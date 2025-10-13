Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://commons.wikimedia.org by Engine9 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:26

Кремниевым гигантам пора бояться: новый чип из Шанхая может обрушить рынок электроники

Учёные Фуданьского университета создали чип с памятью толщиной в один атом

Учёные из Фуданьского университета в Шанхае представили разработку, которая может перевернуть представление о микросхемах будущего. Им удалось создать чип, где слой памяти имеет толщину всего в один атом. Эта работа стала значительным шагом в направлении сверхтонких и энергоэффективных вычислительных систем, способных заменить современные кремниевые процессоры.

"Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature", — отметил профессор Чунсен Лю.

Новая архитектура: когда атом становится границей

Команда Фуданьского университета разработала гибридный чип, объединяющий двумерные модули памяти с традиционной кремниевой структурой. Технология получила название Atom2Chip. Её ключевой особенностью стало использование монослоя дисульфида молибдена (MoS₂) — вещества, толщина которого равна одному атомному слою. Этот материал известен своими уникальными электронными свойствами и устойчивостью к внешним воздействиям.

Для защиты столь тонкого слоя от повреждений учёные создали специальную систему упаковки, которая позволяет материалу сохранять стабильность при эксплуатации. Кроссплатформенная архитектура чипа обеспечивает надёжную связь между двумерными схемами и кремниевыми компонентами.

Как работает чип Atom2Chip

Созданный прототип представляет собой NOR-флэш-память ёмкостью 1 килобайт, работающую на частоте 5 мегагерц. Это устройство может выполнять все базовые операции — чтение, запись и стирание информации. Причём время отклика составляет всего 20 наносекунд, что значительно быстрее, чем у многих существующих решений.

Такой показатель достигается благодаря уникальной организации атомного слоя, где электроны перемещаются без значительных потерь. Это позволяет устройству обрабатывать данные при минимальном энергопотреблении — критически важном параметре для будущих квантовых и нейроморфных вычислений.

Почему двумерные материалы важны

Традиционная кремниевая технология подошла к физическому пределу миниатюризации. Современные транзисторы достигают размеров в несколько нанометров, и дальнейшее уменьшение уже приводит к нестабильности и перегреву.

Двумерные материалы вроде MoS₂ открывают новую эру в электронике: они обладают высокой подвижностью носителей заряда, прозрачностью и гибкостью. Это делает их идеальной основой для сверхтонких дисплеев, гибких сенсоров, а теперь и чипов памяти.

Сравнение технологий

Параметр Кремниевая технология Atom2Chip (MoS₂)
Толщина слоя ~5-10 нанометров 1 атом
Энергопотребление Среднее Очень низкое
Скорость записи 100-300 нс 20 нс
Масштабируемость Ограничена Потенциально безгранична
Гибкость Жёсткая структура Гибкая поверхность

Советы шаг за шагом: как внедряют такие чипы

  1. Интеграция материала. На первом этапе наносится слой дисульфида молибдена на готовую подложку кремниевого чипа.

  2. Защитная упаковка. Используется тонкий барьер, который предотвращает окисление и механические повреждения.

  3. Соединение систем. Кроссплатформенные каналы обеспечивают связь между атомарной и кремниевой частью.

  4. Тестирование. Проверяются скорости записи, надёжность хранения и термостойкость.

  5. Масштабирование. При успешных испытаниях технология адаптируется под более сложные микропроцессоры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка дальнейшего уменьшения кремниевых транзисторов без новых материалов.

  • Последствие: рост тепловыделения и нестабильность цепей.

  • Альтернатива: использование двумерных структур на основе графена, фосфорена и MoS₂.

А что если…

Если технология Atom2Chip получит промышленное внедрение, это может полностью изменить рынок микросхем. Производители смогут создавать микропроцессоры толщиной в доли нанометра, а это значит — сверхлёгкие ноутбуки, телефоны и гибкие электронные панели, которые можно свернуть, как лист бумаги.

Для космических и медицинских устройств такая разработка может стать ключевой: миниатюризация позволит создавать сенсоры, работающие в экстремальных условиях, где каждый миллиграмм и каждый ватт энергии на счету.

Плюсы и минусы новой технологии

Плюсы Минусы
Минимальная толщина и вес Сложность массового производства
Низкое энергопотребление Высокая цена на материалы
Высокая скорость отклика Необходимость защиты от повреждений
Гибкость и прозрачность Ограниченная долговечность без упаковки

FAQ

Что такое двумерные материалы?
Это кристаллы, состоящие из одного атомного слоя. К ним относятся графен, дисульфид молибдена и фосфорен.

Сколько стоит производство таких чипов?
На стадии лабораторных испытаний себестоимость высока, но при масштабировании цена может сравняться с кремниевыми микросхемами.

Когда они появятся на рынке?
По оценкам экспертов, массовое применение может начаться в течение 5-10 лет, после завершения испытаний и стандартизации технологии.

Мифы и правда

Миф: атомарные чипы ненадёжны и быстро разрушаются.
Правда: при правильной упаковке и защите они выдерживают многократные циклы записи без потери данных.

Миф: новая технология несовместима с существующими устройствами.
Правда: Atom2Chip специально разработан для интеграции с кремниевыми архитектурами.

Миф: это просто лабораторный эксперимент.
Правда: уже создан работающий прототип NOR-памяти, что доказывает практичность идеи.

Исторический контекст

Первые попытки создания двумерных микросхем предпринимались в начале 2010-х, когда был открыт графен. Однако его свойства оказались сложными для стабильного использования в памяти. Позже внимание исследователей переключилось на другие материалы — дисульфид молибдена, нитрид бора и дихалькогениды переходных металлов.

Работа Фуданьского университета стала первой, где удалось объединить атомарный слой и классическую кремниевую платформу в единый, функционирующий чип.

3 интересных факта

  1. Толщина нового чипа меньше человеческого волоса в 100 000 раз.

  2. Энергопотребление Atom2Chip в 10 раз ниже, чем у современных флэш-устройств.

  3. Потенциально технология может использоваться для квантовых вычислений и "умных тканей".

