Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Владимер Путин
Владимер Путин
© kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Приволжский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:20

Абсолютный лидер в мировой атомной энергетике: ключевые темы встречи Путина с ядерщиками

Владимир Путин провел встречу с представителями атомной отрасли в Сарове

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Саров провел встречу с ведущими специалистами атомной отрасли, приуроченную к 80-летию отечественной ядерной промышленности. В своем выступлении глава государства подчеркнул стратегическую роль атомного комплекса, в котором сегодня задействовано почти полмиллиона человек, назвав его фундаментом безопасности и суверенного развития страны.

Путин отдельно отметил исторический вклад ветеранов отрасли, создавших национальный ядерный щит, и обозначил современные приоритеты. По его словам, создание госкорпорации "Росатом" в 2007 году задало высокие темпы развития, позволив России занять лидирующие позиции в мировом масштабе.

В настоящее время российские специалисты не только запустили серийное производство самых безопасных реакторов поколения 3+, но и работают над энергосистемами четвертого поколения, которые позволят решить проблему радиоактивных отходов и многократно увеличить потенциал атомной энергетики.

Особое внимание было уделено вопросам международного сотрудничества в условиях текущей геополитической ситуации. Президент констатировал, что Россия продолжает поставки ядерного топлива в значительных объемах, включая недружественные страны, и остается открытой для научного взаимодействия со специалистами из Европы.

Он выразил уверенность, что научное сообщество, как и сфера искусства или спорта, призвано объединять людей, и эта связь не подлежит разрушению, заключил глава государства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Марий Эл стартовал III гастрофестиваль 17.08.2025 в 0:34

От марийских блинов до камчатских морепродуктов: в Поволжье продемонстрируют национальную кухню народов РФ

На Медведевском ипподроме в Марий Эл открылся III Межрегиональный гастрономический фестиваль "Йошка Еш", который в этом году собрал рекордное количество участников. Около 50 поваров из 12 регионов страны, включая впервые представленные Мурманск, Камчатку и Якутию, демонстрируют кулинарные традиции своих народов.

Читать полностью » Оренбург готовится к зиме: завершается подготовка жилого фонда и соцобъектов 15.08.2025 в 23:16

На пороге отопительного сезона: какие проблемы остались

В Оренбурге активно завершаются работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону. На совещании под руководством врио главы города Альберта Юмадилова представители управляющих компаний и ТСЖ доложили о текущем состоянии дел, при этом некоторые организации отстают от утвержденного графика.

Читать полностью » В Пензе расширяют сеть бесплатного Wi-Fi в общественных местах 15.08.2025 в 21:45

Безлимитный интернет в парках и на улицах: как Пенза решает проблему мобильного трафика

В Пензе активно развивают сеть бесплатного доступа в интернет через Wi-Fi в общественных местах. Эта инициатива реализуется на фоне введенных ограничений мобильного трафика, направленных на обеспечение безопасности. По поручению губернатора Олега Мельниченко в регионе уже работает около 600 точек доступа, из которых 250 расположены в областном центре.

Читать полностью » Волгоград тестирует инновационные мусоровозы для сложных городских условий 14.08.2025 в 22:15

Умные машины для отходов: как новые мусоровозы изменят систему вывоза ТКО

В Волгограде проводят испытания двух перспективных моделей мусоровозов, специально адаптированных для работы в условиях плотной городской застройки. В течение недели спецтехника проходит проверку на маршрутах Центрального района, где особенно остро стоят проблемы с маневренностью и доступом к контейнерным площадкам.

Читать полностью » Новый украинский дрон ZTK150 атаковал Татарстан 14.08.2025 в 16:12

Украинский Шахед: что известно о загадочном дроне, долетевшем до Татарстана

ВСУ применили новый тип ударного беспилотника во время атаки на Татарстан. Модель ZTK150, которую в ВСУ называют местным аналогом иранского "Шахида", внешне напоминает российскую "Герань-2", но обладает иными техническими характеристиками. Согласно имеющимся данным, дрон развивает крейсерскую скорость до 180 км/ч.

Читать полностью » Коррупционный скандал в Башкирии: как разворовывали миллионы на развитие туризма 12.08.2025 в 22:34

Юрты вместо глэмпингов: куда исчезли 27 млн рублей в Башкирии

В Башкирии разгорается крупный коррупционный скандал, связанный с нецелевым использованием бюджетных средств, выделенных на развитие туристической инфраструктуры. Следственный комитет республики передал в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в котором фигурируют руководители местных турфирм и чиновники.

Читать полностью » В Башкирии молния убила табун из семи лошадей 12.08.2025 в 17:38

Разряд с небес: как гроза унесла жизни целого табуна лошадей

Трагический инцидент произошел в селе 1-Туркменово Баймакского района Башкирии — во время грозы разряд молнии убил семь лошадей, принадлежавших местному жителю. По данным МЧС республики, животные в момент удара находились в опасной близости от линии электропередач.

Читать полностью » Над Татарстаном сбиты девять украинских дронов, среди них — 12.08.2025 в 15:05

Стало известно о самой массированной атаке беспилотников в Татарстане

Над Татарстаном в ходе массированного налёта силами ПВО было уничтожено девять украинских беспилотников. По информации Mash , Вооружённые силы Украины задействовали аппараты самолётного типа, включая китайские аналоги ударных дронов "Герань". Летательные аппараты массой до 150 килограммов способны нести боевую часть весом 40 килограммов.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Грейсон Уикхем перечислил упражнения, вызывающие боли в суставах
ЮФО

В Астрахани открылся юбилейный Каспийский медиафорум с участием представителей пяти стран
Культура и шоу-бизнес

Стилист Кеннеди: Меган Маркл отказалась от королевских правил в новом сезоне "С любовью, Меган"
УрФО

В Югре стартовала программа выплат бизнесу за трудоустройство ветеранов СВО
Авто и мото

Штраф за непристегнутый ремень: как избежать наказания по данным ГИБДД
СЗФО

В Петербурге предложили снизить стоимость платного обучения для абитуриентов с высоким ЕГЭ
СКФО

Патрушев заявил о большом аграрном потенциале Северо-Кавказского федерального округа
Питомцы

Совладелец реабилитационного центра Виктория призвала забирать собак из приютов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru