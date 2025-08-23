Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Matti Blume is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:06

Нюрбургринг выдал секрет: прототип Audi RS3 GT намекает на финальный аккорд легендарного мотора

Audi готовит лимитированную версию RS3 GT 2026 года с усиленной подвеской

Что если самый компактный спорткар Audi в скором времени получит не просто обновление, а настоящий "лебединый крик" легендарного пятицилиндрового двигателя? На тестах на Нюрбургринге уже замечен прототип Audi RS3 GT 2026 года — и, по слухам, именно он станет самым мощным хэтчбеком в истории марки.

Уникальный образ и детали экстерьера

Автомобиль сразу выделяется доработанным аэродинамическим пакетом. Передний бампер получил карбоновые канарды, изменённый сплиттер и более массивное заднее антикрыло. Прототип щеголяет на 19-дюймовых колесах с необычным для RS3 акцентом — тормозными суппортами ярко-синего цвета. Все эти штрихи намекают: перед нами не просто рестайлинг, а особая версия, подготовленная для финального аккорда.

Секрет под капотом

Главная интрига — двигатель. Audi готовит форсированную версию знакомого 2,5-литрового турбомотора. Его мощность должна превысить 401 л. с., которые сегодня развивает RS3 Performance. Цель амбициозная — обойти рекорд конкурентов и превзойти 421-сильный мотор Mercedes-AMG A45, вернув себе титул самого мощного серийного хот-хэтча с классическим ДВС.

Шасси для дороги и трека

Инженеры марки не ограничиваются одной лишь прибавкой "лошадей". По данным инсайдеров, Audi серьёзно доработала подвеску и систему управления. Речь идёт о новой калибровке электроники, которая позволит RS3 GT одинаково уверенно чувствовать себя как на гоночной трассе, так и на обычных дорогах. Такой баланс всегда был фирменной чертой "заряженных" Audi, и в GT это обещают довести до совершенства.

Последний шанс для пятицилиндрового двигателя

На фоне ужесточающихся экологических норм в Европе судьба пятицилиндрового турбомотора предрешена. Вполне вероятно, что RS3 GT станет последней моделью Audi с этим уникальным агрегатом без электрификации. "Пятицилиндровик" остаётся визитной карточкой марки с 1980-х, и его уход можно сравнить с закрытием целой главы истории автоспорта.

Лимитированное будущее

По предварительной информации, Audi представит RS3 GT в 2026 году. Серия будет ограниченной, а цена — выше любой версии A3. Фактически, этот хэтчбек займет вершину линейки и станет коллекционным экземпляром. Для поклонников марки это редкая возможность прикоснуться к финальной эволюции культового двигателя, который уже вписан в историю ралли и гражданских спорткаров.

