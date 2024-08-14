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Мирошник: РФ консультируется с дружественными странами по ситуации в Курской области
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В МИДе сообщили, что Россия обсуждает атаки ВСУ в Курской области с дружественными странами

Мирошник: РФ консультируется с дружественными странами по ситуации в Курской области

Россия проводит закрытые консультации с дружественными странами по вопросу террористических атак на Курскую область, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Ранее командир российского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал, что основные силы ВСУ в Курской области остановлены, завершается их блокирование. Большая часть живой силы и военной техники противника ликвидирована, сообщил он. Алаудинов добавил, что в лесах ещё остаются единичные украинские ДРГ.

Бои российской армии и ВСУ на приграничных территориях Курской области ведутся с утра 6 августа. В регионе введён режим контртеррористической оаперации, также действует режим ЧС федерального уровня.

Фото: commons.wikimedia.org/Rakoon (Creative Commons CC0 1.0).

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