Электричка по-русски: что за зверь такой "Атом" и как он планирует тягаться с Tesla
Электромобиль "Атом" официально получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что открывает ему дорогу к серийному производству. Это первый отечественный проект такого масштаба за последние годы, и он обещает стать заметным игроком на рынке электрокаров в России.
Согласно документам, модель будет выпускаться в двух вариантах: четырёхместном "Кама-2185" и трёхместном "Кама-21852". Такая компоновка позволяет позиционировать машину как универсальный городской транспорт для разных сценариев использования — от семейных поездок до такси или каршеринга.
Основные характеристики
По габаритам "Атом" сравним с Lada Granta в кузове хэтчбек: длина — 3995 мм, ширина — 1780 мм. Клиренс составляет 170 мм, что делает электромобиль пригодным для российских дорог. Размер колёс варьируется от 17 до 19 дюймов.
Подвеска у "Атома" полностью независимая: спереди используется схема "Макферсон", а сзади — многорычажная. Привод — задний, что придаёт автомобилю более спортивный характер в управлении.
Силовая установка выдаёт до 204 л. с., а батарея ёмкостью 77 кВт·ч обеспечивает запас хода до 500 км. На скоростной зарядной станции всего 8 минут хватит для получения энергии на 100 км пробега.
Сравнение с конкурентами
|Модель
|Запас хода
|Мощность
|Привод
|Время быстрой зарядки (100 км)
|"Атом"
|до 500 км
|204 л. с.
|Задний
|8 минут
|Tesla Model 3 (стандарт)
|~491 км
|283 л. с.
|Задний
|~10 минут
|BYD Dolphin
|~420 км
|177 л. с.
|Передний
|~12 минут
|Lada e-Largus (прототип)
|~400 км
|122 л. с.
|Передний
|~15 минут
Советы шаг за шагом: как выбрать электромобиль
-
Определите маршрут и ежедневный пробег — от этого зависит, нужна ли батарея на 500 км или достаточно меньшей.
-
Проверьте наличие скоростных зарядных станций в вашем регионе.
-
Сравните стоимость владения: страховка, зарядка, сервис.
-
Уточните, поддерживает ли авто обновления "по воздуху" и умные функции.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Покупка электрокара без учёта инфраструктуры зарядки.
-
Последствие: Сложности с ежедневной эксплуатацией.
-
Альтернатива: Выбирать модель с возможностью быстрой зарядки и проверять количество станций в вашем городе.
-
Ошибка: Игнорировать стоимость зимней эксплуатации.
-
Последствие: Снижение пробега на холоде.
-
Альтернатива: Рассматривать модели с системой подогрева батареи, как у "Атома".
А что если…
Если "Атом" действительно выйдет в серию, это может изменить восприятие российских электромобилей: рынок получит доступный, но современный продукт. Если же проект задержится или столкнётся с трудностями, то нишу займут китайские марки, которые активно выходят в Россию.
Плюсы и минусы "Атома"
|Плюсы
|Минусы
|Запас хода до 500 км
|Инфраструктура зарядки пока ограничена
|Быстрая подзарядка (100 км за 8 минут)
|Неизвестная цена
|Современная подвеска
|Нет полного привода
|Российское производство
|Новая модель — нет статистики надежности
FAQ
Сколько будет стоить "Атом"?
Цена пока не объявлена, но эксперты ожидают, что она будет ниже, чем у Tesla Model 3.
Когда начнутся продажи?
После завершения всех испытаний и запуска серийного производства. ОТТС уже получен, что приближает выход на рынок.
Что лучше — "Атом" или китайские электромобили?
По запасу хода и быстрой зарядке "Атом" выглядит конкурентоспособным, но многое будет зависеть от цены и качества сервиса.
Мифы и правда
-
Миф: Российские электромобили не могут конкурировать с мировыми брендами.
-
Правда: "Атом" по характеристикам близок к Tesla Model 3 и превосходит ряд китайских моделей.
-
Миф: Электрокары не подходят для зимы.
-
Правда: Современные батареи и системы обогрева позволяют эксплуатировать их даже при низких температурах.
3 интересных факта
• "Атом" создавался при поддержке корпорации "Кама", известной по проекту "КамАЗ".
• Дизайн машины разрабатывался с учётом городской мобильности и компактности.
• Это первый электромобиль в России с серийным задним приводом.
Исторический контекст
-
2021 — начало разработки проекта "Атом".
-
2023 — первые презентации прототипа.
-
2025 — получение ОТТС и подготовка к серийному выпуску.
