Раскрыт секрет многовековой атмосферы Луны: виноваты микрометеориты

Астрономы из США обнаружили в образцах лунных пород, собранных миссиями Apollo, свидетельства того, что разреженная газопылевая оболочка Луны существует уже несколько миллиардов лет благодаря постоянным столкновениям микрометеоритов с ее поверхностью.
Это открытие было сделано учеными Массачусетского технологического института (MIT). Исследования показали, что испарение микрометеоритов, падающих на Луну, является основным источником вещества для лунной атмосферы, также называемой экзосферой.
Поверхность Луны подвергается ударам микрометеоритов на протяжении 4,5 миллиардов лет, что поддерживает стабильную экзосферу. Долгое время считалось, что Луна является безвоздушным телом, однако в 1980-х годах были обнаружены свидетельства существования чрезвычайно разреженной газопылевой оболочки. В сентябре 2013 года для изучения свойств лунной экзосферы был запущен зонд LADEE, который подтвердил, что лунная атмосфера пополняется испарением микрометеоритов и взаимодействием с солнечным ветром, сообщает ТАСС.
Исследования изотопного состава лунных пород, привезенных миссиями Apollo, показали наличие большого количества атомов тяжелого рубидия-87 и калия-41. Это подтвердило, что подавляющая часть материи лунной атмосферы возникла из-за падений микрометеоритов, а не под воздействием солнечного ветра. Различия в изотопном составе обусловлены тем, что при падениях микрометеоритов большая часть атомов щелочных металлов остается в экзосфере, тогда как солнечный ветер способствует их испарению в космос. По оценкам, микрометеориты составляют минимум 70% общей массы лунной атмосферы, а солнечный ветер — 30% или меньше.
Фото: pixnio.com/Jon Sullivan
Мадуро стал президентов Венесуэлы после подсчета 97% голосов
В пятницу глава Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо обнародовал предварительные итоги президентских выборов после обработки 96,87% бюллетеней. Согласно этим данным, действующий лидер Николас Мадуро лидирует с 51,95% голосов, в то время как его оппонент Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал 43,18%.
Волна ультраправых протестов захлестнула Англию после трагедии в Саутпорте
Город Сандерленд на северо-востоке Англии стал ареной массовых беспорядков с участием сотен представителей ультраправых группировок.
Все-таки продавили: телеведущий Иван Ургант возвращается на российскую сцену
Телеведущий Иван Ургант примет участие в музыкальном фестивале после двух лет безработицы.
Актриса Мария Кожевникова показала свой отдых с детьми на море
Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова рассказала, каким необычным образом приехала в отпуск с сыновьями на турецкое побережье.