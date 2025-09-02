Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:41

Когда премиум больше не нужен: Audi делает шаг, который ещё недавно казался немыслимым

Audi прекратит продажи A7 и S7 в США с 2026 года и заменит их седаном A6 TFSI

Audi решила серьёзно обновить модельный ряд на американском рынке. Компания объявила, что начиная с 2026 года в США больше не будут продаваться лифтбеки A7 и спортивные версии S7. Их место займёт новая модификация седана A6 TFSI, которая станет частью глобальной перестройки системы обозначений у немецкого бренда. При этом самый мощный представитель линейки — RS7 — сохранит своё присутствие на рынке и останется доступным для покупателей.

Почему Audi отказывается от A7 и S7

Причина ухода этих моделей связана с изменениями в предпочтениях американских автолюбителей. Седаны и лифтбеки постепенно теряют популярность, уступая место кроссоверам и внедорожникам. Для автопроизводителей содержание дополнительных линий легковых машин становится экономически невыгодным. В итоге Audi приняла решение отказаться от A7 и S7, сосредоточив ресурсы на более востребованных сегментах.

Показательна статистика: за весь 2024 год в США продали всего 1574 экземпляра A7. Для массового бренда с сильными позициями в премиум-классе это крайне скромный результат. При этом в первой половине 2025 года продажи неожиданно выросли на 48% по сравнению с прошлым годом. Однако аналитики связывают этот всплеск не с реальным ростом интереса к модели, а с ажиотажным спросом перед возможным введением новых торговых пошлин.

Что заменит ушедшие модели

Главным преемником A7 и S7 станет новая версия A6 TFSI. Это не просто косметическое обновление, а часть масштабного перехода Audi на обновлённую систему названий и обозначений. Компания стремится упростить модельный ряд и сделать его более понятным для покупателей, особенно в США, где спрос на премиальные седаны постепенно снижается.

Audi планирует сделать A6 TFSI более универсальной и конкурентоспособной моделью, способной заменить сразу два автомобиля в линейке. Благодаря этому шагу компания надеется сохранить позиции в сегменте седанов, одновременно сокращая расходы на производство.

RS7 — исключение из правил

Единственной моделью из семейства A7, которая сохранится в продаже, станет топовая RS7. Это решение объясняется уникальным положением автомобиля на рынке: модель с 4-литровым двигателем V8 и двойным турбонаддувом считается одной из самых мощных в своём классе. RS7 развивает 845 л. с. и 850 Нм крутящего момента, что делает её конкурентом даже для суперкаров.

