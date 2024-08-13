В России нашли новый метод изучения атомов

Учёные из Сколтеха, Уральского федерального университета и Института физики металлов УрО РАН предложили новый метод теоретического описания химических связей в материалах. Этот метод позволяет более точно определять атомные заряды и выделять ионные и ковалентные составляющие связи.

В рамках исследования был выявлен необычный случай с фосфидом бора, в котором атомные заряды оказались перевёрнутыми: несмотря на более высокую электроотрицательность фосфора, отрицательный заряд получает бор. Это связано с тем, что перенос электронов создаёт более прочные ковалентные связи, что является энергетически выгодным, сообщает наука.рф.

Новый метод, основанный на функциях Ванье, предлагает неэмпирический способ анализа химических связей через электронные орбитали, близкие к атомным. Эта технология открывает новые возможности в исследовании химических соединений, углубляя наше понимание их свойств и поведения.

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