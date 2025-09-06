Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Электромобиль Атом
© commons.wikimedia.org by FireW0K is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:43

Характеристики отличные, продажи — сомнительные: почему "Атом" может провалиться

Глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в интервью ТАСС заявил, что россияне в ближайшее время не станут массово покупать электромобили марки "Атом".

Главный фактор — цена

По словам эксперта, ключевым препятствием станет стоимость новинки:

"Если говорить об автомобиле "Атом", то все будет зависеть от его цены. На данный момент, по неофициальной информации, его стоимость планируется в диапазоне от 3 до 4 млн рублей. При такой цене массового спроса на небольшой электромобиль не будет".

Технические характеристики

  • Размеры: сопоставим с Lada Granta в кузове хэтчбэк (длина — 3995 мм, ширина — 1780 мм).

  • Дорожный просвет — 170 мм.

  • Колёсные диски — от 17 до 19 дюймов.

  • Подвеска: спереди Макферсон, сзади — многорычажная независимая.

  • Привод — задний.

  • Мощность установки — 204 л. с.

  • Батарея — 77 кВт·ч, запас хода до 500 км.

  • Быстрая зарядка: за 8 минут можно восполнить энергию на 100 км.

Итог

"Атом" выглядит современно и конкурентоспособно по характеристикам, однако высокая цена может серьёзно ограничить его распространение. Для массового успеха, отмечают эксперты, нужна более доступная стоимость или господдержка покупателей.

