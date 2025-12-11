Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:30

Краснодарский край обсуждает дело, которое невозможно забыть: мать пыталась скрыть рождение ребёнка

Следствие установило попытку скрыть новорождённого в диване — пресс-служба судов региона

В Краснодарском крае вынесли приговор по делу, которое вызвало широкий общественный резонанс, и, как сообщает Объединённая пресс-служба судов региона, 18-летняя Дарья Тюкалова признана виновной в покушении на убийство новорождённого ребёнка. Суд Горячего Ключа рассматривал обстоятельства преступления, совершённого сразу после родов, и определил меру наказания для подсудимой.

Обстоятельства дела и ход расследования

Установлено, что в июле 2025 года девушка, не состоявшая на учёте по беременности и не обращавшаяся за медицинской помощью, самостоятельно родила доношенного мальчика. Сразу после родов она попыталась скрыть факт появления ребёнка на свет. По данным пресс-службы, подсудимая "поместила его в антресоль дивана и скрылась", оставив новорождённого без помощи. Эти действия квалифицировали как покушение на убийство, поскольку жизни ребёнка была причинена реальная угроза.

Младенца обнаружила мать осуждённой. Она вызвала медиков, и ребёнку была оказана необходимая помощь. На судебном заседании Тюкалова полностью признала вину и заявила о раскаянии. Материалы дела подтвердили умысел на лишение жизни новорождённого, однако суд учёл возраст подсудимой и её признание.

Итоги судебного разбирательства

Горячеключевской городской суд назначил Тюкаловой наказание в виде двух лет принудительных работ. В постановлении указано, что из её заработной платы будут удерживать 15% в доход государства ежемесячно. Отбывать наказание девушка будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы, где предусмотрен контроль за соблюдением условий работы и ограничений.

Приговор пока не вступил в законную силу, что даёт сторонам возможность обжаловать решение в предусмотренные законом сроки. Дело остаётся в центре внимания, поскольку связано с оценкой действий молодой матери и с обсуждением социальной поддержки женщин, скрывающих беременность.

