В России нашли новый метод изучения атомов

Учёные из Сколтеха, Уральского федерального университета и Института физики металлов УрО РАН предложили новый метод теоретического описания химических связей в материалах. Этот метод позволяет более точно определять атомные заряды и выделять ионные и ковалентные составляющие связи.
В рамках исследования был выявлен необычный случай с фосфидом бора, в котором атомные заряды оказались перевёрнутыми: несмотря на более высокую электроотрицательность фосфора, отрицательный заряд получает бор. Это связано с тем, что перенос электронов создаёт более прочные ковалентные связи, что является энергетически выгодным, сообщает наука.рф.
Новый метод, основанный на функциях Ванье, предлагает неэмпирический способ анализа химических связей через электронные орбитали, близкие к атомным. Эта технология открывает новые возможности в исследовании химических соединений, углубляя наше понимание их свойств и поведения.
Фото: pixabay.com/Gerd Altmann
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