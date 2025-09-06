Характеристики отличные, продажи — сомнительные: почему "Атом" может провалиться
Глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в интервью ТАСС заявил, что россияне в ближайшее время не станут массово покупать электромобили марки "Атом".
Главный фактор — цена
По словам эксперта, ключевым препятствием станет стоимость новинки:
"Если говорить об автомобиле "Атом", то все будет зависеть от его цены. На данный момент, по неофициальной информации, его стоимость планируется в диапазоне от 3 до 4 млн рублей. При такой цене массового спроса на небольшой электромобиль не будет".
Технические характеристики
-
Размеры: сопоставим с Lada Granta в кузове хэтчбэк (длина — 3995 мм, ширина — 1780 мм).
-
Дорожный просвет — 170 мм.
-
Колёсные диски — от 17 до 19 дюймов.
-
Подвеска: спереди Макферсон, сзади — многорычажная независимая.
-
Привод — задний.
-
Мощность установки — 204 л. с.
-
Батарея — 77 кВт·ч, запас хода до 500 км.
-
Быстрая зарядка: за 8 минут можно восполнить энергию на 100 км.
Итог
"Атом" выглядит современно и конкурентоспособно по характеристикам, однако высокая цена может серьёзно ограничить его распространение. Для массового успеха, отмечают эксперты, нужна более доступная стоимость или господдержка покупателей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru