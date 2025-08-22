Абсолютный лидер в мировой атомной энергетике: ключевые темы встречи Путина с ядерщиками

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Саров провел встречу с ведущими специалистами атомной отрасли, приуроченную к 80-летию отечественной ядерной промышленности. В своем выступлении глава государства подчеркнул стратегическую роль атомного комплекса, в котором сегодня задействовано почти полмиллиона человек, назвав его фундаментом безопасности и суверенного развития страны.

Путин отдельно отметил исторический вклад ветеранов отрасли, создавших национальный ядерный щит, и обозначил современные приоритеты. По его словам, создание госкорпорации "Росатом" в 2007 году задало высокие темпы развития, позволив России занять лидирующие позиции в мировом масштабе.

В настоящее время российские специалисты не только запустили серийное производство самых безопасных реакторов поколения 3+, но и работают над энергосистемами четвертого поколения, которые позволят решить проблему радиоактивных отходов и многократно увеличить потенциал атомной энергетики.

Особое внимание было уделено вопросам международного сотрудничества в условиях текущей геополитической ситуации. Президент констатировал, что Россия продолжает поставки ядерного топлива в значительных объемах, включая недружественные страны, и остается открытой для научного взаимодействия со специалистами из Европы.

Он выразил уверенность, что научное сообщество, как и сфера искусства или спорта, призвано объединять людей, и эта связь не подлежит разрушению, заключил глава государства.