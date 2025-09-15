Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Audi
Audi
© commons.wikimedia.org by Razvan Orendovici from United States is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:28

Похоронили на старте: Audi отказалась от главной спортивной "электрички"

Audi отказалась от выпуска RS6 e-tron из-за низкого спроса на спортивные электромобили

Audi в последние годы активно экспериментировала с электрическими моделями, расширяя линейку e-tron и делая ставку на экологичное будущее. Однако не все проекты оказались жизнеспособными. Внутри компании было принято решение отказаться от выпуска полностью электрической версии RS6 e-tron. По данным источников в немецком подразделении, этот шаг объясняется слабым интересом покупателей к сегменту мощных электромобилей.

Почему проект свернули

Изначально RS6 e-tron рассматривался как логичное продолжение флагманской линейки. В Audi планировали сохранить традиционный акцент на высокую динамику и внедрить её в электрифицированный формат. Тестовые прототипы действительно существовали, а элементы будущей модели частично были использованы на предсерийных A6 e-tron, которые попадали в кадры фотошпионов. Но рынок показал: покупатели не спешат вкладываться в подобные разработки.

Согласно данным отраслевых аналитиков, большинство клиентов Audi, ориентированных на спорткары, пока не готовы полностью перейти на электротягу. В премиум-сегменте покупатели по-прежнему тяготеют к классическим бензиновым и гибридным установкам, которые воспринимаются надёжнее и эмоциональнее.

Альтернатива в линейке

Несмотря на отказ от RS6 e-tron, у компании остаётся мощный вариант — S6 e-tron. Модель построена на архитектуре Premium Platform Electric (PPE), созданной совместно с Porsche. Силовая установка представляет собой два электромотора, обеспечивающих полный привод и суммарную отдачу до 550 л. с. Этого хватает, чтобы конкурировать с большинством современных спортивных седанов.

Ёмкость батареи составляет 100 кВт⋅ч, что позволяет преодолевать от 640 до 670 километров на одном заряде в зависимости от стиля езды. Для многих покупателей именно сочетание высокой мощности и приличного запаса хода делает S6 e-tron привлекательным компромиссом.

Будущее RS6: ставка на гибриды

Отказ от полностью электрической версии не означает исчезновения RS6 как символа спортивной линейки Audi. Компания уже готовит к премьере RS6 Avant нового поколения. Этот универсал будет представлен в традиционном формате — с агрессивным RS-обвесом, массивными воздухозаборниками, расширенными арками и фирменными двойными овальными патрубками выхлопа.

По слухам, инженеры прорабатывают подключаемую гибридную установку на базе бензинового V6 или V8. Такой вариант позволит сочетать высокую мощность и фирменную акустику с современными экологическими требованиями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Что делать, если автомобиль не реагирует на сигнал с ключа: советы специалистов сегодня в 4:52

Когда без ключа не обойтись: как не стать жертвой бесключевого доступа

Советы по исправлению проблем с бесключевым доступом и советы по профилактике для владельцев автомобилей.

Читать полностью » Подушки двигателя выходят из строя после 70–150 тыс. км — предупреждают специалисты сегодня в 4:10

Опоры двигателя рушат комфорт водителей медленно, но верно: первые сигналы видно без сервиса

Подушки двигателя незаметны, но именно они отвечают за комфорт и целостность мотора. Как понять, что им пришёл конец, и проверить их самому?

Читать полностью » Эксперт Наварро рассказал о необходимости реформы системы экологических маркировок автомобилей в ЕС сегодня в 3:48

Маркировка, которая не спасает природу: как ЕС подвёл водителей и экологов

В Европе обсуждают переход к новой системе экологической маркировки автомобилей, которая будет учитывать реальные выбросы. Реформа должна устранить существующие парадоксы и повысить справедливость.

Читать полностью » Вода в цилиндрах: управляющий директор FRANK AUTO предупредила о риске капитального ремонта сегодня в 3:26

Один неверный заезд в лужу на автомобиле способен обойтись в сотни тысяч рублей

Даже мелкая лужа способна убить двигатель: что такое гидроудар, как он возникает и почему ремонт после него обходится в сотни тысяч рублей.

Читать полностью » Tesla увеличит производство на заводе в Германии несмотря на падение продаж в Европе сегодня в 2:38

Продажи Tesla в Европе падают, но завод в Германии увеличивает производство — что скрывает компания

Завод Tesla в Германии увеличивает производство, несмотря на падение продаж в Европе. Как компания планирует справиться с вызовами на рынке?

Читать полностью » Топ-10 серийных машин с максимальной скоростью свыше 380 км/ч сегодня в 2:10

Гонка за скоростью: кто реально стал королём дороги, а кто — лишь легендой

Топ-10 самых быстрых машин в мире: реальные рекорды, скандалы и уникальные технологии, которые изменили историю автопрома.

Читать полностью » Штраф за езду без стоп-сигналов составляет 500 рублей — напомнил эксперт Коротков сегодня в 1:36

Когда тормоза работают, а огни — нет: сценарий самой опасной аварии

Почему перестают гореть стоп-сигналы: от банальных лампочек до сложных электронных систем. Какие поломки исправить самому, а с чем лучше ехать в сервис.

Читать полностью » Проблемы с коррозией у подержанных автомобилей Citroen C4: мнение экспертов сегодня в 1:35

Покупка подержанного Citroen C4: скрытые подводные камни, о которых знают не все

Citroen C4 второго поколения подвержен серьезным проблемам с кузовом и салоном. Какие слабые места у этой модели стоит учесть перед покупкой подержанного автомобиля?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Современные чемоданы различаются по материалу, размеру и удобству колёс
Питомцы

Ветеринары: позы сна у собак помогают выявить доверие и болезни
Красота и здоровье

Гарвардские ученые доказали влияние ягод на память — сколько грамм нужно в неделю
Красота и здоровье

Диетолог Татьяна Солнцева рассказала о пользе стручковой фасоли для сердца и обмена веществ
Наука

5800-летняя березовая жвачка помогла определить внешность и рацион древней женщины
Авто и мото

Чёрный дым из выхлопной трубы: эксперты FRANK AUTO и Likvi назвали причины
Садоводство

В Удмуртии осенью собирают шишки, рябину, колосья и льняную соломку для декора
Садоводство

Зимний уход за геранью: редкий полив раз в 7–10 дней предотвращает корневую гниль
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet