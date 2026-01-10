Два вихря столкнулись над Кубанью: погода пошла по нестандартному сценарию

Погодная ситуация в Краснодарском крае сегодня развивается по нестандартному сценарию: регион оказался под влиянием сразу двух атмосферных вихрей с противоположными характеристиками. Такое сочетание формирует неустойчивый фон и резкие колебания погодных параметров в течение суток. Об этом сообщает центр погоды "Фобос", специалисты которого подробно описали текущую синоптическую картину.

Противостояние циклонических систем

По данным метеорологов, на формирование погоды в крае влияет пара циклонических вихрей. Один из них смещается на восток и втягивает в регион более холодные воздушные массы. Второй, напротив, приближается с запада и несёт с собой сравнительно тёплый воздух, что создаёт контраст температур и повышает вероятность осадков.

Такое взаимодействие атмосферных процессов отражается на характере погоды практически по всему региону. Ожидается облачность с прояснениями, а осадки будут носить кратковременный и локальный характер. В отдельных районах возможны дожди с мокрым снегом, что типично для переходных погодных периодов.

Прогноз для Краснодара

В самом Краснодаре, по оценке синоптиков, существенных осадков сегодня не ожидается.

"Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом", — сообщил ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Днём температура воздуха в городе поднимется до +9 градусов, что соответствует текущему характеру атмосферных масс.

Ветер будет южного направления, со скоростью 5-10 м/с, местами порывистый. Атмосферное давление останется относительно стабильным и составит 752 мм рт. ст., что ниже климатической нормы. Такое сочетание параметров формирует ощущение сырой и прохладной погоды без резких скачков.

Ближайшие изменения и предупреждения

В воскресенье синоптическая обстановка сохранит неустойчивый характер. В Краснодаре прогнозируются кратковременные дожди, ночная температура составит +3…+5 градусов, а днём воздух прогреется до +11…+13 градусов. Суточный ход температур будет сглаженным, без резких похолоданий.

При этом в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение до 12 января. В регионе ожидаются сильные дожди, дождь со снегом, грозы и усиление ветра до 20-25 м/с. Такие условия требуют повышенного внимания как со стороны коммунальных служб, так и жителей края.