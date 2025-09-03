Не все останутся довольны: любимые опции Audi уходят в прошлое
Разрабатывается концепция введения платы за проезд грузовиков по региональным дорогам. Но Минтранс уверяет: о запуске системы говорить преждевременно.Читать полностью » сегодня в 10:16
Аналитики ждут нормализации запасов автомобилей уже осенью 2025 года, но «АвтоВАЗ» уверен: переизбыток машин сохранится до конца года.Читать полностью » сегодня в 10:11
Число россиян, желающих продать китайские премиум-авто, утроилось: владельцы жалуются на качество и пересаживаются обратно на европейские и японские марки.Читать полностью » сегодня в 9:36
Москва стала лидером по числу штрафов за тонировку, но неожиданные регионы вышли в топ по повторным нарушениям и строгим наказаниям.Читать полностью » сегодня в 9:13
Какие подержанные автомобили до 600 тысяч рублей можно назвать самыми надежными и дешевыми в обслуживании? Ответ ищите в нашем обзоре.Читать полностью » сегодня в 8:16
Осень на дорогах приносит не только пробки и грязь, но и неожиданные штрафы. Какие нарушения чаще всего поджидают водителей в этот сезон?Читать полностью » сегодня в 8:09
Многие водители не могут заправить бак до конца — пистолет отключается слишком рано. Владелец АЗС рассказал, почему так происходит и как это исправить.Читать полностью » сегодня в 7:15
С 1 сентября "Честный знак" начал контролировать масла и антифризы. Почему рынок может столкнуться с дефицитом и чем это обернётся для водителей?Читать полностью »