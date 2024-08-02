Раскрыт секрет многовековой атмосферы Луны: виноваты микрометеориты

Астрономы из США обнаружили в образцах лунных пород, собранных миссиями Apollo, свидетельства того, что разреженная газопылевая оболочка Луны существует уже несколько миллиардов лет благодаря постоянным столкновениям микрометеоритов с ее поверхностью.

Это открытие было сделано учеными Массачусетского технологического института (MIT). Исследования показали, что испарение микрометеоритов, падающих на Луну, является основным источником вещества для лунной атмосферы, также называемой экзосферой.

Поверхность Луны подвергается ударам микрометеоритов на протяжении 4,5 миллиардов лет, что поддерживает стабильную экзосферу. Долгое время считалось, что Луна является безвоздушным телом, однако в 1980-х годах были обнаружены свидетельства существования чрезвычайно разреженной газопылевой оболочки. В сентябре 2013 года для изучения свойств лунной экзосферы был запущен зонд LADEE, который подтвердил, что лунная атмосфера пополняется испарением микрометеоритов и взаимодействием с солнечным ветром, сообщает ТАСС.

Исследования изотопного состава лунных пород, привезенных миссиями Apollo, показали наличие большого количества атомов тяжелого рубидия-87 и калия-41. Это подтвердило, что подавляющая часть материи лунной атмосферы возникла из-за падений микрометеоритов, а не под воздействием солнечного ветра. Различия в изотопном составе обусловлены тем, что при падениях микрометеоритов большая часть атомов щелочных металлов остается в экзосфере, тогда как солнечный ветер способствует их испарению в космос. По оценкам, микрометеориты составляют минимум 70% общей массы лунной атмосферы, а солнечный ветер — 30% или меньше.

Фото: pixnio.com/Jon Sullivan﻿