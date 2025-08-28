Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Аллергия
Аллергия
© https://www.freepik.com
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:15

Постоянный зуд превращает жизнь в испытание: что стоит за атопическим дерматитом

Алифанова: зуд, сухость и трещины на коже могут указывать на атопический дерматит

Атопический дерматит — одно из самых распространённых хронических заболеваний кожи. Он связан с нарушениями в работе иммунной системы и ослаблением кожного барьера, объяснила врач-косметолог и хирург Валерия Алифанова.

Симптомы, на которые важно обратить внимание

"К основным проявлениям относятся постоянный или периодический зуд, сухость, покраснение, шелушение, появление корочек или трещин. В период обострения кожа может становиться горячей на ощупь, а интенсивный зуд нередко приводит к расчесам и микротравмам", — рассказала Алифанова.

При таких признаках специалист советует не заниматься самолечением, а обратиться к врачу для точной диагностики.

Как лечить и контролировать болезнь

"Лечение включает устранение контакта с аллергенами, использование увлажняющих и противовоспалительных средств, в тяжелых случаях — системную терапию. Важна ежедневная профилактика: мягкие моющие средства, регулярное нанесение эмолентов, контроль температуры и влажности воздуха, подбор гипоаллергенного питания и одежды", — подчеркнула врач.

Чем опасно бездействие

Главный риск при атопическом дерматите — игнорирование симптомов.

"У детей тяжелое течение болезни может повлиять на общее развитие и иммунитет. Однако атопический дерматит — не приговор. При правильной тактике и внимательном отношении к своему телу можно добиться длительной ремиссии и жить без частых обострений. Главное — работать с болезнью системно, а не только во время кризиса", — заключила Алифанова.

Итог

Атопический дерматит требует комплексного подхода. Регулярный уход за кожей, внимание к образу жизни и сотрудничество с врачом позволяют держать болезнь под контролем и сохранять качество жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Терапевт объяснила, чем ходьба полезнее бега для сердца и сосудов вчера в 23:29

Незаметный спорт для всех: почему именно шаги продлевают жизнь

Терапевт рассказала, почему простая привычка ходить пешком способна укрепить сердце, снизить холестерин и защитить сосуды от болезней.

Читать полностью » Исследования куркумы показывают снижение веса при диабете 2 типа: как это работает вчера в 23:25

Жёлтая специя против диабета: почему куркума стала главным сюрпризом медицины

Узнайте, как куркума и ее активный компонент куркумин могут помочь снизить вес и уменьшить окружность талии у пациентов с диабетом 2 типа.

Читать полностью » Врач-невролог Чен назвал эффективные методы развития долгосрочной памяти вчера в 23:21

Можно ли прокачать память, как мышцы? Врач рассказал о трёх простых упражнениях

Хотите, чтобы память работала надёжнее? Невролог Байбин Чен назвал три простых приёма, которые помогают мозгу запоминать информацию надолго.

Читать полностью » Врач Штань рассказала, при каких неврологических расстройствах помогает контрастный душ вчера в 23:16

Горячо-холодная терапия: почему перепады температуры полезнее антидепрессантов

Почему контрастный душ называют природным антидепрессантом и при каких проблемах он помогает от усталости до мигрени и нарушений сна объяснила психиатр Мария Штань

Читать полностью » Кардиолог Баймуканов назвал группы риска по развитию аритмии и инсульта вчера в 23:06

Сердце молчит, но готовит удар: кардиолог рассказал, почему аритмия долго остаётся незамеченной

Почему аритмия может годами оставаться незамеченной и как бессимптомное нарушение ритма сердца многократно повышает риск инсульта и смертности рассказал кардиолог.

Читать полностью » Врач предупредила о скрытых последствиях некачественного пломбирования зубов вчера в 23:01

Как понять, что пломба установлена неправильно: тревожные признаки

Почему неправильно установленная пломба может привести к головным болям, нарушению прикуса и даже проблемам с пищеварением объяснила ортодонт Марьяна Барагунова.

Читать полностью » Как адаптировать вчера в 22:49

Конец оверсайза: какое будущее у "уродливой" куртки с акцентом на талии

Осень 2025 принесёт в мир моды "уродливую куртку", ставшую символом новой эпохи. Узнайте, как её носить и почему она станет предметом желания.

Читать полностью » Онколог развеял мифы о курении и раке лёгких вчера в 22:48

Один год без сигарет: как меняется риск развития рака лёгких

Почему даже «лёгкие» сигареты не безопасны, а бросить курить полезно в любом возрасте и при любом диагнозе? Онколог развеял популярные мифы о раке легких.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренировка 3-1-30-1 на беговой дорожке помогает повысить выносливость
Питомцы

Опасные растения, окна и паразиты: как уберечь кошку от рисков
Наука и технологии

Космический аппарат "Вояджер-1" в ноябре 2026 года удалится на расстояние светового дня от Земли
Авто и мото

Как работает электронный ручной тормоз и чем он отличается от механического
Спорт и фитнес

Программа дня в CrossFit: 4 раунда бега и приседаний с весом собственного тела
Авто и мото

Посол Индии Винай Кумар: Дели готов увеличить экспорт авто и электроники в Россию
Красота и здоровье

Физиотерапевт Светлана Малиновская: постель нужно оставлять развернутой на 20–30 минут
Садоводство

Естественная защита от тараканов: ароматические растения против вредителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru