Укус комара крупным планом
Укус комара крупным планом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:05

Комары выбирают не случайно: привычки, которые делают человека "магнитом" для укусов

Учёные из Университета Неймегена: пиво делает людей более привлекательными для комаров

Летний вечер, мягкий ветерок, разговоры на открытом воздухе — и внезапно надоедливое жужжание у уха. Для одних встреча с комарами заканчивается парой случайных укусов, а для других превращается в испытание с десятками зудящих следов на коже. Почему же эти насекомые буквально "липнут" к одним людям и почти игнорируют других? Ответ на этот вопрос попытались найти учёные из Нидерландов, и результаты оказались неожиданными.

Эксперимент на фестивале

Чтобы проверить, что именно делает человека более привлекательным для комаров, исследовательская команда из Университета Неймегена во главе с Феликсом Холом организовала необычный эксперимент прямо на музыкальном фестивале Lowlands. В 2023 году они превратили несколько морских контейнеров в лабораторию, куда пригласили около 500 добровольцев.

Участники сначала заполнили анкеты о своих привычках: о питании, гигиене, сне и поведении на фестивале. После этого им предстояло подставить руку в специальную клетку, наполненную самками комаров Anopheles. Клетка имела небольшие отверстия, позволяющие насекомым чувствовать запах кожи, но не кусать. Камеры фиксировали, сколько особей выбирали руку человека, а сколько — альтернативный источник сахара на другой стороне.

Сопоставив данные анкет и видеозаписи, учёные выявили любопытные закономерности.

Пиво как фактор притяжения

Главным открытием стало то, что люди, употреблявшие пиво, оказывались значительно более "лакомым кусочком" для насекомых. В среднем комары выбирали их руку в 1,35 раза чаще, чем руку трезвого добровольца. Причины такого эффекта пока до конца не ясны: возможно, дело в изменении запаха кожи или состава выдыхаемого воздуха после алкоголя.

"Мы обнаружили, что комаров привлекают те, кто избегает солнцезащитного крема, пьет пиво и делит свою постель", — пишут исследователи.

Другие факторы привлекательности

Кроме алкоголя, на внимание комаров влияли и другие привычки. Так, люди, которые делили постель с партнёром накануне, тоже чаще становились объектом интереса насекомых. Учёные предполагают, что это связано с изменением микрофлоры кожи и запаха тела после близкого контакта.

В то же время оказалось, что недавний душ или нанесение солнцезащитного крема снижают вероятность стать мишенью. Возможно, вода и косметика маскируют естественные запахи кожи, по которым комары обычно ориентируются.

Почему это важно для здоровья

Комары — не только источник раздражающих укусов. Они являются переносчиками опасных заболеваний: малярии, лихорадки денге, вируса Зика и других. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год миллионы людей по всему миру страдают от болезней, связанных с укусами этих насекомых.

Именно поэтому подобные исследования представляют практическую ценность. Даже небольшие открытия о том, какие привычки делают нас более или менее привлекательными для кровососов, могут помочь снизить риск заражения.

Как защититься от укусов

Результаты работы голландских учёных можно использовать и в повседневной жизни. Чтобы снизить вероятность стать целью комаров, стоит учитывать несколько простых правил:

  • избегать употребления алкоголя, особенно пива, в местах, где много насекомых;
  • регулярно принимать душ, чтобы уменьшать естественные запахи кожи;
  • использовать солнцезащитный крем или другие ароматические средства, маскирующие запах;
  • применять репелленты и носить одежду, закрывающую кожу.

Эти меры не дают стопроцентной гарантии, но могут значительно снизить количество укусов и сделать отдых на природе комфортнее.

Ограничения исследования

Важно отметить, что эксперимент проводился только на одном фестивале и охватывал ограниченную группу людей. Учёные сами подчеркивают: для окончательных выводов нужны дополнительные исследования с участием разных возрастных и социальных групп. Тем не менее работа уже проливает свет на то, почему некоторые люди превращаются в настоящих "магнитов" для комаров.

