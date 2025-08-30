Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тайланд
Тайланд
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 14:06

7–10 дней в раю: как спланировать отдых в Таиланде без гонки и усталости

Лучшее время для поездки в Таиланд: сухой сезон с ноября по февраль

Что делает Таиланд таким притягательным, что миллионы туристов снова и снова возвращаются сюда? Ответ прост: эта страна умудряется сочетать в себе райские пляжи, шумные мегаполисы, древние храмы, джунгли, где еще живут дикие слоны, и невероятно вкусную еду, которую невозможно забыть. Но у тех, кто приезжает сюда впервые, всегда возникает множество вопросов — от климата и сезона путешествий до передвижения по стране и правил въезда.

Лучшее время для поездки

Тайцы сами скажут: приезжайте зимой, с ноября по февраль. Это сухой сезон, когда воздух чуть свежее, чем обычно, а дневная температура редко превышает +30 °C. В это время здесь самый высокий туристический сезон: пляжи полны, билеты и отели стоит бронировать заранее. Зато именно зимой море особенно подходит для дайвинга и снорклинга.

Весной жара усиливается — в марте-апреле температура может подниматься до +40 °C, и даже местные стараются не выходить на улицу днем. Правда, именно в апреле проходит Сонгкран — тайский Новый год, во время которого улицы превращаются в арену масштабной водной битвы. Летом (с июня по октябрь) идут муссонные дожди, но они редко длятся целый день. Туристов меньше, цены ниже, и если вас не пугают возможные отмены паромов из-за волн, это вполне удачное время для поездки.

Отдельно стоит учитывать так называемый "сезон дыма" в северных регионах. С января по март из-за сельскохозяйственных палов над Чиангмаем и его окрестностями стоит смог, который может испортить впечатление и от горных видов, и от прогулок.

Сколько дней уделить Таиланду

Ошибкой новичков часто становится желание "успеть все". В результате поездка превращается в марафон без отдыха. Оптимально выделить на путешествие хотя бы 7-10 дней. Если времени мало — выбирайте один регион и погружайтесь в его атмосферу.

  • Пляжи и море - южные хабы Пхукет, Краби, Самуи, Панган и острова Андаманского моря.
  • Культура и города - Бангкок, Аюттхая, Чиангмай.
  • Природа и треккинг - национальные парки Као Сок, Кхао Яй, северные провинции.

Если хотите охватить разные регионы, используйте внутренние авиаперелеты — так можно быстро перемещаться между севером и югом. Автобусы и поезда дешевле, но дороги занимают больше времени. Кстати, ночные поезда с удобными спальными местами — хороший способ совместить переезд и ночлег.

Виза и правила въезда

Россиянам для краткосрочной поездки виза не нужна: при въезде в паспорт ставят штамп, который позволяет оставаться в стране 30 дней. Главное, чтобы срок действия загранпаспорта был не менее 6 месяцев.

Как передвигаться по стране

С транспортом в Таиланде все просто — он разнообразный и доступный:

  • Поезда удобны для дальних переездов, особенно по маршруту Бангкок-Чиангмай.
  • Автобусы и минивэны ходят между большинством городов и курортов.
  • Паромы связывают материк с островами, а длиннохвостые лодки — способ передвижения на короткие расстояния по воде.
  • Внутренние перелеты быстры и недорогие, но стоит учитывать углеродный след.
  • В городах доступны тук-туки, такси и приложения вроде Grab. В Бангкоке особенно удобны линии BTS (Skytrain) и MRT (метро).

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Шархисабзе сохранились мечеть Кок-Гумбаз XV века и гробницы сыновей Темура вчера в 13:03

Самарканд ослепляет блеском, а Шархисабз поражает тишиной: где настоящая история

Шархисабз — тихая родина Амира Темура, где история оживает среди руин. Узнайте о его архитектуре, культурном наследии и современных традициях.

Читать полностью » Пицунда в сентябре: пляжи и сосновые рощи сегодня в 12:37

Пицунда в сентябре: особая атмосфера и достопримечательности

Сентябрьская Пицунда — это тёплое море, просторные пляжи и знаменитые сосновые рощи, которые делают воздух особенным и наполняют отдых гармонией.

Читать полностью » Новый Афон осенью: монастырь, пещеры и прогулки у моря сегодня в 11:35

Монастырь, пещеры и прогулки у моря: что ждёт путешественников в Новом Афоне в сентябре

Новый Афон осенью особенно уютен: меньше туристов, мягкий климат и возможность насладиться монастырём, пещерами и прогулками у моря без спешки.

Читать полностью » Почему сентябрь делает Гагру особенно привлекательной сегодня в 10:34

Тайна Гагры: как меняется курорт в бархатный сезон

Гагра в сентябре остаётся одним из самых популярных курортов Абхазии. Мягкий климат, тёплое море и спокойная атмосфера делают отдых здесь особенным.

Читать полностью » Бархатный сезон в Сухуме: бюджетный отдых у моря сегодня в 9:33

Осенний Сухум: море, тишина и колоритный отдых задешево

Сентябрь делает Сухум особенно привлекательным: тёплое море, мягкий климат, спокойные пляжи и атмосфера старого курорта, где время течёт медленнее.

Читать полностью » Бюджетный отдых в Абхазии: сентябрьский разбор сегодня в 8:31

Отдых без переплат: стоит ли ехать в Абхазию в сентябре

Абхазия в сентябре остаётся одним из самых доступных направлений у моря. Разбираем, сколько стоит отдых в 2025 году и на чём можно сэкономить.

Читать полностью » Азовское море в сентябре: спокойный отдых сегодня в 8:28

Бархатный сезон: почему сентябрь делает Азовское море особенным

Сентябрь на Азовском море — это тёплая вода, пустынные пляжи и мягкая атмосфера. Бархатный сезон делает отдых здесь особенно спокойным.

Читать полностью » Петербург без толп: осенние маршруты по городу сегодня в 7:25

Осенний Петербург: интересные маршруты, о которых знают не все

Осень делает Петербург особенно уютным: меньше туристов, мягкий свет и тихие прогулки вдоль каналов. Разбираем маршруты, которые стоит пройти.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Мария Куликова о важности правильного питания для детей в учебном году
Садоводство

Секрет роскошного цветения роз: просто добавьте этот копеечный аптечный препарат весной
Еда

Как приготовить домашнюю пиццу с колбасой и сыром
Еда

Как приготовить жареные лисички с луком
Авто и мото

Срок службы шин сокращается вдвое при неправильном хранении — советы специалистов
Дом

Как выбрать качественный плед для кровати
Питомцы

Облизывание у собак: что это может означать по данным ветеринаров
Красота и здоровье

Секрет пользы винограда для здоровья: мнение диетолога Мухиной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru