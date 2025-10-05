Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Глобальная климатическая катастрофа: океанские течения на грани разрушения
Глобальная климатическая катастрофа: океанские течения на грани разрушения
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISS015-E-29980_-_View_of_the_Atlantic_Ocean.jpg by Earth Science and Remote Sensing Unit, Lyndon B. Johnson Space Center
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Климат планеты может сорваться в штопор — океан подаёт тревожный сигнал

Учёные Великобритании предупредили о риске изменения климата из-за Атлантики

В сердце Атлантики назревают перемены, которые могут повлиять на климат всей планеты. Новое исследование показало, что гигантская система океанических течений в Северной Атлантике ведёт себя всё более нестабильно. Учёные уверены: субполярный круговорот — ключевой элемент океанической циркуляции — близок к критической точке.

Почему это важно

Североатлантический субполярный круговорот отвечает за транспортировку огромных масс тёплой воды из тропиков в высокие широты. Он — часть Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC), от которой зависит климат Северного полушария. Если этот механизм даст сбой, Европа может столкнуться с резкими изменениями погоды, похолоданием и сбоями в привычных климатических циклах.

"Это вызывает серьёзную тревогу", — сказала научный сотрудник по физической географии Эксетерского университета Беатрис Арельяно Нава.

По её словам, снижение устойчивости круговорота с 1950-х годов может привести к его ослаблению уже в ближайшие десятилетия. Это грозит увеличением числа экстремальных погодных явлений и изменением глобальных осадков.

Как работает круговорот

Океанские течения движутся благодаря разнице температур, солёности и воздействию ветров. В центре субполярного круговорота холодная плотная вода опускается вниз, формируя своеобразный "насос", который питает всю систему. Когда солёность падает из-за таяния арктических льдов, вода становится легче, и механизм замедляется.

AMOC и субполярный круговорот тесно связаны, но их судьба не одинакова. Даже если глобальная система продолжит функционировать, сам круговорот может ослабнуть отдельно. И наоборот — его коллапс не означает немедленного обрушения AMOC.

"Субполярный круговорот может резко ослабнуть, не разрушая при этом АМОК", — пояснила Арельяно Нава.

Учёная напомнила, что подобное уже происходило во время Малого ледникового периода XIII-XIV веков.

Исторический контекст

Малый ледниковый период стал одним из самых холодных времён в истории Северного полушария. Температуры упали на два градуса, реки и гавани Европы замерзали зимой, а урожаи погибали. Тогдашние катастрофы связывают не только с вулканами и солнечными циклами, но и с изменениями океанических течений.

Субполярный круговорот, вероятно, сыграл решающую роль в закреплении этого холода. Однако нынешние климатические условия и концентрация парниковых газов делают сценарий прошлого маловероятным. Всё же параллель тревожная: ослабление океанических течений уже однажды изменило климат планеты.

Как моллюски рассказали историю океана

Чтобы понять, как менялся круговорот, учёные обратились к неожиданному источнику — морским моллюскам. В их раковинах, словно в кольцах деревьев, сохраняется информация об окружающей среде. Каждый слой фиксирует химический состав воды, включая соотношение изотопов кислорода.

"Благодаря данным о моллюсках мы можем точно датировать каждый из слоёв. Они словно годичные кольца в океане", — рассказала Арельяно Нава.

Исследователи собрали 25 наборов данных из раковин двух видов — Arctica islandica и Glycymeris glycymeris — и воссоздали историю изменений океана за последние 150 лет. Оказалось, что круговорот уже дважды проходил через периоды нестабильности: в начале XX века и в наши дни.

Что показали данные

Первая нестабильность, как выяснилось, предшествовала смене режима течений в 1920-х годах. Тогда субполярный круговорот внезапно усилился. Возможно, это было восстановление системы после ослабления в эпоху Малого ледникового периода.

"В какой-то момент ему пришлось восстановить прочность, но у нас нет точных доказательств этого", — отметила Арельяно Нава.

Совпадение сигналов в данных моллюсков с изменениями течений в 1920-х подтверждает достоверность метода. Учёные уверены: нынешние колебания — не случайность, а тревожный признак приближения нового переломного момента.

Скепсис и дискуссии

Не все эксперты согласны с этими выводами. Профессор океанологии и климатологии Университетского колледжа Лондона Дэвид Торналли считает, что данные моллюсков хоть и точны, но не дают прямой связи между химическим составом раковин и физическими процессами в океане.

"Я скептически отношусь к этой интерпретации", — сказал Торналли.

Тем не менее даже он признаёт ценность данных, которые позволяют отслеживать климатические изменения с поразительной точностью по годам.

А что если круговорот действительно ослабнет?

Если система потеряет устойчивость, Европа может столкнуться с суровыми зимами, усилением штормов и нестабильностью осадков. Северная Атлантика перестанет эффективно переносить тепло, что приведёт к резким колебаниям температуры.

Пострадают сельское хозяйство, рыболовство и прибрежная инфраструктура. Мягкий климат Западной Европы — результат именно этой океанической "топки". Без неё Париж и Лондон станут гораздо холоднее.

Арельяно Нава подчёркивает, что круговорот частично управляется ветром, поэтому полный коллапс маловероятен. Но даже его ослабление способно запустить цепочку изменений в системе атмосферных потоков.

"Мы точно не знаем, что станет переломным моментом", — сказала она. "Это может быть AMOC… но, возможно, мы наблюдаем ослабление субполярного круговорота, и это вызывает беспокойство".

