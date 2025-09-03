Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:55

Не все останутся довольны: любимые опции Audi уходят в прошлое

Audi сократит количество опций в автомобилях — решение подтвердил гендиректор Гернот Дёлльне

В автомобильной индустрии всё чаще обсуждается вопрос оптимизации ассортимента. Немецкий бренд Audi решил пересмотреть свой подход к дополнительным опциям для клиентов. Компания пришла к выводу, что нынешний выбор слишком раздут, и покупателям в нём становится всё сложнее ориентироваться. Теперь ставка делается не на количество, а на качество — и это коснётся уже ближайших новинок марки.

Почему Audi идёт на сокращения

Ранее конфигураторы автомобилей Audi напоминали конструктор с бесконечным числом деталей. Однако в реальности многие из них не пользовались спросом. Генеральный директор компании Гернот Дёлльне пояснил, что чрезмерное разнообразие не приносит пользы ни производителю, ни клиентам.

"Снизив глубину кастомизации, Audi сможет сосредоточиться на меньшем количестве более интересных деталей", — сказал генеральный директор Гернот Дёлльне.

Он привёл в пример рулевые колёса. Сегодня в портфеле Audi их более сотни, но для реальных нужд достаточно трёх или четырёх вариантов. Ограничение ассортимента позволит сконцентрироваться на том, чтобы сделать каждую деталь максимально качественной и продуманной.

Мнение дизайнеров

Поддержал позицию руководителя и главный дизайнер бренда Массимо Фрасчелла. По его словам, отказ от избыточных вариантов позволит инвестировать средства в улучшение ключевых элементов салона и экстерьера.

"Мы можем создавать элементы более высокого качества, поскольку сократим расходы", — отметил главный дизайнер Массимо Фрасчелла.

Таким образом, Audi стремится повысить ценность каждой детали и подчеркнуть премиальный статус марки.

