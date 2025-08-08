Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 5:08

Божьи коровки в вашем саду: 7 растений, которые сделают их вашими друзьями

От вредителей до здоровья сада: 7 растений для привлечения божьих коровок

Садоводы могут отказаться от химии и пригласить на участок верных союзников — божьих коровок. Эти миниатюрные хищники поедают вредителей и опыляют растения, а значит, делают сад здоровее. Чтобы привлечь их, специалисты рекомендуют высаживать определённые растения — они обеспечат "естественную борьбу с вредителями" и украсят участок.

По словам Давида Мизеевски, натуралиста из Национальной федерации дикой природы, магазинных божьих коровок лучше избегать: они зачастую являются дикими или инвазивными видами. Вместо этого он советует формировать условия, в которых эти полезные насекомые будут появляться сами. Эдриенна Ретлинг, главный садовник частного поместья и экс-куратор ботанических садов, поддерживает такой подход — и называет растения, которые особенно любят божьи коровки.

1. Тысячелистник (Achillea millefolium)
Устойчивое к засухе и жаре растение с плоскими соцветиями, напоминающими миниатюрные ромашки, действует на божьих коровок как магнит. Мизеевски отмечает, что насекомых особенно привлекают растения с крошечными цветками, собранными в плоские гроздья.

  • Высота: от 30 до 90 см; Ширина: от 30 до 60 см
  • Уход: солнце или полутень; песчаная или суглинистая почва

2. Укроп (Anethum graveolens)
Эта знакомая каждому пряность притягивает как тлю, так и её естественных врагов — божьих коровок. По словам Мизеевски, их привлекают не только запах растений, повреждённых вредителями, но и феромоны добычи.

  • Высота: от 45 до 120 см; Ширина: около 30 см
  • Уход: солнце, влажная слабокислая почва

3. Подсолнух (Helianthus annuus)
Яркие цветы, богатые пыльцой и нектаром, приносят в сад и настроение, и полезных насекомых. Мизеевски подчёркивает, что божьи коровки охотятся на клещей и тлю как в личиночной стадии, так и взрослыми особями.

  • Высота: от 90 до 490 см; Ширина: от 30 до 90 см
  • Уход: солнце; хорошо дренированная почва

4. Бузина (Sambucus)
Это растение выделяет нектар не только в цветках. Особые структуры — внецветковые нектарники — служат приманкой для хищников, включая божьих коровок. Мизеевски поясняет, что таким образом растения привлекают защитников от вредителей. Аналогичным эффектом обладают также вишня, персик, нектарин, абрикос и миндаль.

  • Высота и ширина: от 1,5 до 3,5 м
  • Уход: солнце или полутень; влажная, но дренированная почва

5. Фиолетовый конусоцвет (Echinacea purpurea)
Этот неприхотливый многолетник с розово-фиолетовыми лепестками и оранжевым или тёмно-красным конусом особенно хорошо привлекает опылителей. Ретлинг подчёркивает, что во время цветения растение активно отдаёт пыльцу, что делает его привлекательным для множества насекомых.

  • Высота: от 60 до 90 см; Ширина: от 45 до 60 см
  • Уход: солнце или полутень; дренированная почва

6. Циннии (Zinnia spp.)
Цветущие родичи подсолнухов, циннии радуют глаз и приносят пользу. Ретлинг отмечает, что диск цветка образует пыльцу по мере созревания, и это кольцо привлекает божьих коровок, бабочек и пчёл. После цветения образуются семена.

  • Высота: от 35 до 45 см; Ширина: от 50 до 60 см
  • Уход: полное солнце; хорошо дренированная почва

7. Сорняк-бабочка (Asclepias tuberosa)
Несмотря на название, это одно из самых любимых садоводами растений. Ретлинг уверена: этот вид должен быть в каждом саду. Он не только прост в уходе, но и эффективно привлекает тлю, на которую и охотятся божьи коровки. По её словам, насекомые откладывают яйца именно там, где есть тля, а после вылупления личинки тут же получают пищу.

  • Высота: от 60 до 120 см; Ширина: от 30 до 60 см
  • Уход: полное солнце; необходим хороший дренаж

Создав правильные условия, можно не только сберечь сад от вредителей без пестицидов, но и привлечь множество опылителей. А значит — больше урожая, меньше хлопот.

