Mercedes-Benz G-Class
Mercedes-Benz G-Class
© commons.wikimedia.org by JamesYoung8167 is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:36

Грабители в США не учли характер: россиянка на Гелендвагене дерзко превратила налёт воров в бегство

В США россиянка на Гелендвагене протаранила авто воров, собиравшихся ограбить её дом — SHOT

Иногда попытка ограбления заканчивается не побегом с добычей, а провалом ещё до приезда полиции. В Лос-Анджелесе россиянка на внедорожнике Mercedes-Benz G-Class сорвала преступный план и вынудила злоумышленников спасаться бегством. Об этом сообщает издание SHOT.

Попытка ограбления в Шерман-Окс

Как стало известно, инцидент произошёл в районе Шерман-Окс, где проживает многодетная мать по имени Патимат. В момент происшествия женщина находилась вне дома по делам, а в жилище оставались трое её детей и бабушка. Воры проникли внутрь, взломав входную дверь.

Патимат в это время разговаривала с матерью по телефону и внезапно услышала крики. Осознав, что в доме происходит нештатная ситуация, женщина немедленно развернула автомобиль и направилась обратно. Счёт в этой ситуации шёл на минуты.

Столкновение и бегство преступников

Подъехав к дому, Патимат увидела автомобиль злоумышленников — белую Honda. По данным SHOT, женщина на полной скорости врезалась в машину грабителей, фактически преградив им путь к отступлению. После столкновения преступники отказались от дальнейших действий и скрылись с места происшествия.

На место были вызваны полицейские. В оставленном автомобиле правоохранители обнаружили инструменты для взлома, документы на разные имена, а также несколько регистрационных номеров. Эти находки позволили предположить, что речь идёт не о спонтанной краже, а о заранее подготовленной серии преступлений.

Детали расследования и личная история

Соседи рассказали полиции, что видели эту же Honda несколькими днями ранее у другого дома по соседству. Позже стало известно, что-то жильё также подверглось ограблению. Эти сведения были приобщены к материалам проверки.

Патимат — уроженка Дагестана, более десяти лет живёт в США. Вместе с супругом она открыла детскую студию джиу-джитсу в Лос-Анджелесе. После случившегося женщина написала в социальных сетях, что с ней лучше не связываться.

