Инсульт изменил всё: как одно утро стало началом новой жизни

Шесть лет назад 66-летняя жительница Нью-Джерси Эллен Вебнер даже не подозревала, что её привычка ходить на беговой дорожке, параллельно отвечая на письма, может быть недостаточной для здоровья сердца. Всё изменилось после инсульта — врачи предполагают, что его спровоцировала невыявленная фибрилляция предсердий (AFib).

"Я не понимала, как важно поднимать пульс и менять интенсивность тренировок, — рассказывает она. — Теперь всё иначе".

После восстановления AFib стала для Эллен своеобразным "встроенным датчиком" — она чувствует, когда нагрузку стоит снизить. Йога и силовые тренировки остались в её жизни, но дни отдыха теперь обязательны.

Что такое AFib и чем она опасна

Фибрилляция предсердий — это нарушение сердечного ритма, которое в США к концу десятилетия может быть диагностировано у 12 миллионов человек (данные CDC). Само по себе оно не всегда смертельно, но увеличивает риск инсульта. Лечение обычно включает контроль ритма и частоты сердечных сокращений, приём антикоагулянтов и изменение образа жизни.

Научные данные подтверждают: умеренная физическая активность может снизить риск AFib. Например, обзор исследований в Canadian Family Physician (2015) показал, что лёгкие и средние нагрузки уменьшают проявления заболевания, тогда как чрезмерная интенсивность способна их усилить.

Как безопасно тренироваться при AFib

1. Работайте с кардиологом

Физиотерапевт Лалита МакСорли (Канада) отмечает: любые тренировки при AFib должны согласовываться с врачом. Важно, чтобы тренер или инструктор были в курсе состояния и прогресса, а корректировка лекарств проводилась только под медицинским контролем.

2. Начинайте медленно

Тренер Джесси Грунд (США) советует избегать резких стартов: сначала короткие подходы с достаточным отдыхом (соотношение работы и отдыха 1:3 или 1:5). Лучше тренироваться там, где есть сотрудники и дефибриллятор — для безопасности и спокойствия.

3. Используйте пульсометр

Надёжнее всего — нагрудный датчик, но и фитнес-браслет подойдёт. По рекомендации врача можно применять пульсоксиметр для контроля уровня кислорода (норма — 95-100%).

4. Знайте другие симптомы

Помимо аритмии, тревожными сигналами могут быть одышка, головокружение, слабость, боль или давление в груди, путаница в мыслях. При признаках инсульта или сердечного приступа нужно срочно вызывать скорую.

Урок Эллен

"Инсульт стал для меня сигналом: я должна быть внимательнее к своему телу, — говорит Вебнер. — Нужно слушать сердце — в прямом смысле".

Главное — видеть тренировки как долгосрочную инвестицию в здоровье и избегать крайностей, сохраняя баланс между нагрузкой и отдыхом.