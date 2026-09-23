Голосовые сообщения на работе выводят из себя: за удобство отправителя платит весь коллектив

Цифровая этика относит аудиоформат коммуникации к категории нежелательных наравне с внезапными телефонными звонками, заявила психолог, карьерный консультант Анна Мухина. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, что сложившаяся практика исключает голосовые сообщения среди сотрудников.

Ранее сообщалось, что голосовые сообщения снижают продуктивность россиян на двадцать процентов. Исследования подтверждают: из-за необходимости прослушивания аудиозаписей среднее время выполнения задач увеличивается почти на четверть.

По словам Мухиной, сегодня в деловой среде принято предварительно согласовывать возможность диалога голосом. Если вопрос не является критически важным, приоритет всегда отдается текстовому формату. Игнорирование этих правил часто расценивается как проявление неуважения к чужому времени и пространству. При этом современные рабочие чаты влияют на психику гораздо сильнее, чем принято считать, создавая дополнительный информационный шум.

"Если человек находится в публичной обстановке, он не может просто прослушать аудиоинформацию конфиденциально. Он вынужден либо включать динамик, что мешает окружающим, либо искать наушники и уходить в сторону. В офисах типа Open Space, где любой лишний звук становится раздражителем, это особенно критично", — пояснила Мухина.

Эксперт отметила, что получение аудиосообщения требует от получателя гораздо больших усилий, чем чтение текста. Получателю приходится прерывать текущую деятельность, что разрушает рабочую концентрацию.

Нередко пользователям приходится слушать запись несколько раз, чтобы зафиксировать ключевые детали, даты или цифры. В некоторых случаях некорректная форма общения может привести к юридическим последствиям — за оскорбление в голосовых сообщениях предусмотрена административная ответственность.

"Тому, кто записывает, это кажется легким: нажал кнопку и отправил. Но для получателя это крайне неудобно. Если вам действительно важно поговорить голосом или тема слишком объемна для письма, лучше согласовать время и созвониться, чем присылать аудио, которое вызывает лишь раздражение", — добавила психолог.

Специалист также подчеркнула, что публичное записывание аудиосообщений в транспорте или других общественных местах воспринимается окружающими как элементарная невежливость. Подобное поведение нарушает границы приватности как самого отправителя, так и случайных слушателей.

Стоит учитывать, что даже удаленная работа не снимает ответственности за соблюдение цифрового этикета. Коммуникация в коллективе напрямую формирует микроклимат: так, атмосфера в российских компаниях часто портится именно из-за пренебрежения комфортом коллег.

Кроме того, постоянная необходимость использовать аксессуары для прослушивания создает дополнительные барьеры, хотя сам по себе человек в наушниках часто просто пытается защититься от внешнего шума.

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