Евро-7 стирает прошлое: культовый двигатель Audi уходит в историю

Эпоха культового пятицилиндрового двигателя Audi подходит к завершению. Компания официально подтвердила, что 2,5-литровый бензиновый TFSI не переживёт введение норм Евро-7, которые начнут действовать в полном объёме с 2027 года. Для многих поклонников марки это стало символическим моментом: легендарный мотор, многократно признававшийся "Двигателем года", уходит в историю.

Почему мотор не будут дорабатывать

В Audi пояснили, что отказ связан не столько с техническими сложностями, сколько с экономикой. Сегодня этот двигатель устанавливается исключительно на Audi RS3. Инвестировать миллионы евро в модернизацию ради одной модели руководство компании считает бессмысленным. Поэтому было принято решение не адаптировать мотор к новым требованиям.

Легендарное наследие

История пятицилиндрового двигателя Audi уходит корнями в 80-е годы. Именно этот мотор стал сердцем знаменитого Audi Quattro, который произвёл революцию в раллийном автоспорте. Благодаря ему компания укрепила имидж бренда как производителя мощных и технологичных машин. Уникальный звук и выдающаяся динамика сделали агрегат культовым.

Современная версия выдаёт 394 лошадиные силы и 500 Н*м крутящего момента. Эти показатели позволяют RS3 соперничать с куда более крупными и дорогими автомобилями, а фирменное "пятицилиндровое рычание" стало настоящей визитной карточкой модели.

Титулы и признание

За свою историю двигатель Audi неоднократно удостаивался звания "Двигатель года". Его ценили не только журналисты и эксперты, но и автоспортсмены. Уникальная компоновка и высокая отдача сделали его эталоном в своём классе. По сути, именно этот мотор помог сохранить связь современных моделей с гоночным прошлым бренда.

Конец эпохи ДВС и курс на электричество

Отказ от двигателя стал частью глобальной стратегии Audi. Компания активно сокращает линейку бензиновых моторов, делая ставку на электромобили. Уже известно, что к концу десятилетия семейство A3 может полностью перейти на электрическую платформу. В этом случае будущее RS3 оказывается под вопросом: сохранит ли она спортивный характер без своего фирменного "сердца"?