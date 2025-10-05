Климат планеты может сорваться в штопор — океан подаёт тревожный сигнал
В сердце Атлантики назревают перемены, которые могут повлиять на климат всей планеты. Новое исследование показало, что гигантская система океанических течений в Северной Атлантике ведёт себя всё более нестабильно. Учёные уверены: субполярный круговорот — ключевой элемент океанической циркуляции — близок к критической точке.
Почему это важно
Североатлантический субполярный круговорот отвечает за транспортировку огромных масс тёплой воды из тропиков в высокие широты. Он — часть Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC), от которой зависит климат Северного полушария. Если этот механизм даст сбой, Европа может столкнуться с резкими изменениями погоды, похолоданием и сбоями в привычных климатических циклах.
"Это вызывает серьёзную тревогу", — сказала научный сотрудник по физической географии Эксетерского университета Беатрис Арельяно Нава.
По её словам, снижение устойчивости круговорота с 1950-х годов может привести к его ослаблению уже в ближайшие десятилетия. Это грозит увеличением числа экстремальных погодных явлений и изменением глобальных осадков.
Как работает круговорот
Океанские течения движутся благодаря разнице температур, солёности и воздействию ветров. В центре субполярного круговорота холодная плотная вода опускается вниз, формируя своеобразный "насос", который питает всю систему. Когда солёность падает из-за таяния арктических льдов, вода становится легче, и механизм замедляется.
AMOC и субполярный круговорот тесно связаны, но их судьба не одинакова. Даже если глобальная система продолжит функционировать, сам круговорот может ослабнуть отдельно. И наоборот — его коллапс не означает немедленного обрушения AMOC.
"Субполярный круговорот может резко ослабнуть, не разрушая при этом АМОК", — пояснила Арельяно Нава.
Учёная напомнила, что подобное уже происходило во время Малого ледникового периода XIII-XIV веков.
Исторический контекст
Малый ледниковый период стал одним из самых холодных времён в истории Северного полушария. Температуры упали на два градуса, реки и гавани Европы замерзали зимой, а урожаи погибали. Тогдашние катастрофы связывают не только с вулканами и солнечными циклами, но и с изменениями океанических течений.
Субполярный круговорот, вероятно, сыграл решающую роль в закреплении этого холода. Однако нынешние климатические условия и концентрация парниковых газов делают сценарий прошлого маловероятным. Всё же параллель тревожная: ослабление океанических течений уже однажды изменило климат планеты.
Как моллюски рассказали историю океана
Чтобы понять, как менялся круговорот, учёные обратились к неожиданному источнику — морским моллюскам. В их раковинах, словно в кольцах деревьев, сохраняется информация об окружающей среде. Каждый слой фиксирует химический состав воды, включая соотношение изотопов кислорода.
"Благодаря данным о моллюсках мы можем точно датировать каждый из слоёв. Они словно годичные кольца в океане", — рассказала Арельяно Нава.
Исследователи собрали 25 наборов данных из раковин двух видов — Arctica islandica и Glycymeris glycymeris — и воссоздали историю изменений океана за последние 150 лет. Оказалось, что круговорот уже дважды проходил через периоды нестабильности: в начале XX века и в наши дни.
Что показали данные
Первая нестабильность, как выяснилось, предшествовала смене режима течений в 1920-х годах. Тогда субполярный круговорот внезапно усилился. Возможно, это было восстановление системы после ослабления в эпоху Малого ледникового периода.
"В какой-то момент ему пришлось восстановить прочность, но у нас нет точных доказательств этого", — отметила Арельяно Нава.
Совпадение сигналов в данных моллюсков с изменениями течений в 1920-х подтверждает достоверность метода. Учёные уверены: нынешние колебания — не случайность, а тревожный признак приближения нового переломного момента.
Скепсис и дискуссии
Не все эксперты согласны с этими выводами. Профессор океанологии и климатологии Университетского колледжа Лондона Дэвид Торналли считает, что данные моллюсков хоть и точны, но не дают прямой связи между химическим составом раковин и физическими процессами в океане.
"Я скептически отношусь к этой интерпретации", — сказал Торналли.
Тем не менее даже он признаёт ценность данных, которые позволяют отслеживать климатические изменения с поразительной точностью по годам.
А что если круговорот действительно ослабнет?
Если система потеряет устойчивость, Европа может столкнуться с суровыми зимами, усилением штормов и нестабильностью осадков. Северная Атлантика перестанет эффективно переносить тепло, что приведёт к резким колебаниям температуры.
Пострадают сельское хозяйство, рыболовство и прибрежная инфраструктура. Мягкий климат Западной Европы — результат именно этой океанической "топки". Без неё Париж и Лондон станут гораздо холоднее.
Арельяно Нава подчёркивает, что круговорот частично управляется ветром, поэтому полный коллапс маловероятен. Но даже его ослабление способно запустить цепочку изменений в системе атмосферных потоков.
"Мы точно не знаем, что станет переломным моментом", — сказала она. "Это может быть AMOC… но, возможно, мы наблюдаем ослабление субполярного круговорота, и это вызывает беспокойство".
Плюсы и минусы сценариев
|Сценарий
|Плюсы
|Минусы
|Круговорот стабилизируется
|Сохраняется привычный климат Европы, меньше экстремальных явлений
|Вероятность низкая при текущем уровне потепления
|Ослабление без коллапса
|Система адаптируется, но климат изменится умеренно
|Рост числа бурь и холодных зим
|Полный коллапс
|Возможность долгосрочного климатического равновесия
|Резкое похолодание, кризис сельского хозяйства, изменение океанических экосистем
Часто задаваемые вопросы
Каковы главные причины ослабления круговорота?
Основные факторы — потепление климата, таяние арктических льдов и приток пресной воды, которая снижает плотность морских масс.
Может ли человек повлиять на процесс?
Да, снижение выбросов парниковых газов и регулирование углеродного баланса помогут замедлить глобальное потепление и сохранить устойчивость океанических систем.
Что произойдёт, если АМОК разрушится полностью?
Мировой климат изменится радикально: Европа остынет, тропики станут жарче и суше, а уровень моря в некоторых регионах поднимется.
Мифы и правда
Миф: ослабление течений приведёт к мгновенному оледенению Европы.
Правда: процессы происходят медленно, и человечество успеет адаптироваться, но последствия всё же будут ощутимыми.
Миф: океаны восстанавливаются сами, независимо от климата.
Правда: океанические системы чувствительны к температуре и солёности, и глобальное потепление напрямую влияет на их баланс.
Миф: если AMOC не разрушился раньше, то и сейчас этого не произойдёт.
Правда: современный темп таяния льдов беспрецедентен, поэтому старые закономерности больше не работают.
Три интересных факта
-
Раковины моллюсков Arctica islandica живут более 400 лет и являются одними из самых долгоживущих организмов планеты.
-
Малый ледниковый период совпал с эпохой минимальной солнечной активности — так называемым минимумом Маундера.
-
AMOC переносит в северную часть Атлантики столько же тепла, сколько выделяют все электростанции мира вместе взятые.
