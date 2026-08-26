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Вставка банковской карты в банкомат на городской улице ночью
Вставка банковской карты в банкомат на городской улице ночью
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Главная / Советы и рекомендации
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:14

Счет уменьшился, а купюры не появились: как действовать, если банкомат не выдал наличные

В случае технического сбоя банкомата, при котором устройство списало средства со счета, но не выдало наличные, нужно обращаться в банк, отметил вице-президент по информационной безопасности ЦМР Банка Василий Окулесский. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнул, что проблема требует оперативного решения.

Алгоритм действий при удержании денег терминалом начинается с подачи официальной претензии в отделении банка, которому принадлежит устройство, подсказал специалист. В заявлении необходимо отразить идентификационный номер банкомата, точное время инцидента и реквизиты карты, с которой производилась операция. В тексте обращения следует четко сформулировать требование о возврате списанной суммы на счет клиента. Специалисты подчеркивают, что оперативность подачи жалобы напрямую влияет на скорость выгрузки электронных логов системы.

Для подтверждения факта сбоя финансовая организация инициирует процедуру инкассации устройства. Если при пересчете наличности в кассетах банкомата обнаружится излишек, равный сумме претензии, это станет юридическим основанием для возмещения средств. Параллельно банк проводит разбор инцидента, проверяя работоспособность программного обеспечения и механизмов выдачи купюр.

В ряде случаев для обеспечения сохранности капитала граждане используют диверсифицированный инвестпортфель, распределяя активы по разным счетам.

"Придти в банк и обратиться с заявлением или с претензией, чтобы банк не проигнорировал, написать копию в Банк России. Можно еще написать претензию в комитет по защите прав потребителей. Просить возмещения денежных средств", — отметил Окулесский.

Причины некорректной работы оборудования могут варьироваться. Однако эксперт указывает и на человеческий фактор: иногда пользователи просто не дожидаются завершения операции. Задержка в работе механизма может составлять несколько десятков секунд, после чего деньги выдаются, когда клиент уже отошел от аппарата.

Стоит учитывать, что современные системы защиты включают видеофиксацию зоны выдачи купюр, что позволяет доказать отсутствие факта получения денег человеком. На фоне подобных рисков эксперты часто разбирают правила банковских переводов как более прозрачную альтернативу операциям с наличностью.

"Это может быть технический сбой шторки, технический сбой самого устройства выдачи денег, программный сбой. Может быть, преднамеренный сбой. Надо проверять программное обеспечение банкомата", — пояснил эксперт.

Если обращение в банк и регулятор не принесло результата, следующим этапом становится защита интересов через специализированные ведомства. Существующие механизмы позволяют вернуть деньги даже в сложных ситуациях, если клиент четко соблюдал регламент подачи жалоб.

Кроме того, пользователям стоит быть бдительными не только у банкоматов, так как современные аферисты постоянно совершенствуют методы дистанционного хищения средств. Например, в тех случаях, когда средства уже лежат на счету, многие предпочитают гасить ипотеку за счет процентов, минимизируя частоту снятия наличных.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова, управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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