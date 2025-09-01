Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ловушки мозга
Ловушки мозга
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:43

Мозг требует тишины: игнорируем гаджеты и вот что происходит – сенсационное открытие ученых

Техническое обслуживание мозга: простые способы восстановить ясность мышления

В современном мире мозг человека ежедневно сталкивается с массой раздражителей — от бесконечных новостных лент и соцсетей до постоянных уведомлений на смартфоне. Такая перегрузка активирует нервную систему, но лишает её полноценного отдыха. Постоянная концентрация и поиск новых стимулов приводят к стрессу, тревоге и истощению внимания.

Опасность умственной усталости

По словам старшего преподавателя кафедры здоровья населения Университета Ланкашира Анны Кеньон, мозгу необходимо время, когда он не сосредоточен на конкретной задаче.

"Если вы можете позволить себе побыть, ни на чем сознательно не фокусируясь и позволяя мыслям блуждать, это может снизить стресс и улучшить когнитивные возможности", — отметила старший преподаватель Анна Кеньон.

Такой отдых снижает уровень стресса и восстанавливает когнитивные функции. Но реализовать его непросто: привычка тянуться за телефоном мешает мозгу естественно "перезагружаться".

Теория восстановления внимания

Ещё в 1989 году психологи Рэйчел и Стивен Капланы предложили теорию восстановления внимания. Они выделили два типа: направленное и ненаправленное. Первое требует сознательных усилий, например при учёбе или работе. Второе возникает, когда внимание блуждает само по себе, например во время прогулки по лесу.

Без периодов ненаправленного внимания развивается "усталость внимания", при которой становится сложнее концентрироваться, а внешние отвлекающие факторы легче захватывают мозг.

Корни в романтизме и науке

Истоки этой идеи восходят к психологу XIX века Уильяму Джеймсу, говорившему о "добровольном внимании", требующем усилий. Романтические представления о целительной силе природы впоследствии нашли подтверждение в научных исследованиях.

Сегодня известно, что пребывание на природе снижает активность миндалевидного тела — зоны мозга, связанной со стрессом. Это ведёт к улучшению концентрации и эмоционального состояния.

Научные доказательства

Рандомизированное исследование с использованием нейровизуализации показало, что прогулка в парке снижает стресс гораздо сильнее, чем прогулка в городе. Даже 10 минут ненаправленного внимания повышают показатели в когнитивных тестах и уменьшают умственную усталость.

Интересно, что эффект может возникать даже при непрямом контакте с природой. Например, наблюдение за видами леса на экране во время ходьбы на беговой дорожке даёт схожий результат.

"Техобслуживание" мозга

Чтобы практиковать восстановление внимания, достаточно уделять время простым действиям:

• выйти на прогулку в парк или к реке;
• убрать телефон и другие отвлекающие факторы;
• позволить мыслям свободно течь, не фиксируясь на задачах.

Даже в будничные моменты вместо того чтобы хвататься за смартфон, полезно дать уму поблуждать. Если внимание снова уходит в структурированные задачи, значит, стоит сменить обстановку.

Наблюдение за природой — будь то пение птиц или движение насекомых — не лень, а необходимое "техническое обслуживание" мозга, позволяющее сохранять ясность мышления.

Три интересных факта

  1. Исследования показали, что у людей, живущих рядом с зелёными зонами, уровень стресса ниже, а когнитивные способности выше.
  2. В Японии существует практика "синрин-йоку" — "лесные купания", признанные официальной терапией для снижения тревожности и усталости.
  3. Даже фотографии природы на рабочем столе компьютера способны улучшить настроение и повысить продуктивность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Японские виртуальные браки и чат-боты: новые тенденции в исследовании Университета Бригама Янга сегодня в 5:43

Цифровая зависимость: почему чат-боты стали лучше понимать людей, чем реальные вторые половинки

Исследование с участием 3000 человек показало: 20% молодых людей предпочитают ИИ-партнёров реальным, тратя 50 минут в неделю на виртуальные отношения. Как это влияет на психику?

Читать полностью » NASA: Новый объект в Солнечной системе излучает никель без железа сегодня в 4:26

Новый межзвездный объект шокирует учёных: никель без железа — что это

Межзвездный объект 3I/ATLAS удивляет астрономов своим необычным химическим составом. Природное ли это тело или технологический артефакт?

Читать полностью » Мишель Фаврэ: необычные светящиеся объекты наблюдали в ночь на 23 августа сегодня в 3:26

Таинственные огни пронеслись по ночному небу: реакция свидетелей

В августе клуб Astro24M стал свидетелем загадочного светящегося явления в небе. Подробности и возможные объяснения от астрономов-любителей.

Читать полностью » Nature Neurosciences: исследование подтверждает, что мозг не забывает ампутированные конечности сегодня в 2:16

Удивительный феномен: мозг не реорганизуется после ампутации конечности

После ампутации мозг продолжает «чувствовать» утраченные конечности. Новые исследования открывают перспективы для революции в нейропротезировании.

Читать полностью » ArsTechnica: Айк Григорян создал ИИ для путешествия во времени через викторианский Лондон сегодня в 1:22

Это вам не фантастика: ИИ помогает путешествовать в прошлое — как это работает

Студент из Пенсильвании создал уникальную модель ИИ, обученную на текстах викторианского Лондона. Его подход к искусственному интеллекту уже привлек внимание исследователей.

Читать полностью » Коллапс Гольфстрима может привести к холодным зимам в Европе сегодня в 0:52

Что будет, если Гольфстрим исчезнет: страшный прогноз для Европы

Ученые предупреждают о возможном исчезновении Гольфстрима, которое приведет к резким изменениям климата в Европе. Это может повлиять на погоду и не только.

Читать полностью » Ученые фиксируют снижение звуковой активности китов в результате загрязнения вчера в 23:31

Угроза молчания: как изменение климата ставит под удар жизнь китов

Исследования показывают, что киты стали реже общаться из-за изменений климата и нехватки пищи. Узнайте, как это влияет на их жизнь и что можно сделать для спасения.

Читать полностью » Исследования показывают, что Марс когда-то имел океаны, сообщают учёные вчера в 23:22

Марс был мокрым: невероятное превращение планеты в ледяную пустыню

Узнайте о загадочных находках марсианских роботов и о том, как камни на поверхности планеты рассказывают о её водной истории.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Названы главные недостатки Skoda Yeti первого поколения — данные Fresh Auto
Садоводство

Шпалера в форме А: оптимальная для крупных овощей, таких как дыни и кабачки
Красота и здоровье

Врач Кайван Хан назвал симптомы заболеваний ЖКТ, которые нельзя игнорировать
Красота и здоровье

Питание для сидячей работы: секреты от врача для поддержания стройности и здоровья
Авто и мото

ЕС планирует запрет на ДВС: подготовка автопроизводителей к переменам
Питомцы

Ветеринары объяснили, что сено должно быть основой рациона кроликов и шиншилл
Спорт и фитнес

Лиз Фэйсон назвала растяжку до пальцев ног показателем здоровья суставов
Еда

Как приготовить сочное жареное мясо из свинины с хрустящей корочкой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru