Продажа обновленного Audi Q2 в России: комплектации и особенности рестайлинговой версии

В России стартовали продажи обновленного Audi Q2. Один из дилеров реализует рестайлинговую версию этой модели за 3, 6 миллиона рублей. Начиная с февраля 2024 года, обновленный Audi Q2, компактный кроссовер, который ранее не продавался официально в стране, теперь доступен благодаря параллельному импорту.

Предлагаемая версия — 35 TFSI S tronic, укомплектованная бензиновым двигателем объемом 1, 5 литра и мощностью 160 л. с. Автомобиль обладает передним приводом и роботизированной трансмиссией.

Модель, которая попала в Россию, была привезена из Китая и носит обозначение Q2 L, указывающее на удлиненную версию, доступную только на китайском авторском рынке. Актуальная версия была представлена в феврале 2024 года и включает в себя обновления, такие как новая приборная панель и центральный дисплей.

Внешний вид автомобиля последний раз изменился в 2020 году с новыми дизайнерскими решениями и улучшенными фарами. Q2 появился на рынке в 2016 году и стал самым компактным кроссовером Audi на платформе MQB.

Фото: www.flickr.com/The Car Spy (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)