Электромобиль Атом
Электромобиль Атом
© commons.wikimedia.org by FireW0K is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:18

Электричка по-русски: что за зверь такой "Атом" и как он планирует тягаться с Tesla

Электромобиль "Атом" получил ОТТС и готовится к серийному производству в России

Электромобиль "Атом" официально получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что открывает ему дорогу к серийному производству. Это первый отечественный проект такого масштаба за последние годы, и он обещает стать заметным игроком на рынке электрокаров в России.

Согласно документам, модель будет выпускаться в двух вариантах: четырёхместном "Кама-2185" и трёхместном "Кама-21852". Такая компоновка позволяет позиционировать машину как универсальный городской транспорт для разных сценариев использования — от семейных поездок до такси или каршеринга.

Основные характеристики

По габаритам "Атом" сравним с Lada Granta в кузове хэтчбек: длина — 3995 мм, ширина — 1780 мм. Клиренс составляет 170 мм, что делает электромобиль пригодным для российских дорог. Размер колёс варьируется от 17 до 19 дюймов.

Подвеска у "Атома" полностью независимая: спереди используется схема "Макферсон", а сзади — многорычажная. Привод — задний, что придаёт автомобилю более спортивный характер в управлении.

Силовая установка выдаёт до 204 л. с., а батарея ёмкостью 77 кВт·ч обеспечивает запас хода до 500 км. На скоростной зарядной станции всего 8 минут хватит для получения энергии на 100 км пробега.

Сравнение с конкурентами

Модель Запас хода Мощность Привод Время быстрой зарядки (100 км)
"Атом" до 500 км 204 л. с. Задний 8 минут
Tesla Model 3 (стандарт) ~491 км 283 л. с. Задний ~10 минут
BYD Dolphin ~420 км 177 л. с. Передний ~12 минут
Lada e-Largus (прототип) ~400 км 122 л. с. Передний ~15 минут

Советы шаг за шагом: как выбрать электромобиль

  1. Определите маршрут и ежедневный пробег — от этого зависит, нужна ли батарея на 500 км или достаточно меньшей.

  2. Проверьте наличие скоростных зарядных станций в вашем регионе.

  3. Сравните стоимость владения: страховка, зарядка, сервис.

  4. Уточните, поддерживает ли авто обновления "по воздуху" и умные функции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка электрокара без учёта инфраструктуры зарядки.

  • Последствие: Сложности с ежедневной эксплуатацией.

  • Альтернатива: Выбирать модель с возможностью быстрой зарядки и проверять количество станций в вашем городе.

  • Ошибка: Игнорировать стоимость зимней эксплуатации.

  • Последствие: Снижение пробега на холоде.

  • Альтернатива: Рассматривать модели с системой подогрева батареи, как у "Атома".

А что если…

Если "Атом" действительно выйдет в серию, это может изменить восприятие российских электромобилей: рынок получит доступный, но современный продукт. Если же проект задержится или столкнётся с трудностями, то нишу займут китайские марки, которые активно выходят в Россию.

Плюсы и минусы "Атома"

Плюсы Минусы
Запас хода до 500 км Инфраструктура зарядки пока ограничена
Быстрая подзарядка (100 км за 8 минут) Неизвестная цена
Современная подвеска Нет полного привода
Российское производство Новая модель — нет статистики надежности

FAQ

Сколько будет стоить "Атом"?
Цена пока не объявлена, но эксперты ожидают, что она будет ниже, чем у Tesla Model 3.

Когда начнутся продажи?
После завершения всех испытаний и запуска серийного производства. ОТТС уже получен, что приближает выход на рынок.

Что лучше — "Атом" или китайские электромобили?
По запасу хода и быстрой зарядке "Атом" выглядит конкурентоспособным, но многое будет зависеть от цены и качества сервиса.

Мифы и правда

  • Миф: Российские электромобили не могут конкурировать с мировыми брендами.

  • Правда: "Атом" по характеристикам близок к Tesla Model 3 и превосходит ряд китайских моделей.

  • Миф: Электрокары не подходят для зимы.

  • Правда: Современные батареи и системы обогрева позволяют эксплуатировать их даже при низких температурах.

3 интересных факта

• "Атом" создавался при поддержке корпорации "Кама", известной по проекту "КамАЗ".
• Дизайн машины разрабатывался с учётом городской мобильности и компактности.
• Это первый электромобиль в России с серийным задним приводом.

Исторический контекст

  1. 2021 — начало разработки проекта "Атом".

  2. 2023 — первые презентации прототипа.

  3. 2025 — получение ОТТС и подготовка к серийному выпуску.

