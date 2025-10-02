Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
ученый
ученый
© https://commons.wikimedia.org by cuboulder is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:25

Атомы начали танцевать в такт лучу: эксперимент Райса открыл путь к новым квантовым технологиям

Эксперимент Университета Райса доказал возможность управлять энергией через фонон-поляритоны — Дасом Ким

Учёные из Университета Райса сделали важный шаг в материаловедении и оптоэлектронике. Им удалось впервые при комнатной температуре показать, что атомы в тонких плёнках перовскита галогенида свинца могут "сцепляться" со светом через фононы — колебания кристаллической решётки. В результате рождаются новые гибридные состояния — фонон-поляритоны, которые позволяют управлять энергией в материалах куда точнее, чем раньше.

"Это первый случай при комнатной температуре, когда два фонона реально "цепляются" к одному терагерцовому резонансу", — сказал первый автор работы, выпускник Университета Райса Дасом Ким.

Сравнение: старые и новые методы управления светом

Подход Условия Инструменты Ограничения Новые возможности
Традиционные эксперименты криогенные камеры, мощные лазеры массивные установки дороговизна, сложность точность, но только в лаборатории
Новый метод с нанощелями комнатная температура золотые нанощели, плёнки перовскита требует тонкой настройки доступность, управляемость, гибридные состояния

Советы шаг за шагом

  1. Использовать плёнки перовскита с высокой кристалличностью.

  2. Создавать нанощели в золоте разной длины — длинные для низких частот, короткие для высоких.

  3. Настраивать свет под частоту колебаний кристалла.

  4. Отслеживать образование фонон-поляритонов и корректировать параметры.

  5. Применять модельные расчёты для подтверждения результатов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать слишком крупные кристаллы или некачественные плёнки.
    Последствие: фононы не образуют устойчивых связей, эффект не проявляется.
    Альтернатива: тонкие и однородные плёнки перовскита.

  • Ошибка: работать только при экстремальных условиях.
    Последствие: результаты ограничены лабораторией, непригодны для практики.
    Альтернатива: эксперименты при комнатной температуре с нанощелями.

  • Ошибка: игнорировать точную настройку длины щелей.
    Последствие: свет не совпадает с нужной вибрацией.
    Альтернатива: подбор оптимальных размеров наноструктур.

А что если…

А что если объединить эти гибридные состояния с квантовыми процессорами? Тогда появятся устройства, где энергия будет перемещаться управляемо на уровне атомов. Это может ускорить развитие квантовых технологий и сделать их более компактными.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы
Классические лазерные эксперименты высокая точность, предсказуемость дорогие установки, низкая практичность
Новый метод с нанощелями работает при комнатной температуре, применим в устройствах требует сложного производства наноструктур
Использование фонон-поляритонов снижает потери энергии, открывает новые эффекты пока на стадии экспериментов

FAQ

Для чего нужны фонон-поляритоны?
Они помогают направлять энергию внутри материалов, повышая эффективность солнечных панелей, светодиодов и датчиков.

Можно ли внедрить технологию уже сейчас?
Технология пока в экспериментальной стадии, но принцип доказан при реальных условиях.

Почему именно перовскиты?
Эти материалы легко настраиваются и уже активно применяются в солнечных батареях и оптоэлектронике.

Мифы и правда

  • Миф: такие эффекты возможны только при сверхнизких температурах.
    Правда: исследование Райса показало, что они реализуются при комнатной температуре.

  • Миф: для управления светом нужны мощные лазеры.
    Правда: достаточно нанощелей и точной настройки частоты.

  • Миф: фонон-поляритоны — чистая теория.
    Правда: их удалось зафиксировать экспериментально и смоделировать.

Исторический контекст

  1. Первые исследования фонон-поляритонов начались в середине XX века, но были теоретическими.

  2. В 1990-х появились первые эксперименты при экстремальных условиях с лазерами.

  3. В XXI веке перовскиты стали главным объектом исследований благодаря своей доступности и перспективам для солнечной энергетики.

Три интересных факта

  1. Щели, которые использовали учёные, в тысячу раз тоньше пищевой плёнки.

  2. Коэффициент связи в эксперименте достиг 30% — рекорд для комнатной температуры.

  3. Перовскиты уже называют "материалами будущего" за их роль в дешёвых и гибких солнечных панелях.

