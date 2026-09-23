Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка в наушниках работает за ноутбуком
Девушка в наушниках работает за ноутбуком
© https://unsplash.com by Julio Lopez is licensed under Free
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:58

Голосовые сообщения на работе выводят из себя: за удобство отправителя платит весь коллектив

Цифровая этика относит аудиоформат коммуникации к категории нежелательных наравне с внезапными телефонными звонками, заявила психолог, карьерный консультант Анна Мухина. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, что сложившаяся практика исключает голосовые сообщения среди сотрудников.

Ранее сообщалось, что голосовые сообщения снижают продуктивность россиян на двадцать процентов. Исследования подтверждают: из-за необходимости прослушивания аудиозаписей среднее время выполнения задач увеличивается почти на четверть.

По словам Мухиной, сегодня в деловой среде принято предварительно согласовывать возможность диалога голосом. Если вопрос не является критически важным, приоритет всегда отдается текстовому формату. Игнорирование этих правил часто расценивается как проявление неуважения к чужому времени и пространству. При этом современные рабочие чаты влияют на психику гораздо сильнее, чем принято считать, создавая дополнительный информационный шум.

"Если человек находится в публичной обстановке, он не может просто прослушать аудиоинформацию конфиденциально. Он вынужден либо включать динамик, что мешает окружающим, либо искать наушники и уходить в сторону. В офисах типа Open Space, где любой лишний звук становится раздражителем, это особенно критично", — пояснила Мухина.

Эксперт отметила, что получение аудиосообщения требует от получателя гораздо больших усилий, чем чтение текста. Получателю приходится прерывать текущую деятельность, что разрушает рабочую концентрацию.

Нередко пользователям приходится слушать запись несколько раз, чтобы зафиксировать ключевые детали, даты или цифры. В некоторых случаях некорректная форма общения может привести к юридическим последствиям — за оскорбление в голосовых сообщениях предусмотрена административная ответственность.

"Тому, кто записывает, это кажется легким: нажал кнопку и отправил. Но для получателя это крайне неудобно. Если вам действительно важно поговорить голосом или тема слишком объемна для письма, лучше согласовать время и созвониться, чем присылать аудио, которое вызывает лишь раздражение", — добавила психолог.

Специалист также подчеркнула, что публичное записывание аудиосообщений в транспорте или других общественных местах воспринимается окружающими как элементарная невежливость. Подобное поведение нарушает границы приватности как самого отправителя, так и случайных слушателей.

Стоит учитывать, что даже удаленная работа не снимает ответственности за соблюдение цифрового этикета. Коммуникация в коллективе напрямую формирует микроклимат: так, атмосфера в российских компаниях часто портится именно из-за пренебрежения комфортом коллег.

Кроме того, постоянная необходимость использовать аксессуары для прослушивания создает дополнительные барьеры, хотя сам по себе человек в наушниках часто просто пытается защититься от внешнего шума.

Проверено экспертом: психолог Илья Шеховцов

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дешевый тариф выглядит слишком заманчиво: чем рискуют покупатели SIM-карт на маркетплейсах 18.09.2026 в 11:40

IT-эксперт Сергей Вакулин объяснил NewsInfo, почему покупка SIM-карт на популярных интернет-площадках может привести к рискам.

Читать полностью » Аккаунт удалил, следы остались: попытка исчезнуть из интернета упирается в одну проблему 17.09.2026 в 16:53

IT-эксперт Дмитрий Завалишин объяснил NewsInfo, почему управление личными данными в интернете становится сложной задачей.

Читать полностью » Деньги уходят, а человек не замечает: почему подписки превращаются в тихую дыру в бюджете 16.09.2026 в 17:48

Финансовый советник Анна Карпычева объяснила NewsInfo, почему неправильное управление подписками и депозитами серьезно влияет на финансы россиян.

Читать полностью » Общая фамилия создает иллюзию крепкого брака: настоящий секрет семейной стабильности оказался глубже 16.09.2026 в 13:22

Психолог Марианна Абравитова объяснила NewsInfo, действительно ли общая фамилия влияет на стабильность брака.

Читать полностью » Сленг все чаще раздражает россиян: почему привычная речь вдруг стала казаться чужой 15.09.2026 в 16:15

Филолог Анна Валл объяснила NewsInfo, почему россияне резко реагируют на новые термины и жаргонизмы.

Читать полностью » Вечно недостаточно хорошо: одна установка заставляет человека годами гнаться за недостижимым идеалом 15.09.2026 в 16:05

Психолог Татьяна Потемкина рассказала NewsInfo, как патологический перфекционизм разрушает личность.

Читать полностью » Музыка может работать как обезболивающее: эффект появляется лишь при одном важном условии 14.09.2026 в 17:50

Нейропсихолог Татьяна Пушкарева прокомментировала NewsInfo данные ученых о способности музыки уменьшать боль.

Читать полностью » Офисные слухи иногда предупреждают о переменах: как использовать их себе во благо 14.09.2026 в 13:50

Психолог Людмила Полянова объяснила NewsInfo, почему офисные слухи предоставляют важные инструменты для карьерного роста, но требуют осторожности в интерпретации.

Читать полностью »

Новости
Еда
После карася вы её не узнаете: какую речную рыбу проще есть и разделывать
Недвижимость
Отопление по счётчику может стать дороже: какую процедуру нельзя пропускать владельцам квартир
Камчатский край
Правительство Камчатки проинформировало о запуске систем теплоснабжения в крае
Авто и мото
ГАЗ-53 "ел" 400 граммов масла на 100 км: инженеры имели в виду совсем другое
Туризм
Белые грибы не подают тайных знаков: вот когда шанс наткнуться на боровики заметно выше
Садоводство
Гнилые яблоки могут испортить компост: одна хитрость превращает их в ценное удобрение
Экономика
Цифровой рубль входит в повседневную жизнь: кому придется уступить место в кошельке
Авто и мото
Четыре старые покрышки хотели отправить на свалку: в гараже им нашли другое применение
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet