Климат планеты может сорваться в штопор — океан подаёт тревожный сигнал

В сердце Атлантики назревают перемены, которые могут повлиять на климат всей планеты. Новое исследование показало, что гигантская система океанических течений в Северной Атлантике ведёт себя всё более нестабильно. Учёные уверены: субполярный круговорот — ключевой элемент океанической циркуляции — близок к критической точке.

Почему это важно

Североатлантический субполярный круговорот отвечает за транспортировку огромных масс тёплой воды из тропиков в высокие широты. Он — часть Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC), от которой зависит климат Северного полушария. Если этот механизм даст сбой, Европа может столкнуться с резкими изменениями погоды, похолоданием и сбоями в привычных климатических циклах.

"Это вызывает серьёзную тревогу", — сказала научный сотрудник по физической географии Эксетерского университета Беатрис Арельяно Нава.

По её словам, снижение устойчивости круговорота с 1950-х годов может привести к его ослаблению уже в ближайшие десятилетия. Это грозит увеличением числа экстремальных погодных явлений и изменением глобальных осадков.

Как работает круговорот

Океанские течения движутся благодаря разнице температур, солёности и воздействию ветров. В центре субполярного круговорота холодная плотная вода опускается вниз, формируя своеобразный "насос", который питает всю систему. Когда солёность падает из-за таяния арктических льдов, вода становится легче, и механизм замедляется.

AMOC и субполярный круговорот тесно связаны, но их судьба не одинакова. Даже если глобальная система продолжит функционировать, сам круговорот может ослабнуть отдельно. И наоборот — его коллапс не означает немедленного обрушения AMOC.

"Субполярный круговорот может резко ослабнуть, не разрушая при этом АМОК", — пояснила Арельяно Нава.

Учёная напомнила, что подобное уже происходило во время Малого ледникового периода XIII-XIV веков.

Исторический контекст

Малый ледниковый период стал одним из самых холодных времён в истории Северного полушария. Температуры упали на два градуса, реки и гавани Европы замерзали зимой, а урожаи погибали. Тогдашние катастрофы связывают не только с вулканами и солнечными циклами, но и с изменениями океанических течений.

Субполярный круговорот, вероятно, сыграл решающую роль в закреплении этого холода. Однако нынешние климатические условия и концентрация парниковых газов делают сценарий прошлого маловероятным. Всё же параллель тревожная: ослабление океанических течений уже однажды изменило климат планеты.

Как моллюски рассказали историю океана

Чтобы понять, как менялся круговорот, учёные обратились к неожиданному источнику — морским моллюскам. В их раковинах, словно в кольцах деревьев, сохраняется информация об окружающей среде. Каждый слой фиксирует химический состав воды, включая соотношение изотопов кислорода.

"Благодаря данным о моллюсках мы можем точно датировать каждый из слоёв. Они словно годичные кольца в океане", — рассказала Арельяно Нава.

Исследователи собрали 25 наборов данных из раковин двух видов — Arctica islandica и Glycymeris glycymeris — и воссоздали историю изменений океана за последние 150 лет. Оказалось, что круговорот уже дважды проходил через периоды нестабильности: в начале XX века и в наши дни.

Что показали данные

Первая нестабильность, как выяснилось, предшествовала смене режима течений в 1920-х годах. Тогда субполярный круговорот внезапно усилился. Возможно, это было восстановление системы после ослабления в эпоху Малого ледникового периода.

"В какой-то момент ему пришлось восстановить прочность, но у нас нет точных доказательств этого", — отметила Арельяно Нава.

Совпадение сигналов в данных моллюсков с изменениями течений в 1920-х подтверждает достоверность метода. Учёные уверены: нынешние колебания — не случайность, а тревожный признак приближения нового переломного момента.

Скепсис и дискуссии

Не все эксперты согласны с этими выводами. Профессор океанологии и климатологии Университетского колледжа Лондона Дэвид Торналли считает, что данные моллюсков хоть и точны, но не дают прямой связи между химическим составом раковин и физическими процессами в океане.

"Я скептически отношусь к этой интерпретации", — сказал Торналли.

Тем не менее даже он признаёт ценность данных, которые позволяют отслеживать климатические изменения с поразительной точностью по годам.

А что если круговорот действительно ослабнет?

Если система потеряет устойчивость, Европа может столкнуться с суровыми зимами, усилением штормов и нестабильностью осадков. Северная Атлантика перестанет эффективно переносить тепло, что приведёт к резким колебаниям температуры.

Пострадают сельское хозяйство, рыболовство и прибрежная инфраструктура. Мягкий климат Западной Европы — результат именно этой океанической "топки". Без неё Париж и Лондон станут гораздо холоднее.

Арельяно Нава подчёркивает, что круговорот частично управляется ветром, поэтому полный коллапс маловероятен. Но даже его ослабление способно запустить цепочку изменений в системе атмосферных потоков.

"Мы точно не знаем, что станет переломным моментом", — сказала она. "Это может быть AMOC… но, возможно, мы наблюдаем ослабление субполярного круговорота, и это вызывает беспокойство".

Плюсы и минусы сценариев

Сценарий Плюсы Минусы Круговорот стабилизируется Сохраняется привычный климат Европы, меньше экстремальных явлений Вероятность низкая при текущем уровне потепления Ослабление без коллапса Система адаптируется, но климат изменится умеренно Рост числа бурь и холодных зим Полный коллапс Возможность долгосрочного климатического равновесия Резкое похолодание, кризис сельского хозяйства, изменение океанических экосистем

Часто задаваемые вопросы

Каковы главные причины ослабления круговорота?

Основные факторы — потепление климата, таяние арктических льдов и приток пресной воды, которая снижает плотность морских масс.

Может ли человек повлиять на процесс?

Да, снижение выбросов парниковых газов и регулирование углеродного баланса помогут замедлить глобальное потепление и сохранить устойчивость океанических систем.

Что произойдёт, если АМОК разрушится полностью?

Мировой климат изменится радикально: Европа остынет, тропики станут жарче и суше, а уровень моря в некоторых регионах поднимется.

Мифы и правда

Миф: ослабление течений приведёт к мгновенному оледенению Европы.

Правда: процессы происходят медленно, и человечество успеет адаптироваться, но последствия всё же будут ощутимыми.

Миф: океаны восстанавливаются сами, независимо от климата.

Правда: океанические системы чувствительны к температуре и солёности, и глобальное потепление напрямую влияет на их баланс.

Миф: если AMOC не разрушился раньше, то и сейчас этого не произойдёт.

Правда: современный темп таяния льдов беспрецедентен, поэтому старые закономерности больше не работают.

Три интересных факта