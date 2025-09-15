Похоронили на старте: Audi отказалась от главной спортивной "электрички"

Audi в последние годы активно экспериментировала с электрическими моделями, расширяя линейку e-tron и делая ставку на экологичное будущее. Однако не все проекты оказались жизнеспособными. Внутри компании было принято решение отказаться от выпуска полностью электрической версии RS6 e-tron. По данным источников в немецком подразделении, этот шаг объясняется слабым интересом покупателей к сегменту мощных электромобилей.

Почему проект свернули

Изначально RS6 e-tron рассматривался как логичное продолжение флагманской линейки. В Audi планировали сохранить традиционный акцент на высокую динамику и внедрить её в электрифицированный формат. Тестовые прототипы действительно существовали, а элементы будущей модели частично были использованы на предсерийных A6 e-tron, которые попадали в кадры фотошпионов. Но рынок показал: покупатели не спешат вкладываться в подобные разработки.

Согласно данным отраслевых аналитиков, большинство клиентов Audi, ориентированных на спорткары, пока не готовы полностью перейти на электротягу. В премиум-сегменте покупатели по-прежнему тяготеют к классическим бензиновым и гибридным установкам, которые воспринимаются надёжнее и эмоциональнее.

Альтернатива в линейке

Несмотря на отказ от RS6 e-tron, у компании остаётся мощный вариант — S6 e-tron. Модель построена на архитектуре Premium Platform Electric (PPE), созданной совместно с Porsche. Силовая установка представляет собой два электромотора, обеспечивающих полный привод и суммарную отдачу до 550 л. с. Этого хватает, чтобы конкурировать с большинством современных спортивных седанов.

Ёмкость батареи составляет 100 кВт⋅ч, что позволяет преодолевать от 640 до 670 километров на одном заряде в зависимости от стиля езды. Для многих покупателей именно сочетание высокой мощности и приличного запаса хода делает S6 e-tron привлекательным компромиссом.

Будущее RS6: ставка на гибриды

Отказ от полностью электрической версии не означает исчезновения RS6 как символа спортивной линейки Audi. Компания уже готовит к премьере RS6 Avant нового поколения. Этот универсал будет представлен в традиционном формате — с агрессивным RS-обвесом, массивными воздухозаборниками, расширенными арками и фирменными двойными овальными патрубками выхлопа.

По слухам, инженеры прорабатывают подключаемую гибридную установку на базе бензинового V6 или V8. Такой вариант позволит сочетать высокую мощность и фирменную акустику с современными экологическими требованиями.