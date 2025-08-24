Кто бы мог подумать: новый Audi теперь стоит дешевле подержанной Toyota

Китай снова удивил автомобильный рынок: предзаказ на новый Audi E5 Sportback 2026 года стартовал с цены всего от 2,6 млн рублей. Для премиального немецкого бренда это звучит почти невероятно, особенно если учесть богатое оснащение модели уже в базовой версии.

Немецкая инженерия с китайским акцентом

Audi продолжает стратегию развития в Поднебесной через совместное предприятие с SAIC. Здесь же производится и новый E5 Sportback — универсал, который сочетает в себе традиционное немецкое качество сборки с современными технологиями, на которые делают ставку китайские бренды.

Модель представлена сразу в четырех версиях: Pioneer, Pioneer Plus, Pioneer Quattro и Flagship Quattro. Базовый вариант, Pioneer, получил электродвигатель на 295 л. с. и аккумулятор на 76 кВт∙ч. Запас хода — 618 км. Цена в Китае составляет 235,9 тыс. юаней, что чуть больше 2,6 млн рублей.

Сильнее и дальше: Pioneer Plus

Следующая по уровню комплектация — Pioneer Plus. Она сохранила задний привод, но мощность увеличена до 402 л. с. А батарея на 100 кВт∙ч позволяет проехать до 773 км без подзарядки. Стоимость такой версии — 269,9 тыс. юаней (около 3 млн рублей).

Любопытно, что за те же деньги доступна и версия Pioneer Quattro. Здесь аккумулятор скромнее — 83 кВт∙ч, зато привод уже полный, а суммарная мощность двух электромоторов достигает 518 л. с. На одной зарядке такой универсал способен преодолеть 623 км.

Флагман для любителей скорости

Топовая версия получила название Flagship Quattro. За 319,9 тыс. юаней (примерно 3,55 млн рублей) покупатель получает 776 л. с., разгон до 100 км/ч за 3,4 секунды и батарею емкостью 100 кВт∙ч. Запас хода — 647 км.

Особенно впечатляет список технологий, который доступен во всех модификациях без исключения. Универсал оснащается лидаром, тремя радарами миллиметрового диапазона, одиннадцатью камерами и двенадцатью ультразвуковыми сенсорами. Эти системы составляют основу для передовой системы помощи водителю.

Интерьер: минимализм и технологии

Салон нового E5 Sportback отличается от привычного для Audi роскоши в сторону минимализма. Пространство отделано мягкой кожей и алькантарой, предусмотрены две беспроводные зарядки для смартфонов. Главный акцент — огромный 59-дюймовый экран, протянувшийся на всю ширину передней панели. Он объединяет виртуальную приборную панель, мультимедийный комплекс и даже экраны для цифровых зеркал.

Дизайн с элементами классики

Внешность универсала опирается на концепт-кар Audi E, но сохраняет фирменные черты бренда. Спереди — закрытая решетка радиатора с подсвеченным логотипом и характерная кольцевая оптика. Сбоку заметны скрытые дверные ручки и электронные зеркала, а корма отсылает к передней части автомобиля, создавая цельный гармоничный облик.