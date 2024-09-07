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Трагедия в итальянских Альпах: погиб глава филиала Audi
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Во время альпинистского восхождения погиб топ-менеджер филиала Audi

Трагедия в итальянских Альпах: погиб глава филиала Audi

В Италии произошла трагедия во время альпинистского восхождения в северо-восточном регионе Трентино. Погиб Фабрицио Лонго — глава местного филиала Audi.

Ему было 62 года, он считался опытным и успешным альпинистом. Однако в горах может произойти всё, что угодно. Как сообщает пресса, топ-менеджер не удержался и упал с высоты трёх километров.

Фабрицио Лонго был ветераном автомобильного менеджмента.

После многолетней работы в FIAT и Lancia он перешёл в Audi и с 2013 года занимал должность генерального директора итальянского филиала компании.

Стефан Винкельманн, глава Lamborghini, и Лука де Мео, генеральный директор Renault, выразили соболезнования по поводу безвременной кончины Лонго.

Фото: Freepik/standret

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