Плюсы и минусы сценариев

Сценарий Плюсы Минусы
Круговорот стабилизируется Сохраняется привычный климат Европы, меньше экстремальных явлений Вероятность низкая при текущем уровне потепления
Ослабление без коллапса Система адаптируется, но климат изменится умеренно Рост числа бурь и холодных зим
Полный коллапс Возможность долгосрочного климатического равновесия Резкое похолодание, кризис сельского хозяйства, изменение океанических экосистем

Часто задаваемые вопросы

Каковы главные причины ослабления круговорота?
Основные факторы — потепление климата, таяние арктических льдов и приток пресной воды, которая снижает плотность морских масс.

Может ли человек повлиять на процесс?
Да, снижение выбросов парниковых газов и регулирование углеродного баланса помогут замедлить глобальное потепление и сохранить устойчивость океанических систем.

Что произойдёт, если АМОК разрушится полностью?
Мировой климат изменится радикально: Европа остынет, тропики станут жарче и суше, а уровень моря в некоторых регионах поднимется.

Мифы и правда

Миф: ослабление течений приведёт к мгновенному оледенению Европы.
Правда: процессы происходят медленно, и человечество успеет адаптироваться, но последствия всё же будут ощутимыми.

Миф: океаны восстанавливаются сами, независимо от климата.
Правда: океанические системы чувствительны к температуре и солёности, и глобальное потепление напрямую влияет на их баланс.

Миф: если AMOC не разрушился раньше, то и сейчас этого не произойдёт.
Правда: современный темп таяния льдов беспрецедентен, поэтому старые закономерности больше не работают.

Три интересных факта

  1. Раковины моллюсков Arctica islandica живут более 400 лет и являются одними из самых долгоживущих организмов планеты.

  2. Малый ледниковый период совпал с эпохой минимальной солнечной активности — так называемым минимумом Маундера.

  3. AMOC переносит в северную часть Атлантики столько же тепла, сколько выделяют все электростанции мира вместе взятые.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Александрии обнаружена древняя чаша с загадочной надписью I века вчера в 20:24
Чаша, о которой молчат археологи: если бы не эта находка, мы бы до сих пор верили в сказки

В Александрии нашли чашу с загадочной надписью. Учёные спорят: это первое упоминание о Христе или магический сосуд эпохи смешанных культов?

Читать полностью » Зелёный чай защищает мышцы и улучшает чувствительность к инсулину вчера в 19:41
Тайная сила обычного напитка: как древний настой побеждает ожирение

Учёные выяснили, что зелёный чай помогает при ожирении: снижает вес, улучшает обмен веществ и защищает мышцы. Но действует он избирательно.

Читать полностью » Площадь крупнейшего айсберга планеты сократилась до 1423 км² вчера в 19:24
Ледяной колосс трещит по швам: учёные в шоке от скорости разрушения айсберга

Крупнейший в мире айсберг А23а снова потерял часть площади. Учёные фиксируют быстрые расколы и прогнозируют его полное разрушение в ближайшие годы.

Читать полностью » Астрономы обнаружили новый квазиспутник Земли 2025 PN7 размером 19 метров вчера в 18:49
Земля обзавелась новым космическим попутчиком: астероид тайно сопровождал нас десятилетиями

Астрономы нашли новый околоземный астероид 2025 PN7, который может быть квазилуной Земли. Почему он так долго оставался незамеченным?

Читать полностью » В Японии разработали способ диагностики нарушений нейронных связей в мозге вчера в 18:16
Мозг заговорил с учёными: новая методика раскрывает тайны нервных связей

Учёные из Токийского университета науки нашли способ видеть связи между нейронами через интервалы сигналов. Это открывает новые возможности диагностики.

Читать полностью » На шотландском острове обнаружен новый вид древних рептилий вчера в 17:57
41 сантиметр, который изменил палеонтологию: на Шотландских островах нашли древнюю рептилию

На острове Скай найден окаменелый скелет юрской рептилии с телом ящерицы и змеиной челюстью. Может ли он быть ключом к происхождению змей?

Читать полностью » 35 тысяч лет назад сформировался Берингов мост вчера в 17:10
Тайны древней миграции раскрыты: сухопутный путь в Америку появился только 35 тысяч лет назад

Новое исследование показало: Берингов мост мог открыться только 35 тысяч лет назад, ограничив "окно" для переселения людей в Америку.

Читать полностью » В стене древнего храма Гёбекли-Тепе нашли каменную статую возрастом 12 тысяч лет вчера в 16:13
Охотники-собиратели оставили послание потомкам: в древнем храме нашли загадочную статую

Археологи нашли в стене древнего комплекса Гёбекли-Тепе антропоморфную статую. Ученые предполагают, что это было ритуальное подношение.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Актёр Глен Пауэлл рассказал о фильмах, которые повлияли на его карьеру
Спорт и фитнес
Скручивания и боковая планка с касанием стоп: 10-минутный комплекс для развития пресса
Красота и здоровье
Зухра Павлова: сон и питание помогают сохранить память и когнитивные функции
Еда
Закусочный торт Наполеон с рыбными консервами получается сытным
Еда
Бутерброды с авокадо и творожным сыром получаются вкусными и яркими
Садоводство
Амурский клён и рябина признаны самыми зимостойкими породами для садов Иркутской области
Авто и мото
Автоэксперт: переходить на зимние шины стоит при температуре ниже +7 градусов
Туризм
Путешественник Каськаев сообщил, сколько стоит тур в Северную Корею из России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet