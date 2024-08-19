Обстрелы из танков и взрывы ракет: жители курского приграничья рассказали, как укрывались от ВСУ

Жительница приграничного села в Курской области Ирина Кириченко рассказала агентству РИА Новости, как они с мамой почти неделю прятались от обстрелов ВСУ в погребе.

Их семья живёт в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области. После 7 августа у них начались сильные обстрелы. По словам девушки, сначала были слышны взрывы от работы артиллерийских систем.

После девятого числа появились звуки автоматных очередей. Также было похоже, что расчёты ПВО сбивали ракеты, взрывая их на высоте. Затем начались пулемётные обстрелы.

Возможно, даже были танки: их следы обнаружили на соседней улице. Они с мамой спустились в подпол и укрывались там почти целую неделю.

"Мы лежали на кровати, кровать у нас напротив окна, и мы видели, как ракеты летали мимо нашего дома… Стали прятаться в погребе, старались не вылазить, только изредка, чтобы погреться", — рассказала она.

Ирина также сообщила, что их соседям не повезло — у них сгорел дом, на некоторых участках снарядами разнесло заборы, где-то снесло крыши.

Фото: facebook.com/92-я МБР(Creative Commons Attribution 4.0 International)