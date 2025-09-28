Электричка по-русски: что за зверь такой "Атом" и как он планирует тягаться с Tesla

Электромобиль "Атом" официально получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что открывает ему дорогу к серийному производству. Это первый отечественный проект такого масштаба за последние годы, и он обещает стать заметным игроком на рынке электрокаров в России.

Согласно документам, модель будет выпускаться в двух вариантах: четырёхместном "Кама-2185" и трёхместном "Кама-21852". Такая компоновка позволяет позиционировать машину как универсальный городской транспорт для разных сценариев использования — от семейных поездок до такси или каршеринга.

Основные характеристики

По габаритам "Атом" сравним с Lada Granta в кузове хэтчбек: длина — 3995 мм, ширина — 1780 мм. Клиренс составляет 170 мм, что делает электромобиль пригодным для российских дорог. Размер колёс варьируется от 17 до 19 дюймов.

Подвеска у "Атома" полностью независимая: спереди используется схема "Макферсон", а сзади — многорычажная. Привод — задний, что придаёт автомобилю более спортивный характер в управлении.

Силовая установка выдаёт до 204 л. с., а батарея ёмкостью 77 кВт·ч обеспечивает запас хода до 500 км. На скоростной зарядной станции всего 8 минут хватит для получения энергии на 100 км пробега.

Сравнение с конкурентами

Модель Запас хода Мощность Привод Время быстрой зарядки (100 км) "Атом" до 500 км 204 л. с. Задний 8 минут Tesla Model 3 (стандарт) ~491 км 283 л. с. Задний ~10 минут BYD Dolphin ~420 км 177 л. с. Передний ~12 минут Lada e-Largus (прототип) ~400 км 122 л. с. Передний ~15 минут

Советы шаг за шагом: как выбрать электромобиль

Определите маршрут и ежедневный пробег — от этого зависит, нужна ли батарея на 500 км или достаточно меньшей. Проверьте наличие скоростных зарядных станций в вашем регионе. Сравните стоимость владения: страховка, зарядка, сервис. Уточните, поддерживает ли авто обновления "по воздуху" и умные функции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Покупка электрокара без учёта инфраструктуры зарядки.

Последствие: Сложности с ежедневной эксплуатацией.

Альтернатива: Выбирать модель с возможностью быстрой зарядки и проверять количество станций в вашем городе.

Ошибка: Игнорировать стоимость зимней эксплуатации.

Последствие: Снижение пробега на холоде.

Альтернатива: Рассматривать модели с системой подогрева батареи, как у "Атома".

А что если…

Если "Атом" действительно выйдет в серию, это может изменить восприятие российских электромобилей: рынок получит доступный, но современный продукт. Если же проект задержится или столкнётся с трудностями, то нишу займут китайские марки, которые активно выходят в Россию.

Плюсы и минусы "Атома"

Плюсы Минусы Запас хода до 500 км Инфраструктура зарядки пока ограничена Быстрая подзарядка (100 км за 8 минут) Неизвестная цена Современная подвеска Нет полного привода Российское производство Новая модель — нет статистики надежности

FAQ

Сколько будет стоить "Атом"?

Цена пока не объявлена, но эксперты ожидают, что она будет ниже, чем у Tesla Model 3.

Когда начнутся продажи?

После завершения всех испытаний и запуска серийного производства. ОТТС уже получен, что приближает выход на рынок.

Что лучше — "Атом" или китайские электромобили?

По запасу хода и быстрой зарядке "Атом" выглядит конкурентоспособным, но многое будет зависеть от цены и качества сервиса.

Мифы и правда

Миф: Российские электромобили не могут конкурировать с мировыми брендами.

Правда: "Атом" по характеристикам близок к Tesla Model 3 и превосходит ряд китайских моделей.

Миф: Электрокары не подходят для зимы.

Правда: Современные батареи и системы обогрева позволяют эксплуатировать их даже при низких температурах.

3 интересных факта

• "Атом" создавался при поддержке корпорации "Кама", известной по проекту "КамАЗ".

• Дизайн машины разрабатывался с учётом городской мобильности и компактности.

• Это первый электромобиль в России с серийным задним приводом.

Исторический контекст