательством может стать даже цифровая переписка в мессенджерах, если она заверена должным образом.

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