Мозг требует тишины: игнорируем гаджеты и вот что происходит – сенсационное открытие ученых

В современном мире мозг человека ежедневно сталкивается с массой раздражителей — от бесконечных новостных лент и соцсетей до постоянных уведомлений на смартфоне. Такая перегрузка активирует нервную систему, но лишает её полноценного отдыха. Постоянная концентрация и поиск новых стимулов приводят к стрессу, тревоге и истощению внимания.

Опасность умственной усталости

По словам старшего преподавателя кафедры здоровья населения Университета Ланкашира Анны Кеньон, мозгу необходимо время, когда он не сосредоточен на конкретной задаче.

"Если вы можете позволить себе побыть, ни на чем сознательно не фокусируясь и позволяя мыслям блуждать, это может снизить стресс и улучшить когнитивные возможности", — отметила старший преподаватель Анна Кеньон.

Такой отдых снижает уровень стресса и восстанавливает когнитивные функции. Но реализовать его непросто: привычка тянуться за телефоном мешает мозгу естественно "перезагружаться".

Теория восстановления внимания

Ещё в 1989 году психологи Рэйчел и Стивен Капланы предложили теорию восстановления внимания. Они выделили два типа: направленное и ненаправленное. Первое требует сознательных усилий, например при учёбе или работе. Второе возникает, когда внимание блуждает само по себе, например во время прогулки по лесу.

Без периодов ненаправленного внимания развивается "усталость внимания", при которой становится сложнее концентрироваться, а внешние отвлекающие факторы легче захватывают мозг.

Корни в романтизме и науке

Истоки этой идеи восходят к психологу XIX века Уильяму Джеймсу, говорившему о "добровольном внимании", требующем усилий. Романтические представления о целительной силе природы впоследствии нашли подтверждение в научных исследованиях.

Сегодня известно, что пребывание на природе снижает активность миндалевидного тела — зоны мозга, связанной со стрессом. Это ведёт к улучшению концентрации и эмоционального состояния.

Научные доказательства

Рандомизированное исследование с использованием нейровизуализации показало, что прогулка в парке снижает стресс гораздо сильнее, чем прогулка в городе. Даже 10 минут ненаправленного внимания повышают показатели в когнитивных тестах и уменьшают умственную усталость.

Интересно, что эффект может возникать даже при непрямом контакте с природой. Например, наблюдение за видами леса на экране во время ходьбы на беговой дорожке даёт схожий результат.

"Техобслуживание" мозга

Чтобы практиковать восстановление внимания, достаточно уделять время простым действиям:

• выйти на прогулку в парк или к реке;

• убрать телефон и другие отвлекающие факторы;

• позволить мыслям свободно течь, не фиксируясь на задачах.

Даже в будничные моменты вместо того чтобы хвататься за смартфон, полезно дать уму поблуждать. Если внимание снова уходит в структурированные задачи, значит, стоит сменить обстановку.

Наблюдение за природой — будь то пение птиц или движение насекомых — не лень, а необходимое "техническое обслуживание" мозга, позволяющее сохранять ясность мышления.

Три интересных факта